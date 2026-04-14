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Ditonellapiaga: «Non chiamatemi Miss Italia» Mi-Tomorrow
Spettacolo: Ditonellapiaga trionfa: bocciato il ricorso di «Miss Italia» | blue News blue News
«Miss Italia» come titolo dell'album: Ditonellapiaga vince in tribunale, ma esplode il caso blue News
Ditonellapiaga può usare il titolo «Miss Italia» per il suo nuovo album 🔴 musicletter.it
“Miss Italia” continua per Ditonellapiaga: titolo legittimo, la cantautrice presenta il nuovo disco Radio Deejay
Ditonellapiaga non deve cambiare il nome del suo album 'Miss Italia': "E meno male! Non dobbiamo preoccuparci". Ma Mirigliani non si ferma today.it
Ricorso rigettato, il nuovo album di Ditonellapiaga mantiene il titolo ‘Miss Italia’ Terzo Tempo Sport Magazine
Ditonellapiaga vince la causa, il titolo dell'album resta «Miss Italia». Ma Patrizia Mirigliani tira dritto: «Vado in appello» - Il video Open
Ditonellapiaga e il caso Miss Italia: il retroscena sulla scelta del titolo incriminato Everyeye Lifestyle
Ditonellapiaga vince in tribunale, “Miss Italia” sarà il nome dell’album Fourzine
Il tribunale ha deciso: l'album di Ditonellapiaga continuerà a chiamarsi 'Miss Italia' Everyeye Serie TV
Patrizia Mirigliani contro Ditonellapiaga: «Per il tribunale il suo album può chiamarsi Miss Italia? Faremo ricorso» Leggo.it
Ospite in studio Ditonellapiaga Radio Deejay
Ditonellapiaga vince la causa, può usare il titolo «Miss Italia», ma Mirigliani, patron del concorso: «Non mi fermo, vado in appello» Corriere della Sera
Ditonellapiaga batte Mirigliani, respinto l'appello sull'album Miss Italia: l'artista esulta e svela i titoli alternativi Libero
Ditonellapiaga vince in tribunale: “Miss Italia” è ufficialmente il titolo del suo nuovo album cromosomimedia.com
Ditonellapiaga vince la causa per il titolo di Miss Italia All Music Italia
Ditonellapiaga, l'album mantiene il nome 'Miss Italia'. Patrizia Mirigliani non si ferma, la reazione a La volta buona AdnkronosDitonellapiaga era sparita, ma ora ha trovato il…
Ditonellapiaga Radio Taormina
Miss Italia è il vero "camouflage" di Ditonellapaiaga sentireascoltare
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