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Italia e Mondiali 2026: sempre più lontana l’ipotesi del ripescaggio Spazio50
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Iran, niente partite in Messico ai Mondiali 2026: nuova richiesta alla FIFA per giocare negli USA MSN
Italia ripescata ai Mondiali, la Rai non ci crede più: l'annuncio di Rimedio e il retroscena di Infantino sull’Iran Libero
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L’Italia al Mondiale 2026, la decisione è ufficiale: arriva la conferma definitiva OK!Mugello
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Infantino sulla presenza dell’Iran ai Mondiali: “Ci sarà, lo sport deve stare fuori dalla politica” Fanpage
Mondiali 2026, l’ultima speranza per l'Italia passa dalla guerra: tra Iran, FIFA, playoff e ripescaggi TViWeb
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Iran ai Mondiali? Il ct Ghalenoei fuga i dubbi e spiazza l’Italia: “Al momento nessun motivo per non partecipare” Calciomercato
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Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff ELLE
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