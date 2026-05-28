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Città del Messico, un calcio agli abitanti il manifesto
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Calcio C, tante certezze, qualche flop e alcuni dubbi: il nuovo Ravenna riparte da una base solida Settesere
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Brescia-Ascoli sarà la finale dei playoff di C Sky Sport
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Modica Calcio. Avviati contatti col centrale Petra Radio RTM Modica
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Catania, la speranza si scontra con la realtà: il 2-1 all'Ascoli non basta, fuori dai playoff CataniaToday
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