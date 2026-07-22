Noemi, quattro settimane di riposo dopo la caduta dal palco: il nuovo calendario del tour

La cantante Noemi dovrà osservare quattro settimane di riposo dopo la caduta dal palco avvenuta durante il concerto a San Salvo Marina. L’incidente ha richiesto il ricovero e una serie di accertamenti all’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il medico che ha seguito la cantante, Enzo Di Prinzio, ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni. La caduta avrebbe potuto provocare conseguenze più gravi, ma gli esami non hanno evidenziato lesioni di particolare entità.

Le condizioni di Noemi dopo la caduta

Noemi ha riportato un politrauma, con un trauma cranico e conseguenze al bacino e al polso destro. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato microfratture composte all’anca e al polso. Enzo Di Prinzio, primario del Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, ha seguito la cantante dopo l’incidente. Il medico ha illustrato la situazione in un intervento pubblicato dal Corriere della Sera. L’équipe sanitaria ha eseguito una Tac total body e ha richiesto una consulenza neurologica. Inoltre, i medici hanno suturato la ferita riportata sulla fronte. Gli esami, secondo quanto riferito dal primario, non hanno evidenziato problemi gravi.

Quattro settimane di riposo per la cantante

Dopo la caduta, Noemi dovrà fermarsi per quattro settimane. Il periodo di riposo inciderà quindi sul calendario degli appuntamenti estivi, che subirà alcune modifiche. Il medico ha inoltre sottolineato che la cantante ha avuto una certa fortuna. Considerata l’altezza e la dinamica della caduta, infatti, l’incidente avrebbe potuto provocare conseguenze molto più serie. La pausa servirà quindi a permettere a Noemi di recuperare dopo il trauma e le microfratture. Nel frattempo, l’organizzazione del tour ha rivisto il calendario e ha comunicato le nuove date degli appuntamenti.

Il tour riparte il 16 agosto

Il tour estivo di Noemi ripartirà il 16 agosto, dopo la pausa di quattro settimane. Il nuovo calendario comprende appuntamenti in diverse località italiane e prevede anche il recupero di alcuni concerti inizialmente programmati tra la fine di luglio e la prima metà di agosto. La prima data è quindi quella del 16 agosto a Bisacquino, in provincia di Palermo, in Piazza Triona. Si tratta di una nuova data inserita nel calendario. Il giorno successivo, 17 agosto, Noemi sarà a Grisì-Monreale, in provincia di Palermo, in Piazza della Rinascita. Il 19 agosto toccherà invece a Carpino, in provincia di Foggia, con un appuntamento in Piazza del Popolo. Il calendario proseguirà il 20 agosto a Balsorano, in provincia dell’Aquila, in Piazza Scacchi. Questo concerto recupera la data inizialmente prevista per il 13 agosto.

Le date dal 22 al 30 agosto

Il tour continuerà il 22 agosto a Bortigali, in provincia di Nuoro, in Piazza del Popolo. Due giorni più tardi, il 24 agosto, Noemi si esibirà a Casteldaccia, in provincia di Palermo, in Piazza Matrice. Il 25 agosto è previsto l’appuntamento di Aidone, in provincia di Enna, al Barbablù Fest, presso il Teatro Antico di Morgantina. Anche questo concerto rappresenta un recupero: la data originaria era fissata per il 31 luglio. Il 27 agosto Noemi sarà invece a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, per La Versiliana Festival. L’appuntamento recupera quello inizialmente previsto il 10 agosto. Il calendario proseguirà il 28 agosto a Riccione, in Piazzale Roma, nell’ambito di Riccione Music City. La data recupera il concerto dell’8 agosto. Il 29 agosto sarà la volta di Sirolo, in provincia di Ancona, al Parco della Repubblica. Anche in questo caso si tratta di un recupero, relativo alla data del 14 agosto. Infine, il 30 agosto, Noemi farà tappa a Vicenza, in Piazza dei Signori, per Vicenza in Festival.

Gli appuntamenti di settembre

Il calendario proseguirà anche a settembre con altri concerti. Il primo appuntamento del mese è fissato per il 4 settembre a Scafati, in provincia di Salerno, nell’ambito della Notte Bianca Scafati, al Cavalcavia Longobardi. L’8 settembre la cantante sarà invece a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, in Piazza Portosalvo. Il 9 settembre è in programma il concerto di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, per Etna in Scena, all’Anfiteatro Falcone e Borsellino. Anche questa data recupera un precedente appuntamento, inizialmente previsto per il primo agosto. L’ultimo appuntamento indicato nel calendario estivo è quello del 13 settembre a Zapponeta, in provincia di Foggia, per il Blu Festival, in Piazza Aldo Moro. Si tratta di una nuova data.

Le date annullate di Iglesias e Circello

Non tutti gli appuntamenti inizialmente previsti potranno essere recuperati. L’organizzazione ha infatti comunicato l’annullamento di due concerti. Il primo era programmato per il 26 luglio a Iglesias, in provincia del Sud Sardegna, al Disco Italia Live di Piazza Quintino Sella. Il secondo era previsto il 3 agosto a Circello, in provincia di Benevento, al Parco San Vito. Per entrambe le date non sarà possibile individuare un nuovo appuntamento nel calendario del tour. I due concerti, quindi, risultano annullati.

Le due date nei teatri a dicembre

Dopo gli appuntamenti estivi, il tour di Noemi proseguirà con due date nei teatri a dicembre 2026. Il primo concerto è fissato per il 14 dicembre 2026 a Milano, al Teatro Arcimboldi. Il secondo appuntamento si terrà invece il 22 dicembre 2026 a Roma, all’Auditorium Parco della Musica. Per il momento, dunque, la priorità resta il recupero dopo la caduta dal palco. Le quattro settimane di riposo hanno portato alla revisione del calendario estivo, con nuove date e diversi concerti recuperati. Restano invece annullati gli appuntamenti originariamente previsti a Iglesias e Circello. (La redazione)

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