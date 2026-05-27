mercoledì 27 maggio 2026

Concerti e festival in programma DON WEST at Trinity Centre (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK

live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK fakemink at The Academy Dublin (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1

live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1 DON WEST at Academy 2 (28 May 26) live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR

live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR Red Hot Chili Peppers Experience at Champness Hall (29 May 26) live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK

live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK Grind After Death 2026 live sabato 30 maggio 2026 – The Alma Inn, 152-154 Bradshawgate, Bl2 1BA, Bolton, UK

live sabato 30 maggio 2026 – The Alma Inn, 152-154 Bradshawgate, Bl2 1BA, Bolton, UK Primavera Pro Festival 2026 live lunedì 1 giugno 2026 – Centre De Cultura Contemporània De Barcelona, Barcelona, Spain

live lunedì 1 giugno 2026 – Centre De Cultura Contemporània De Barcelona, Barcelona, Spain Me Lost Me and Jo Mango at Aatma (02 Jun 26) with Old Man of the Wo live martedì 2 giugno 2026 – Aatma, 1st Floor, 14-16 Faraday St, M1 1BE, Manchester, UK

live martedì 2 giugno 2026 – Aatma, 1st Floor, 14-16 Faraday St, M1 1BE, Manchester, UK DON WEST at The Button Factory (02 Jun 26) live martedì 2 giugno 2026 – The Button Factory, Curved Street, D024D26, Dublin, Ireland

live martedì 2 giugno 2026 – The Button Factory, Curved Street, D024D26, Dublin, Ireland fakemink at O2 Institute Birmingham (02 Jun 26) live martedì 2 giugno 2026 – O2 Institute Birmingham, 78 Digbeth, B5 6DY, Birmingham, UK

live martedì 2 giugno 2026 – O2 Institute Birmingham, 78 Digbeth, B5 6DY, Birmingham, UK Primavera Sound Festival 2026 live mercoledì 3 giugno 2026 – Parc del Fòrum, Plaça de Llevant, 08019, Barcelona, Spain

live mercoledì 3 giugno 2026 – Parc del Fòrum, Plaça de Llevant, 08019, Barcelona, Spain fakemink at O2 Ritz Manchester (03 Jun 26) live mercoledì 3 giugno 2026 – O2 Ritz Manchester, Whitworth Street W, M1 5NQ, Manchester, UK

live mercoledì 3 giugno 2026 – O2 Ritz Manchester, Whitworth Street W, M1 5NQ, Manchester, UK Blink at Satan's Hollow (04 Jun 26) live giovedì 4 giugno 2026 – Satan's Hollow, 101 Princess St, M1 6DD, Manchester, UK

live giovedì 4 giugno 2026 – Satan's Hollow, 101 Princess St, M1 6DD, Manchester, UK Dermot Henry at The Lodge - Deaf Institute (04 Jun 26) live giovedì 4 giugno 2026 – The Lodge - Deaf Institute, 135 Gros

live giovedì 4 giugno 2026 – The Lodge - Deaf Institute, 135 Gros Joost at myticket Jahrhunderthalle (07 Jun 26) live domenica 7 giugno 2026 – myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt

live domenica 7 giugno 2026 – myticket Jahrhunderthalle, Pfaffenwiese 301, 65929, Frankfurt DON WEST at Parkteatret Scene (08 Jun 26) live lunedì 8 giugno 2026 – Parkteatret Scene, Olaf Ryes Plass 11, 0552, Oslo, Norway 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Concerti della settimana DON WEST at Trinity Centre (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK

live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK fakemink at The Academy Dublin (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1

live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1 DON WEST at Academy 2 (28 May 26) live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR

live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR Red Hot Chili Peppers Experience at Champness Hall (29 May 26) live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK

live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK Grind After Death 2026 live sabato 30 maggio 2026 – The Alma Inn, 152-154 Bradshawgate, Bl2 1BA, Bolton, UK

Concerti di maggio 2026 DON WEST at Trinity Centre (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK

live mercoledì 27 maggio 2026 – Trinity Centre, Trinity Road, BS2 0NW, Bristol, UK fakemink at The Academy Dublin (27 May 26) live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1

live mercoledì 27 maggio 2026 – The Academy Dublin, 57 Middle Abbey St, North City, Dublin 1 DON WEST at Academy 2 (28 May 26) live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR

live giovedì 28 maggio 2026 – Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR Red Hot Chili Peppers Experience at Champness Hall (29 May 26) live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK

live venerdì 29 maggio 2026 – Champness Hall, Drake Street, OL16 1PB, Rochdale, UK Grind After Death 2026 live sabato 30 maggio 2026 – The Alma Inn, 152-154 Bradshawgate, Bl2 1BA, Bolton, UK

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Introduzione

La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.

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mercoledì, 27 maggio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

segnare in agenda le date con anticipo,

acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,

controllare eventuali cambi di programma,

valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,

monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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