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Mondiali di calcio 2026: calendario completo, diretta TV e streaming, date e orari italiani

Mondiali 2026: calendario completo con date e orari italiani, diretta TV e streaming. Tutti i gironi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finale a New York New Jersey Stadium, con apertura Messico-Sudafrica e copertura totale per gli appassionati in Italia.

Pubblicato da
REDAZIONE
22 Aprile 2026

Mondiali di calcio 2026

I Mondiali 2026 si svolgeranno dall’11 giugno al 19 luglio in Stati Uniti, Canada e Messico. Per la terza edizione consecutiva, l’Italia non sarà presente, dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Bosnia. Le ultime squadre qualificate sono Iraq e RD Congo. L’apertura del torneo vedrà Messico-Sudafrica, mentre la fase a eliminazione diretta inizierà il 28 giugno, con la finale programmata per domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium alle 21:00. Di seguito, il calendario completo dei gironi e dei match a eliminazione diretta, con orari italiani e stadi.

Diretta TV streaming

Calendario Mondiale – Partite e Fasi Finali

Fase a Gironi

Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca)

  • Giornata 1
    Messico – Sudafrica | giovedì 11 giugno, 21:00 | Mexico City Stadium
    Corea del Sud – Repubblica Ceca | venerdì 12 giugno, 04:00 | Estadio Guadalajara
  • Giornata 2
    Repubblica Ceca – Sudafrica | giovedì 18 giugno, 18:00 | Atlanta Stadium
    Messico – Corea del Sud | venerdì 19 giugno, 03:00 | Estadio Guadalajara
  • Giornata 3
    Sudafrica – Corea del Sud | giovedì 25 giugno, 03:00 | Estadio Monterrey
    Repubblica Ceca – Messico | giovedì 25 giugno, 03:00 | Mexico City Stadium

Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia)

  • Giornata 1
    Canada – Bosnia | venerdì 12 giugno, 21:00 | Toronto Stadium
    Svizzera – Qatar | sabato 13 giugno, 21:00 | San Francisco Bay Area Stadium
  • Giornata 2
    Svizzera – Bosnia | giovedì 18 giugno, 21:00 | Los Angeles Stadium
    Canada – Qatar | venerdì 19 giugno, 00:00* | BC Place Vancouver
  • Giornata 3
    Svizzera – Canada | mercoledì 24 giugno, 21:00 | BC Place Vancouver
    Bosnia – Qatar | mercoledì 24 giugno, 21:00 | Seattle Stadium

*Nota: ore 24 = 00:00 del giorno successivo

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Gruppo C (Brasile, Marocco, Haiti, Scozia)

  • Giornata 1
    Haiti – Scozia | domenica 14 giugno, 03:00 | Boston Stadium
    Brasile – Marocco | domenica 14 giugno, 00:00* | New York New Jersey Stadium
  • Giornata 2
    Scozia – Marocco | sabato 20 giugno, 00:00* | Boston Stadium
    Brasile – Haiti | sabato 20 giugno, 03:00 | Philadelphia Stadium
  • Giornata 3
    Marocco – Haiti | giovedì 25 giugno, 00:00* | Atlanta Stadium
    Scozia – Brasile | giovedì 25 giugno, 00:00* | Miami Stadium

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Gruppo D (USA, Paraguay, Australia, Turchia)

  • Giornata 1
    USA – Paraguay | sabato 13 giugno, 03:00 | Los Angeles Stadium
    Australia – Turchia | sabato 13 giugno, 06:00 | BC Place Vancouver
  • Giornata 2
    Turchia – Paraguay | venerdì 19 giugno, 06:00 | San Francisco Bay Area Stadium
    USA – Australia | venerdì 19 giugno, 21:00 | Seattle Stadium
  • Giornata 3
    Turchia – USA | venerdì 26 giugno, 04:00 | Los Angeles Stadium
    Paraguay – Australia | venerdì 26 giugno, 04:00 | San Francisco Bay Area Stadium

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Gruppo E (Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador)

  • Giornata 1
    Germania – Curacao | domenica 14 giugno, 19:00 | Houston Stadium
    Costa d’Avorio – Ecuador | domenica 14 giugno, 22:00 | Philadelphia Stadium
  • Giornata 2
    Germania – Costa d’Avorio | sabato 20 giugno, 22:00 | Toronto Stadium
    Ecuador – Curacao | domenica 21 giugno, 02:00 | Kansas City Stadium
  • Giornata 3
    Curacao – Costa d’Avorio | giovedì 25 giugno, 22:00 | Philadelphia Stadium
    Ecuador – Germania | giovedì 25 giugno, 22:00 | New York New Jersey Stadium

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Gruppo F (Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia)

  • Giornata 1
    Olanda – Giappone | domenica 14 giugno, 22:00 | Dallas Stadium
    Svezia – Tunisia | lunedì 15 giugno, 04:00 | Estadio Monterrey
  • Giornata 2
    Tunisia – Giappone | sabato 20 giugno, 06:00 | Estadio Monterrey
    Olanda – Svezia | sabato 20 giugno, 19:00 | Houston Stadium
  • Giornata 3
    Tunisia – Olanda | venerdì 26 giugno, 01:00 | Kansas City Stadium
    Giappone – Svezia | venerdì 26 giugno, 01:00 | Dallas Stadium

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Gruppo G (Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda)

  • Giornata 1
    Belgio – Egitto | lunedì 15 giugno, 21:00 | Seattle Stadium
    Iran – Nuova Zelanda | martedì 16 giugno, 03:00 | Los Angeles Stadium
  • Giornata 2
    Belgio – Iran | domenica 21 giugno, 21:00 | Los Angeles Stadium
    Nuova Zelanda – Egitto | lunedì 22 giugno, 03:00 | BC Place Vancouver
  • Giornata 3
    Nuova Zelanda – Belgio | sabato 27 giugno, 05:00 | BC Place Vancouver
    Egitto – Iran | sabato 27 giugno, 05:00 | Seattle Stadium

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Gruppo H (Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay)

  • Giornata 1
    Spagna – Capo Verde | lunedì 15 giugno, 18:00 | Atlanta Stadium
    Arabia Saudita – Uruguay | martedì 16 giugno, 00:00* | Miami Stadium
  • Giornata 2
    Spagna – Arabia Saudita | domenica 21 giugno, 18:00 | Atlanta Stadium
    Uruguay – Capo Verde | lunedì 22 giugno, 00:00* | Miami Stadium
  • Giornata 3
    Capo Verde – Arabia Saudita | sabato 27 giugno, 02:00 | Houston Stadium
    Uruguay – Spagna | sabato 27 giugno, 02:00 | Estadio Guadalajara

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Gruppo I (Francia, Senegal, Iraq, Norvegia)

  • Giornata 1
    Francia – Senegal | martedì 16 giugno, 21:00 | New York New Jersey Stadium
    Iraq – Norvegia | mercoledì 17 giugno, 00:00* | Boston Stadium
  • Giornata 2
    Francia – Iraq | lunedì 22 giugno, 23:00 | Philadelphia Stadium
    Norvegia – Senegal | martedì 23 giugno, 02:00 | New York New Jersey Stadium
  • Giornata 3
    Norvegia – Francia | venerdì 26 giugno, 21:00 | Boston Stadium
    Senegal – Iraq | venerdì 26 giugno, 21:00 | Toronto Stadium

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Gruppo J (Argentina, Algeria, Austria, Giordania)

  • Giornata 1
    Austria – Giordania | martedì 16 giugno, 06:00 | San Francisco Bay Area Stadium
    Argentina – Algeria | mercoledì 17 giugno, 03:00 | Kansas City Stadium
  • Giornata 2
    Argentina – Austria | lunedì 22 giugno, 19:00 | Dallas Stadium
    Giordania – Algeria | martedì 23 giugno, 05:00 | San Francisco Bay Area Stadium
  • Giornata 3
    Algeria – Austria | domenica 28 giugno, 04:00 | Kansas City Stadium
    Giordania – Argentina | domenica 28 giugno, 04:00 | Dallas Stadium

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Gruppo K (Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia)

  • Giornata 1
    Portogallo – RD Congo | mercoledì 17 giugno, 19:00 | Houston Stadium
    Uzbekistan – Colombia | giovedì 18 giugno, 04:00 | Mexico City Stadium
  • Giornata 2
    Portogallo – Uzbekistan | martedì 23 giugno, 19:00 | Houston Stadium
    Colombia – RD Congo | mercoledì 24 giugno, 04:00 | Estadio Guadalajara
  • Giornata 3
    Colombia – Portogallo | domenica 28 giugno, 01:30 | Miami Stadium
    RD Congo – Uzbekistan | domenica 28 giugno, 01:30 | Atlanta Stadium

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Gruppo L (Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama)

  • Giornata 1
    Inghilterra – Croazia | mercoledì 17 giugno, 22:00 | Dallas Stadium
    Ghana – Panama | giovedì 18 giugno, 01:00 | Toronto Stadium
  • Giornata 2
    Inghilterra – Ghana | martedì 23 giugno, 22:00 | Boston Stadium
    Panama – Croazia | mercoledì 24 giugno, 01:00 | Toronto Stadium
  • Giornata 3
    Panama – Inghilterra | sabato 27 giugno, 23:00 | New York New Jersey Stadium
    Croazia – Ghana | sabato 27 giugno, 23:00 | Philadelphia Stadium

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Sedicesimi di finale

  • Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppi A/B/C/D/F | lunedì 29 giugno, 22:30 | Boston Stadium (Partita 74)
  • Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H | martedì 30 giugno, 23:00 | New York New Jersey Stadium (Partita 77)
  • Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B | domenica 28 giugno, 21:00 | Los Angeles Stadium (Partita 73)
  • Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C | domenica 30 giugno, 03:00 | Estadio Monterrey (Partita 75)
  • Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L | venerdì 3 luglio, 01:00 | Toronto Stadium (Partita 83)
  • Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J | giovedì 2 luglio, 21:00 | Los Angeles Stadium (Partita 84)
  • Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J | giovedì 2 luglio, 02:00 | San Francisco Bay Area Stadium (Partita 81)
  • Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppi A/E/H/I/J | mercoledì 1 luglio, 22:00 | Seattle Stadium (Partita 82)
  • Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F | lunedì 29 giugno, 19:00 | Houston Stadium (Partita 76)
  • Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I | martedì 30 giugno, 19:00 | Dallas Stadium (Partita 78)
  • Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I | mercoledì 1 luglio, 03:00 | Mexico City Stadium (Partita 79)
  • Vincente Gruppo L – Terzo posto E/H/I/J/K | mercoledì 1 luglio, 18:00 | Atlanta Stadium (Partita 80)
  • Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H | sabato 4 luglio, 00:00 | Miami Stadium (Partita 86)
  • Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G | venerdì 3 luglio, 20:00 | Dallas Stadium (Partita 88)
  • Vincente Gruppo B – Terzo posto E/F/G/I/J | venerdì 3 luglio, 05:00 | BC Place Vancouver (Partita 85)
  • Vincente Gruppo K – Terzo posto D/E/I/J/L | sabato 4 luglio, 03:30 | Kansas City Stadium (Partita 87)

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Ottavi di finale

  • Vincente 74 – Vincente 77 | sabato 4 luglio, 23:00 | Philadelphia Stadium (Partita 89)
  • Vincente 73 – Vincente 75 | sabato 4 luglio, 19:00 | Houston Stadium (Partita 90)
  • Vincente 83 – Vincente 84 | lunedì 6 luglio, 21:00 | Dallas Stadium (Partita 93)
  • Vincente 81 – Vincente 82 | martedì 7 luglio, 02:00 | Seattle Stadium (Partita 94)
  • Vincente 76 – Vincente 78 | domenica 5 luglio, 22:00 | New York New Jersey Stadium (Partita 91)
  • Vincente 79 – Vincente 80 | lunedì 6 luglio, 02:00 | Mexico City Stadium (Partita 92)
  • Vincente 86 – Vincente 88 | martedì 7 luglio, 18:00 | Atlanta Stadium (Partita 95)
  • Vincente 85 – Vincente 87 | martedì 7 luglio, 22:00 | BC Place Vancouver (Partita 96)

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Quarti di finale

  • Vincente 89 – Vincente 90 | giovedì 9 luglio, 22:00 | Boston Stadium (Partita 97)
  • Vincente 93 – Vincente 94 | venerdì 10 luglio, 21:00 | Los Angeles Stadium (Partita 98)
  • Vincente 91 – Vincente 92 | sabato 11 luglio, 23:00 | Miami Stadium (Partita 99)
  • Vincente 95 – Vincente 96 | domenica 12 luglio, 03:00 | Kansas City Stadium (Partita 100)

Semifinali

  • Vincente 97 – Vincente 98 | martedì 14 luglio, 21:00 | Dallas Stadium (Partita 101)
  • Vincente 99 – Vincente 100 | mercoledì 14 luglio, 21:00 | Atlanta Stadium (Partita 102)

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Finali

  • Finale (1° – 2° posto) | domenica 19 luglio, 21:00 | New York New Jersey Stadium
  • Finale 3° posto | sabato 18 luglio, 23:00 | Miami Stadium

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Fase a eliminazione diretta

La fase a eliminazione diretta si sviluppa secondo il tabellone tennistico. I sedicesimi di finale si disputano tra vincitori e piazzati dei gironi:

  • Sedicesimi di finale: dal 28 giugno al 4 luglio, con partite tra vincitori di gruppo e terzi posti qualificati.
  • Ottavi di finale: 4-7 luglio, con incontri che determinano le squadre che accederanno ai quarti.
  • Quarti di finale: 9-12 luglio, con quattro match che selezionano le semifinaliste.
  • Semifinali: 14 luglio, a Dallas e Atlanta.
  • Finale per il bronzo: 18 luglio, Miami Stadium, ore 23.
  • Finale: 19 luglio, New York New Jersey Stadium, ore 21.

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Le news dal web sui Mondiali di calcio 2026

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Orari italiani e diretta TV/streaming

Tutte le partite dei gironi e della fase a eliminazione diretta saranno trasmesse in diretta TV e in live streaming, garantendo copertura completa per gli appassionati italiani. Gli incontri sono programmati in fasce orarie diverse, da mattina a tarda notte, per consentire una visione ottimale in Italia. Particolare attenzione va al match inaugurale tra Messico e Sudafrica, fissato alle 21 del 11 giugno, che apre ufficialmente i Mondiali 2026.

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Seguire i Mondiali 2026 dall’Italia

Il calendario completo dei Mondiali 2026 offre un quadro chiaro per tutti gli appassionati italiani, nonostante l’assenza di Italia. Grazie alla programmazione dettagliata per gironi e fasi a eliminazione diretta, sarà possibile seguire ogni partita in diretta TV o in streaming. La finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium rappresenta l’appuntamento conclusivo di un torneo esteso su tre paesi del Nord America, che promette equilibrio e spettacolo fino all’ultimo match. (La redazione)

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