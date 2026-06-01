Scopri tutte le uscite discografiche del 2026: nuovi album, EP e ristampe tra star internazionali e artisti emergenti da non perdere.
Il 2026 si preannuncia come un anno ricco di novità nel panorama musicale internazionale e italiano. Artisti emergenti e star consolidate stanno preparando nuove pubblicazioni, spaziando tra generi diversi come pop, rock, elettronica, hip-hop e musica indipendente. Tra album attesi, edizioni deluxe, EP e ristampe, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta per gli appassionati.
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Dai nomi internazionali più famosi agli artisti indipendenti e di nicchia, il calendario delle uscite promette di arricchire le playlist di tutti i fan e di portare nuovi sound sulle radio e sulle piattaforme streaming. Andiamo a vedere quali sono le uscite discografiche del 2026 previste per mese per mese.
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Un calendario musicale 2026 ricco di novità: album, EP, edizioni deluxe e ristampe. Dai grandi nomi internazionali agli artisti indipendenti, ecco tutte le uscite previste per mese, tra pop, rock, hip-hop, elettronica e molto altro ancora. (La redazione)
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