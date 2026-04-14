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La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: 🔴 breaking news

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14 Aprile 2026

Breaking News

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Dirette TV

🔴 Breaking News (in tempo reale)

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matida De Angelis torna nei panni di Lidia Poët, l'ultima stagione la più moderna / VIDEO - ANSA

Matida De Angelis torna nei panni di Lidia Poët, l'ultima stagione la più moderna / VIDEO  ANSA

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matilda De Angelis torna Lidia Poët: l’ultima stagione è la più moderna e politica (VIDEO) - Giornale La Voce

Matilda De Angelis torna Lidia Poët: l’ultima stagione è la più moderna e politica (VIDEO)  Giornale La Voce

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La Legge di Lidia Poët 3, Matilda De Angelis: "La verità è la mia battaglia quotidiana" - movieplayer.it

La Legge di Lidia Poët 3, Matilda De Angelis: "La verità è la mia battaglia quotidiana"  movieplayer.it

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matilda De Angelis chiude Lidia Poët - AGI

Matilda De Angelis chiude Lidia Poët  AGI

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Da Rue e Lidia Poët a Margo, vecchie e nuove eroine seriali - Cinecittà News

Da Rue e Lidia Poët a Margo, vecchie e nuove eroine seriali  Cinecittà News

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matilda De Angelis saluta Lidia Poët: “Il femminismo non è una guerra fra i sessi” - la Repubblica

Matilda De Angelis saluta Lidia Poët: “Il femminismo non è una guerra fra i sessi”  la RepubblicaLa Legge di Lidia Poët, arriva la terza stagione con…

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La Legge di Lidia Poët, arriva la terza stagione con De Angelis, sempre più attuale - ANSA

La Legge di Lidia Poët, arriva la terza stagione con De Angelis, sempre più attuale  ANSA

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La tv in streaming questa settimana: Matilda De Angelis in Lidia Poët, le api e i loro segreti, la serie Film Club e Zendaya tossicomane - Oggi

La tv in streaming questa settimana: Matilda De Angelis in Lidia Poët, le api e i loro segreti, la serie Film Club e Zendaya tossicomane  Oggi

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La legge di Lidia Poët 3, location mozzafiato: quando esce la terza stagione su Netflix e dove è stata girata - Libero

La legge di Lidia Poët 3, location mozzafiato: quando esce la terza stagione su Netflix e dove è stata girata  Libero

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La legge di Lidia Poet 2 come finiva? Il riassunto per prepararsi alla nuova stagione - today.it

La legge di Lidia Poet 2 come finiva? Il riassunto per prepararsi alla nuova stagione  today.it

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Quando vedere in tv "La legge di Lidia Poët 3": trama e protagonisti dell'ultima stagione - TorinoToday

Quando vedere in tv "La legge di Lidia Poët 3": trama e protagonisti dell'ultima stagione  TorinoToday

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: La Legge di Lidia Poët: dove eravamo rimasti? - NerdPool

La Legge di Lidia Poët: dove eravamo rimasti?  NerdPool

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: In questo numero: La Donna più ricca del mondo, Alla festa della Rivoluzione, Il delitto del 3° piano, Euphoria 3, Margo ha problemi di soldi, La legge di Lidia Poët 3, Beef – Lo scontro 2, Machos Alfa 5 - art-news.it

In questo numero: La Donna più ricca del mondo, Alla festa della Rivoluzione, Il delitto del 3° piano, Euphoria 3, Margo ha problemi di soldi,…

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Dalla conquista dell’albo alla crisi delle vocazioni forensi: l’eredità di Lidia Poët - Salvis Juribus

Dalla conquista dell’albo alla crisi delle vocazioni forensi: l’eredità di Lidia Poët  Salvis Juribus

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Grandi ritorni o grandi finali? Novità all star o letterarie? Ecco la TOP10 delle serie tv di aprile 2026 - Style Magazine

Grandi ritorni o grandi finali? Novità all star o letterarie? Ecco la TOP10 delle serie tv di aprile 2026  Style Magazine

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: 30 serie tv da guardare su Netflix – Le novità di aprile 2026 - TV Sorrisi e Canzoni

30 serie tv da guardare su Netflix – Le novità di aprile 2026  TV Sorrisi e Canzoni

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“La Legge di Lidia Poët” presto su Netflix: c'è la data  Torino Cronaca

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: “La Legge di Lidia Poët” torna su Netflix: il gran finale tra giustizia, sentimenti e rivoluzione sociale - Il Mattino

“La Legge di Lidia Poët” torna su Netflix: il gran finale tra giustizia, sentimenti e rivoluzione sociale  Il Mattino

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matilda De Angelis, 'boicottare i David di Donatello? Non ho deciso' - ANSA

Matilda De Angelis, 'boicottare i David di Donatello? Non ho deciso'  ANSA

La terza stagione di Lidia Poët su Netflix con Matilda De Angelis: Matilda De Angelis: «In amore sono sempre stata una grande romantica. Un figlio? Non lo escludo, ma oggi non lo desidero» - Il Messaggero

Matilda De Angelis: «In amore sono sempre stata una grande romantica. Un figlio? Non lo escludo, ma oggi non lo desidero»  Il Messaggero

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