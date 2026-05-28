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🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio • giovedì 28 maggio 2026

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28 Maggio 2026

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giovedì, 28 maggio 2026

🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Londa, terremoto nel calcio: il consiglio direttivo si dimette - La Nazione

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🔴 Calcio: news, curiosità, scoop e rumors dal mondo del calcio Salta Bianchini, il Pineto calcio in serie C sceglie Barilari in panchina per il dopo Tisci - Abruzzo Popolare

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