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Nuova carta d’identità elettronica, scadenza vicina per quella cartacea: dal 3 agosto cambia tutto Prima Pagina Online
Addio al documento cartaceo, servirà la nuova carta d’identità elettronica: ecco come richiederla QdS
Le Carte di identità cartacee dal 3 agosto 2026 non saranno più valide / Notizie / Novità / Homepage Comune di Verona
Blocco carta d'identità, la notizia che congela gli italiani: a rischio i viaggi, non potranno lasciare l'Italia Webnews
Addio carta d'identità cartacea, 17 operatori per migliaia di cesenati che devono rinnovare il documento CesenaToday
Apertura dell'anagrafe (senza appuntamento) per il rilascio della carta d'identità elettronica VeneziaToday
Obbligo Carta di Identità Elettronica: da quando scatta e cosa cambia Idealista
Dal 3 agosto 2026 le carte d'identità cartacee non sarranno più valide Il portale delle Prefetture
Carta di identità, quella cartacea va in pensione: eccome come fare il documento elettronico | Comune di Bagno a Ripoli
Carta d'identità, da agosto stop a quella cartacea: come richiedere il documento elettronico PerugiaToday
Dal 3 Agosto 2026 la CIE è l’Alternativa Gratuita allo SPID: Addio alla Carta d’Identità cartacea TuttoLavoro24
Addio alla carta d’identità cartacea dal 3 agosto 2026 Il portale delle Prefetture
Addio alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto 2026 servirà solo la CIE Torino Cronaca
Carte d'identità cartacee, a breve non saranno più valide. Open day per fare il documento elettronico RiminiToday
Stop alle carte d'identità cartacee, dal 3 agosto non saranno più valide. Ecco come procurarsi quella elettronica L'Arena
PROCEDURA E REQUISITI PER CHIEDERE LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ITALIANA ANCHE PER GLI STRANIERI CHE VIVONO IN ITALIA permessodisoggiorno.org
Addio alla carta d’identità cartacea, ecco cosa cambia per gli italiani Fremondoweb
Ad agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida. A che punto siamo con quella elettronica? Corriere della Sera
Hai ancora la carta d'identità cartacea? Devi passare al digitale entro il 3 agosto 2026 (o saranno guai) ScreenWorld.it
Addio alla carta d'identità cartacea per i viaggi all'estero: da agosto 2026 sarà valida solo la Cie Bresciaoggi
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