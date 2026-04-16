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Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
16 Aprile 2026

Quotidiani

Il sistema dell’informazione italiana è composto da quotidiani nazionali e agenzie di stampa che svolgono un ruolo centrale nella diffusione delle notizie. Le testate giornalistiche interpretano e approfondiscono i fatti, mentre le agenzie forniscono aggiornamenti rapidi destinati a redazioni, media e pubblico. Di seguito una panoramica sintetica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute tramite feed/rss. Buona lettura.

Quotidiani nazionali italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • La redazione di Domani aderisce allo sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti di giovedì 16 aprile
    di L’Assemblea di redazione
    Il comunicato della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi) in cui si motivano le ragioni dello sciopero nazionale della categoria proclamato per giovedì 16 aprile. In questa giornata il sito non sarà aggiornato, mentre il giornale non sarà in edicola né sugli sfogliatori digitali venerdì 17 aprile
  • Eni e la crociata contro ReCommon per l’intervista a Report: pronta un’altra causa civile
    di Luca Manes
    Lo scorso marzo i legali del colosso hanno notificato all’associazione la richiesta di avvio di una mediazione obbligatoria per le dichiarazioni rese da Eva Pastorelli a Report. Ma non è la prima volta. Ma questa forma di intimidazione non fermerà la forza dei fatti
  • Chemsex e mascolinità tossica: anatomia di una crisi invisibile
    di Simone Alliva
    Vertigine-Chemsex e Mascolinità Tossica: la generazione invisibile (Fandango Libri) è un viaggio. Un reportage nelle notti e dentro la notte di una generazione soffocata dalle aspettative e dall’omofobia sociale e interiorizzata.
  • L’eredità di Berlusconi è 100 per cento femmina
    di Alice Valeria Oliveri
    Letizia Moratti in tour televisivo con il suo libro, Nicole Minetti su tutti i giornali per aver ricevuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella, il litigio a mezzo stampa tra Francesca Pascale e Marta Fascina su chi tra le due oggi conta di più, la ribalta di Stefania Craxi, l’ipotetica e sempre più paventata discesa in campo di Marina Berlusconi
  • Caltagirone mollato da Meloni, Lovaglio vince la battaglia di Mps
    di Vittorio Malagutti
    L’assemblea dei soci ha riportato il manager sulla poltrona di amministratore delegato del Monte dei Paschi. Il clamoroso ribaltone è maturato grazie ai voti di Delfin, holding della famiglia Del Vecchio, e del BancoBpm


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Diteci la verità sull’accordo Italia/Israele: cosa cambia con la sospensione? Le domande senza risposta al governo
    di Marco Grimaldi
    C’è stato un annuncio sintetico della Presidente Meloni al Vinitaly. C’è stata una lettera del ministro Crosetto al ministro della Difesa israeliano Katz. Il governo ha parlato di “sospensione” del rinnovo del Memorandum d’Intesa fra Italia e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Ma che cosa significa, concretamente? Il documento […] L'articolo Diteci la verità sull’accordo Italia/Israele: cosa cambia con la sospensione? Le domande senza risposta al governo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: si percepiva l’amarezza di una certa noncuranza
    di Susanna Marietti
    Si è tenuta nelle scorse ore a Ginevra, all’interno della 84esima sessione del Comitato contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la considerazione periodica dell’Italia per quanto riguarda il rispetto dell’omonima Convenzione da parte del nostro paese. Antigone era lì a portare al Comitato le nostre considerazioni (insieme a una componente di Medici Senza Frontiere […] L'articolo Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: si percepiva l’amarezza di una certa noncuranza proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Critiche alla democrazia: il capitano Traoré parla il linguaggio dei giovani del Burkina Faso e piace
    di Stefano Pancera
    Li indossa sempre. Anche quando stringe la mano ai capi di stato, anche quando parla alle folle, anche quando firma i decreti. I guanti militari di Ibrahim Traoré sono diventati un simbolo — di guerra, certo, ma anche di qualcosa che in Burkina Faso moltissimi leggono come integrità. Come se toglierli significasse cedere. Li aveva […] L'articolo Critiche alla democrazia: il capitano Traoré parla il linguaggio dei giovani del Burkina Faso e piace proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Lo strappo
    di Mario Natangelo
    Lo strappo – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano in edicola oggi #strappo #meloni #trump #natangelo #satira #ilfattoquotidiano L'articolo Lo strappo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera. Anche all’opposizione
    di Luigi de Magistris
    In periodi così drammatici per la sorte dell’umanità, con l’esplodere e l’acuirsi di guerre e conflitti, con genocidi che si sarebbero dovuti cancellare dal presente e dal futuro della storia, avremmo meritato come popolo italiano un’altra dirigenza e un’altra rappresentanza politica. È vero, la politica è in crisi ovunque, in talune nazioni addirittura capi di […] L'articolo In tempi come questi l’Italia avrebbe bisogno di un’altra dirigenza per la politica estera. Anche all’opposizione proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

  • Social, lo scudo per i minori. Ma le Big Tech si salvano
    di ASSIA NEUMANN DAYAN
    «È compito dei genitori crescere i loro figli, non delle piattaforme», ha dichiarato Ursula von der Leyen presentando contestualmente l’applicazione europea per la verifica dell’età sui …
  • Se il mercato batte (ancora) la politica
    di SALVATORE ROSSI
    La vittoria, nel corso dell’assemblea del Monte dei Paschi di Siena, della lista dell’imprenditore Pierluigi Tortora, che indicava Cesare Bisoni come presidente e Luigi Lovaglio come …
  • Se le guerre ripetono gli errori del passato
    di Gabriele Segre, –
    I conflitti sono come polmoni: si espandono, si contraggono, si infiammano. A volte sembrano sul punto di collassare, altre di esplodere. Da sette settimane il Medio Oriente intero …
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    L’America di Donald Trump arriverà “prima” (dove? Sulla Luna lo era già dal 1969) ma intanto è sola. Nell’arco delle ultime 72 ore Donald ha rotto i ponti con …
  • I partiti imparino da Shakespeare
    di Marco Follini
    Caro direttore, ora che per una volta si è fatta forte e quasi nobile venendosi a trovare sotto la sferza di Donald Trump, per Meloni sarebbe il caso di fare un passo in più. …

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Fnsi, comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2026
    di Matteo Bartocci
    Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la […] The post Fnsi, comunicato sindacale sciopero 16 aprile 2026 first appeared on il manifesto.
  • Roma, il bacino del fiume Sacco attende ancora la bonifica
    di adriana pollice
    Associazioni e cittadini si sono riuniti ieri ad Agnani e Colleferro per un nuovo appuntamento della campagna nazionale EcoGiustizia Subito promossa da Legambiente Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica Italiana e […] The post Roma, il bacino del fiume Sacco attende ancora la bonifica first appeared on il manifesto.
  • Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un «pannicello caldo»
    di Roberto Ciccarelli
    Mentre dal governo Meloni cresce la richiesta di sospendere il patto di stabilità, dalla Commissione Ue è arrivata ieri una bozza del piano, atteso per mercoledì 22 aprile, per fronteggiare […] The post Da Bruxelles il piano anti-rincari, per il governo è un «pannicello caldo» first appeared on il manifesto.
  • Conte raduna l’alleanza: «Primarie, ma non divisive»
    di Giuliano Santoro
    Sembrava che Giuseppe Conte, alla seconda uscita romana per la presentazione del suo libro, volesse rievocare gli equilibri del suo secondo con governo: erano annunciate le presenza di Roberto Speranza, […] The post Conte raduna l’alleanza: «Primarie, ma non divisive» first appeared on il manifesto.
  • Trump attacca ancora, il nemico del momento è l’ex alleata di ferro
    di Giulia Filpi
    Dalla Casa bianca indorata di Trump continuano a trapelare attacchi agli alleati ignavi e ingrati per la guerra di liberazione dalla tirannia iraniana («in 47 anni solo io ho avuto […] The post Trump attacca ancora, il nemico del momento è l’ex alleata di ferro first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 16 Aprile 2026

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