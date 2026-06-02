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Rassegna stampa di oggi • martedì 2 giugno 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
REDAZIONE
2 Giugno 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 2 giugno 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 2 giugno 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 2 giugno 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Libano, furia Iran: «Blocchiamo Hormuz». Trump si spaventa e stoppa Netanyahu
    di LUCIA MALATESTA
    Le minacce dell’Iran dopo i nuovi attacchi israeliani: «Blocchiamo di nuovo lo Stretto, congelata la trattativa con gli Usa». Il tycoon fa orecchie da mercante («Non m’importa»), ma poi telefona a Bibi. «Ho un accordo con Hezbollah per una tregua»
  • Il mondo intero in ostaggio della coppia Netanyahu & Trump
    di Gigi Riva
    I tentennamenti del presidente Usa sull'accordo con l'Iran hanno permesso al premier d'Israele di insinuarsi tra le sue insicurezze e ordinare all'esercito una massiccia offensiva in Libano, di portata tale da indurre gli ayatollah ad interrompere qualunque trattativa con la Casa Bianca. È un terribile, sconfortante, gioco dell’oca
  • La Romania: «Il drone è russo, ecco le prove». Quel patto non scritto tra Usa e Ucraina
    di Francesca De Benedetti
    Il presidente Dan non ha dubbi: il Geran-2 che ha ferito dei civili in Romania «è di origine russa». L’episodio si inserisce in una fase complessa di riassetti geopolitici e tecnologici, con un vertice Nato all’orizzonte, e la triangolazione tra industrie di tecnologia e difesa europee, ucraina e americana. «Gli Usa hanno voluto testare tutti i nostri droni senza firmare un accordo», dice Zelensky
  • Liberi di scegliere: la “disobbedienza” da cui tutto partì
    di Nadia Urbinati
    Dopo anni di obbedienza imposta, gli italiani e le italiane si trovarono a ricostruire le condizioni per una nuova obbedienza, e riscrissero le regole nei loro villaggi liberati. Fu grazie a loro che l’Italia, disonorata dalla monarchia e dal fascismo, riacquistò l’onore militare e civile.
  • Non più sudditi, ma sovrani: l’idea che ha cambiato tutto
    di simone cosimelli
    Il 2 giugno 1946 non ha significato solo la fine della guerra e l’approdo al suffragio universale. Quel giorno è stato l’avvio dello scardinamento del principio di ineguaglianza sociale


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Sondaggio Swg, cresce il M5s. Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega
    di Redazione Politica
    Dopo avere perso lo 0,4% la scorsa settimana, il partito di Giorgia Meloni rimane stabile (segnando uno +0,1%) e Fratelli d’Italia si attesta al 28,2%. Segue il Partito democratico che perde 0,2 punti percentuali e si ferma al 22,3%. Segna, invece, un più 0,3% il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, stimato al 13%. È […] L'articolo Sondaggio Swg, cresce il M5s. Continua l’ascesa di Vannacci che adesso tallona la Lega proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Berrettini è tornato a martellare: battuto Cerundolo in 3 set, è ai quarti del Roland Garros. “Non ero più sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora sto bene”
    di Domenico Cannizzaro
    “Ho due attributi così”. È questa la frase esclamata da Matteo Berrettini dopo aver chiuso in tre set il match contro Juan Manuel Cerundolo che gli ha permesso di qualificarsi ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2021. Ma non è solo questione di attributi: […] L'articolo Berrettini è tornato a martellare: battuto Cerundolo in 3 set, è ai quarti del Roland Garros. “Non ero più sicuro, non ero pronto, non avevo fiducia. Ora sto bene” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Figlia e genero di Trump progettano mega resort di lusso in un’area protetta in Albania: protesta di migliaia di cittadini a Tirana
    di Redazione Esteri
    Migliaia di cittadini e cittadine albanesi sono scesi in strada, lunedì 1 giugno, a Tirana, per protestare contro il progetto del mega resort di lusso a Pishë Poro-Narta, area protetta nel delta del Vjosa, voluto dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, e dalla figlia Ivanka. I manifestanti, sventolando le bandiere del proprio Paese, hanno […] L'articolo Figlia e genero di Trump progettano mega resort di lusso in un’area protetta in Albania: protesta di migliaia di cittadini a Tirana proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Futuro Nazionale raddoppia: almeno 4 deputati passeranno con Vannacci, due sono di Forza Italia
    di Luca De Carolis
    Passeranno con il generale almeno in quattro. Con un quinto che viene descritto ancora in bilico. Tra venerdì e sabato la truppa alla Camera di Futuro Nazionale, per ora forte di quattro deputati, raddoppierà. Le indiscrezioni parlano infatti di altri arrivi: due dalla Lega e altri due, e questa è la novità, da Forza Italia. […] L'articolo Futuro Nazionale raddoppia: almeno 4 deputati passeranno con Vannacci, due sono di Forza Italia proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Arriva l’agognata fine dell’anno scolastico e con essa una burocrazia che svilisce l’intelletto
    di Speaker's corner
    di Francesco Nicolaci* Siamo arrivati alla fine dell’anno scolastico. E con esso al solito circo che si ripete. A breve gli esami di terza media, un rito di passaggio e una consuetudine tra le righe che porta a promuovere chiunque e comunque. Il faustiano convenzionalismo fatto di una burocrazia pletorica e petulante, di documenti da […] L'articolo Arriva l’agognata fine dell’anno scolastico e con essa una burocrazia che svilisce l’intelletto proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Consolato Usa a Milano, manager in fuga. Il pm chiede il carcere
    di Giulia Filpi
    Non ci sono dubbi che Ulas Demir volesse scappare dall’Italia. Il sostituto milanese Paolo Storari, che domenica ha firmato il provvedimento di fermo nei suoi confronti, parla di «chiara volontà […] The post Consolato Usa a Milano, manager in fuga. Il pm chiede il carcere first appeared on il manifesto.
  • Dopo il referendum, il tempo di una giustizia garantista
    di Giulia Filpi
    Dopo il referendum i problemi della giustizia penale, delle garanzie nel processo, del carcere, della repressione abnorme di migranti, marginali e dissenzienti restano inalterati. Un dato per tutti: il 31 […] The post Dopo il referendum, il tempo di una giustizia garantista first appeared on il manifesto.
  • Quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento
    di alessandra pigliaru
    C’è un breve scambio di missive tra Togliatti e De Gasperi datate 20 gennaio 1945 – si potrebbe immaginare come un moderno invio di mail – in cui il primo, […] The post Quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento first appeared on il manifesto.
  • Lettera di amore e rabbia per il Mezzogiorno
    di Giulia Filpi
    Ho 26 anni, vengo da Trebisacce, in provincia di Cosenza, e oggi faccio il praticante avvocato a Bologna. Sono andato via dalla Calabria a 19 anni, unendomi a quella carovana […] The post Lettera di amore e rabbia per il Mezzogiorno first appeared on il manifesto.
  • C’è un giudice per le corporation: «Possono votare»
    di Giulia Filpi
    Benvenuti a Fenwick Island, popolazione 342 abitanti, 6 chilometri di spiaggia oceanica, Delaware. Le attrazioni principali sono la gelateria Hershey’s e il Surfer’s Deli che ha i migliori sandwich della […] The post C’è un giudice per le corporation: «Possono votare» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 2 Giugno 2026

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