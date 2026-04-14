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L'infortunio assurdo di Doué in Liverpool-PSG: finisce contro un microfono e si fa male al ginocchio Fanpage
VIDEO. Ekitike si fa male in Liverpool Psg: fuori in barella Sky Sport
Liverpool-Psg, Marquinhos: "In Italia ho imparato tanto da Zeman" Sky Sport
Liverpool - Paris 0-2: l'implacabile PSG vola in semifinale UEFA.com
Champions League, Liverpool-Psg 0-2: francesi in semifinale lapresse.it
UCL, il servizio su Liverpool-PSG (TG Notte Sport 14.04.2026) RSI Radiotelevisione svizzera
Liverpool-Psg 0-2 (0-4): Dembelé affonda i Reds e manda il Paris in semifinale, ora una tra Bayern e Real Il Mattino
Champions, Liverpool-Psg 0-2: video, gol e highlights Sky TG24
VIDEO. Liverpool Psg 0-2: gol e highlights Champions Sky Sport
Le pagelle di Liverpool-Psg 0-2: Dembelé super Sky Sport
Il Barcellona vince ma è fuori. Il PSG supera nuovamente il Liverpool Ticinonline
Champions: Psg e Atletico in semifinale, per Liverpool e Barca niente rimonta ANSA
Il Liverpool eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta contro il PSG ad Anfield Liverpool FC
Il PSG è ineluttabile, la doppietta di Dembélé straccia il Liverpool e prenota la semifinale: qui le pagelle del match Oggi Sport Notizie
Gli highlights di Liverpool-Psg 0-2 Sky Sport
Champions: 2-0 al Liverpool, Paris Saint Germain in semifinale ANSA
Champions, fanno festa Atletico Madrid e PSG: fuori Barcellona e Liverpool Forzaroma.info
Liverpool-Psg di Champions League 0-2, doppietta Dembele: i francesi vincono anche al ritorno e volano in semifinale Corriere della Sera
Dembélé chiama la semifinale con una doppietta: 0-2 PSG come all'andata e Liverpool eliminato eurosport.it
Psg in semifinale di Champions League: Liverpool battuto 2-0 Corriere dello Sport
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