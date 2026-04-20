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Sanremo 2027, svelato il 'sogno' di Stefano De Martino: vuole riunire Belen Rodriguez ed Emma Marrone nella prima serata Libero
Stefano De Martino a rischio addio a Step: Paolantoni svela sostituto e accordo per Sanremo ischitellagargano.com
Stefano De Martino parla di Sanremo e conferma il trasloco di Affari Tuoi trashitaliano.it
Ecco la prima immagine di Stefano De Martino... a Sanremo 2027 Amica.itStefano De Martino è già pronto per Sanremo 2027: la simulazione da Fazio iO DonnaStefano De…
Fabio Fazio torna in Rai, clamorosa indiscrezione: “Con l’aiuto di Stefano De Martino” Libero
Stefano De Martino da Fazio: Sanremo è già partito Film-News.co.uk
Stefano De Martino da Fazio: «Sanremo è già partito». Sarà rivoluzione? blue News
Stefano De Martino: «Sanremo 2027? Potrebbe essere il più bello ma anche il più brutto». Il botta e risposta con Fazio Il Gazzettino
Stefano De Martino: "A Sanremo mancano 9 mesi, siamo al momento del concepimento" Tiscali Spettacoli
Che tempo che fa, pagelle del 19 aprile: Stefano De Martino concepisce Sanremo (8), Lucianina irriverente (9), disastro Giucas (1) DiLei
De Martino da Fazio: "Sanremo? Siamo al concepimento". E Affari Tuoi trasloca a Milano Radio Sintony
Stefano De Martino da Fazio: "Per Sanremo ho già un'idea in testa. Affari Tuoi si trasferirà a Milano" Fanpage
Dove vive Stefano De Martino, la nuova casa urban a Milano: la lampada Flos da 4mila euro, il bagno industrial Il Mattino
Stefano De Martino torna da Fabio Fazio, l'ultima volta aveva dichiarato: "Sanremo mi spaventa" Fanpage
Belén Rodríguez: «Il tradimento? È passato. Oggi non amo nessuno, è la prima volta. Se Stefano De Martino mi invita a Sanremo, ci vado Vanity Fair…
Stefano De Martino lascia STEP? Francesco Paolantoni svela chi prenderà il suo posto (e il patto per Sanremo) Il Mattino
Stefano De Martino lascia STEP? Francesco Paolantoni svela chi prenderà il suo posto (e il patto per Sanremo). «Ma non sarà facile» Leggo.it
Belen Rodriguez fa gossip da Pio e Amedeo: a Sanremo con Stefano De Martino? La rivelazione: “Se mi chiama, io…” lacapitalenews.it
"Ecco chi potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino a Stasera Tutto è Possibile": l'annuncio a sorpresa di Francesco Paolantoni today.it
Belen perdona De Martino: “Guardo sempre Affari Tuoi. E se mi chiama a Sanremo…”, la pace (imprevista) in diretta TV Libero
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