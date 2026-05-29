Sanremo: news, aggiornamenti, novità sul Festival della Canzone Italiana 2027

Il Festival di Sanremo 2027 sarà la 77ª edizione della storica manifestazione musicale italiana organizzata e trasmessa dalla RAI dal Teatro Ariston di Sanremo. Alla conduzione ci sarà Stefano De Martino, che ricoprirà anche il ruolo di direttore artistico insieme a Fabrizio Ferraguzzo.

Le compilation di Sanremo su Amazon

DIRETTA LIVE STREAMING TV

CLICCA QUI E GUARDA LA TV

ll Festival resta a Sanremo fino al 2029

L’edizione 2027 del Festival di Sanremo si svolgerà ancora una volta al Teatro Ariston, storica sede della manifestazione. L’organizzazione sarà affidata alla RAI, emittente pubblica italiana. Dopo una lunga controversia tra la RAI e il Comune di Sanremo avvenuta prima dell’edizione precedente, le parti hanno raggiunto un accordo per mantenere il Festival nella città ligure fino al 2029. È stato inoltre costituito un “osservatorio permanente” condiviso tra le due parti, che ha tenuto la sua prima riunione il 23 aprile 2026.

Stefano De Martino nuovo conduttore e direttore artistico

Nel gennaio 2026 Carlo Conti aveva annunciato la decisione di lasciare il ruolo di direttore artistico e conduttore del Festival dopo l’edizione 2026. L’annuncio ufficiale del passaggio di consegne è arrivato il 28 febbraio 2026, durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, quando Conti ha indicato Stefano De Martino come nuovo volto principale della manifestazione. Per l’edizione 2027, De Martino sarà quindi il conduttore principale e condividerà la direzione artistica con Fabrizio Ferraguzzo.

Un’edizione nel segno della continuità

Il Festival di Sanremo 2027 si presenterà nel segno della continuità organizzativa e televisiva, mantenendo il Teatro Ariston come sede dell’evento e confermando la collaborazione tra la RAI e il Comune di Sanremo. La nomina di Stefano De Martino rappresenta invece uno dei principali elementi di novità della prossima edizione della manifestazione.

Sanremo su Google News

Il Festival è programmato a fine febbraio per evitare sovrapposizioni con i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina. Tutte le serate si svolgeranno al Teatro Ariston, confermando la sede storica. Carlo Conti guiderà l’edizione nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, mentre Laura Pausini sarà presenza stabile durante le cinque serate.

CD e vinili disponibili su Amazon

Ultime news su Sanremo

Artisti in gara e sezioni

L’edizione 2026 vede la partecipazione di trentaquattro artisti, suddivisi in due sezioni:

Sezione Campioni

Trenta artisti presentano brani inediti, tra cui: Arisa con Magica favola, Ermal Meta con Stella stellina, Malika Ayane con Animali notturni, Patty Pravo con Opera, Raf con Ora e per sempre e Tommaso Paradiso con I romantici. Il vincitore avrà diritto a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna.

Sezione Nuove proposte

Quattro artisti emergenti partecipano grazie a Sanremo Giovani 2025 e Area Sanremo 2025, con brani già presentati nelle rispettive competizioni, come Mattone di Angelica Bove e Laguna di Nicolò Filippucci.

Organizzazione e programma delle serate

L’edizione 2026 segue una fase istituzionale complessa. Il TAR della Liguria e il Consiglio di Stato hanno confermato l’obbligo di un bando pubblico per l’organizzazione. La Rai è risultata unica emittente candidata e ha garantito lo svolgimento del Festival fino al 2028.

Programma delle serate:

Prima serata: esibizione di tutti i Campioni; votazioni giuria stampa, TV e Web.

esibizione di tutti i Campioni; votazioni giuria stampa, TV e Web. Seconda serata: le Nuove proposte si sfidano; quindici Campioni si esibiscono; voto misto.

le Nuove proposte si sfidano; quindici Campioni si esibiscono; voto misto. Terza serata: i restanti quindici Campioni; finale delle Nuove proposte con voto misto.

i restanti quindici Campioni; finale delle Nuove proposte con voto misto. Quarta serata – Cover: tutti i Campioni reinterpretano brani italiani o internazionali; classifica separata.

tutti i Campioni reinterpretano brani italiani o internazionali; classifica separata. Quinta serata – Finale: votazione finale dei Campioni per decretare il vincitore del Festival.

Ospiti e appuntamenti collaterali comprendono Max Pezzali in collegamento dalla Costa Toscana, il PrimaFestival dal 21 al 28 febbraio condotto da Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, e il DopoFestival dal 24 al 27 febbraio con Nicola Savino, Aurora Leone, Federico Basso ed Enrico Cremonesi.

Conclusione: un’edizione tra tradizione e transizione

Il Festival di Sanremo 2026 rappresenta un equilibrio tra continuità artistica e cambiamenti organizzativi. La conferma delle date, il ritorno di Carlo Conti e la regolarità istituzionale garantiscono una manifestazione solida, centrale nel panorama musicale italiano e pronta a consolidare il proprio ruolo anche a livello internazionale. (La redazione)