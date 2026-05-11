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🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio • martedì 12 maggio 2026

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11 Maggio 2026

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Notizie principali dal web

martedì, 12 maggio 2026

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Napoli beffato nel recupero e sempre in lotta per la Champions - RSI Radiotelevisione svizzera

Napoli beffato nel recupero e sempre in lotta per la Champions  RSI Radiotelevisione svizzera

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Marotta burattinaio del calcio e i quattro amici al VAR: la curva Napoli contro l’Inter - Tuttosport

Marotta burattinaio del calcio e i quattro amici al VAR: la curva Napoli contro l’Inter  Tuttosport

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Calcio: Napoli sconfitto nel finale | blue News - blue News

Calcio: Napoli sconfitto nel finale | blue News  blue News

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Calcio, Serie A:Bologna a 52, Napoli stop in casa - Askanews

Calcio, Serie A:Bologna a 52, Napoli stop in casa  Askanews

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Napoli ko con il Bologna, qualificazione Champions rinviata - ANSA

Napoli ko con il Bologna, qualificazione Champions rinviata  ANSA

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Napoli - Bologna (2-3) Serie A 2025 - la Repubblica

Napoli - Bologna (2-3) Serie A 2025  la RepubblicaRowe ‘rovescia’ il Napoli: il Bologna vince 3-2  Sky SportNapoli, Champions rinviata: perde al 91' col Bologna, ora Conte…

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Calcio.Basket dell'11 maggio. Tra gli ospiti Fregnani, Battisti e Fabretti - Newsrimini

Calcio.Basket dell'11 maggio. Tra gli ospiti Fregnani, Battisti e Fabretti  Newsrimini

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Mondiali: infortunio per lo statunitense Johnny Cardoso, torneo a rischio - ANSA

Mondiali: infortunio per lo statunitense Johnny Cardoso, torneo a rischio  ANSA

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Bernabé sarà operato nei prossimi giorni. Intervento (programmato) per Ondrejka - Gazzetta di Parma

Bernabé sarà operato nei prossimi giorni. Intervento (programmato) per Ondrejka  Gazzetta di Parma

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio L’Aarau all’ultimo respiro piazza il sorpasso sul Vaduz - RSI Radiotelevisione svizzera

L’Aarau all’ultimo respiro piazza il sorpasso sul Vaduz  RSI Radiotelevisione svizzera

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio CALCIO: BELLINZONA RETROCESSO | blue News - blue News

CALCIO: BELLINZONA RETROCESSO | blue News  blue News

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio L’incubo diventa realtà, il Bellinzona è retrocesso - RSI Radiotelevisione svizzera

L’incubo diventa realtà, il Bellinzona è retrocesso  RSI Radiotelevisione svizzera

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Inchiesta arbitri, nuove audizioni: sentito il responsabile dell'ufficio legislativo Figc - Sky Sport

Inchiesta arbitri, nuove audizioni: sentito il responsabile dell'ufficio legislativo Figc  Sky Sport

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio L'accusa di Maresca: 'In Italia il problema è culturale'. L'intervista integrale - Sky Sport

L'accusa di Maresca: 'In Italia il problema è culturale'. L'intervista integrale  Sky Sport

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Ostra Calcio, la grande sorpresa della Promozione….e non è finita qui! - Youtvrs

Ostra Calcio, la grande sorpresa della Promozione….e non è finita qui!  Youtvrs

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Al Parma lo scudetto del fair play (che premierà la lotta agli sprechi) - Vita.it

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🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Calcio giovanile – I 2016 del Gioconda brillano a Cervia - Parlandodisport.it

Calcio giovanile – I 2016 del Gioconda brillano a Cervia  Parlandodisport.it

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Calcio Eccellenza, playoff nazionali: l'Ilvamaddalena contro il Viareggio - L'Unione Sarda.it

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🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Anche Ondrejka si opera? Il Parma ritira il comunicato - SportParma

Anche Ondrejka si opera? Il Parma ritira il comunicato  SportParma

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Avversaria della Svizzera, la Bosnia svela le sue carte - RSI Radiotelevisione svizzera

Avversaria della Svizzera, la Bosnia svela le sue carte  RSI Radiotelevisione svizzera

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martedì 12 maggio 2026

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