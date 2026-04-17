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Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz) Il Gazzettino
Thiem su Sinner-Alcaraz: “Jannik era già molto solido, Carlos speciale come pochi” Spazio Tennis
Sinner scatenato a Montecarlo: festa con Laila Hasanovic e Benetton, canta “We Are the Champions” al Cipriani Corriere TV
Yannick Noah sul dualismo Sinner-Alcaraz: “L’italiano ha qualcosa in più” OA Sport
Sinner, come cambia il ranking dopo il ritiro di Alcaraz a Barcellona? Ecco fino a quando Jannik è sicuro del primato Il Messaggero
Un urlo di Sinner per un sorriso dei bambini BZ News 24
Panatta, l'ultimo italiano vincente a Roma: "Ma ora tocca a Sinner, io tra poco ho 100 anni..." La Gazzetta dello Sport
Jannik Sinner tra il sogno di Roma e la conquista di Parigi: l’analisi tecnica di Panatta Mitico channel
Alcaraz si ritira da Barcellona, Madrid a rischio: Sinner può arrivare a Roma da numero 1 today.it
L'ex numero 1 del mondo esalta Sinner: «È una rivoluzione, vince su ogni superficie» blue News
Toni Nadal indica il rivale di Sinner e Alcaraz: bocciato Fonseca, il terzo incomodo arriva sempre dalla Spagna Virgilio Sport
Sinner all’Atp Madrid 2026, l’azzurro a caccia di un record incredibile lapresse.it
Panatta "Sinner può vincere sia Roma che Roland Garros" Il Sole 24 ORE
Jannik Sinner può consolidare il primato a Madrid e arrivare a Roma da numero 1 ranking ATP, impatto ritiro Alcaraz Virgilio Sport
Dilemma Sinner: parteciperà o meno al Masters 1000 di Madrid? Tutti gli scenari Sisal
Sinner, ecco quattro buoni motivi per giocare il Masters 1000 di Madrid Ubitennis
Sinner quando gioca? Jannik a Madrid a caccia del record (e del possibile allungo su Alcaraz) Il Messaggero
Sinner a Madrid, sfida Alcaraz ma anche Marquez, Pogacar, Duplantis e Dembelé: un folle record pesa sul torneo Virgilio Sport
Sinner-Alcaraz in sfida anche per il titolo di Sportivo dell'anno. L'Azzurro in campo a Madrid? Agenzia Dire
Panatta incorona Sinner: potrà vincere sia Roma che Parigi The Epoch Times Italia -
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