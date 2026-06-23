mercoledì 24 giugno 2026
Il cerca concerti di Musicletter.it
Concerti e Festival
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026Le Stagioni della Vita
Teatro degli Impavidi - Sarzana(Verifica evento)
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026OF MONSTERS AND MEN
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)(Verifica evento)
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026FIORELLA MANNOIA – Fiorella canta Fabrizio e Ivano: anime salve
Area Verde - Capannori (Lucca)(Verifica evento)
Giu24
mercoledì 24 Giugno 2026Halsey
Parco della Musica di Milano - Segrate(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026Glitterbox - Dimitri from Paris | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026SEX PISTOLS ft. Frank Carter | Oversound Music Festival
Fiera del Levante - Bari(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026Massimo Recalcati - “Il potere della parola" | Festival della Bellezza 2026
Castello Sforzesco - Milano(Verifica evento)
Giu25
giovedì 25 Giugno 2026OF MONSTERS AND MEN
Parco delle Caserme Rosse Sequoie Music Park - Bologna(Verifica evento)
Giu25
Giu26
venerdì 26 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu26
venerdì 26 Giugno 2026Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)(Verifica evento)
Giu26
venerdì 26 Giugno 2026Paola Iezzi - Concerto | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova(Verifica evento)
Giu26
venerdì 26 Giugno 2026Daniele Silvestri - “Canzoni a sdraio – Tour 2026” | Festival Abbabula
Basilica di San Gavino - Porto Torres(Verifica evento)
CONCERTI E FESTIVAL
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Inspiral Carpets and Trampolene at The Live Rooms (26 Jun 26)
The Live Rooms, Homer House, 1 Station Rd, CH1 3DR, Chester,
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Buffalo Traffic Jam and Bebe Stockwell at Academy 2 (26 Jun 26)
Academy 2, Manchester University Union, Oxford Road, M13 9PR,
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Lone at Berkeley Suite (26 Jun 26)
Berkeley Suite, 237 North Street, G3 7DL, Glasgow, UK
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Culture Wars at Razzmatazz 3 (26 Jun 26)
Razzmatazz 3, Pamplona 88, 08018, Barcelona, Spain
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Helene Fischer at RheinEnergieStadion (26 Jun 26)
RheinEnergieStadion, Aachener Straße 999, 50933, Cologne, Ger
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Gene at The Brook (26 Jun 26) with Edie Bens
The Brook, 466 Portswood Road, Portswood, SO17 3SD, Southampto
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Salmo at Giardini Del Frontone (26 Jun 26)
Giardini Del Frontone, Borgo Venti Giugno, 06121, Perugia, Ita
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Romain Garcia at La Nau (26 Jun 26)
La Nau, Carrer d'Àlaba 30, 08005, Barcelona, Spain
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Sick Tamburo at Rottura Del Silenzio (26 Jun 26)
Rottura Del Silenzio, Carpi, Italy
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NandaTsunami at Pérola Negra (26 Jun 26)
Pérola Negra, Rua de Gonçalo Cristóvão 284, 4000-145, Porto
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Fron Male Voice Choir and The South Wales Male Choir at St Giles Pa
St Giles Parish Church, Church Street, LL13, Wrexham, UK
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Benjamin Herman at The Brokers Bar (26 Jun 26)
The Brokers Bar, Oudebrugsteeg 9, 1012 JN, Amsterdam, Netherla
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Everywhere at Once 2026
Gut Level, 32-34 Chapel Walk, S1 2PD, Sheffield, UK
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Tony Hadley at Auditorium Horszowski (26 Jun 26)
Auditorium Horszowski, Via del Carretto, 16, 12065, Monforte D
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Tonino Carotone at Nxt Bergamo (26 Jun 26)
Nxt Bergamo, Piazzale degli Alpini, 24122, Bergamo, Italy
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Slipmatt at Volks Club (26 Jun 26)
Volks Club, 3 Madeira Dr, BN2 1PS, Brighton, UK
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Turbo at Grelle Forelle (26 Jun 26)
Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090, Vienna, Austria
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Nomadi at Palazzo Farnese (26 Jun 26)
Palazzo Farnese, Piazza della Cittadella, 29, 29121, Piacenza\
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Paradise City Festival 2026
Paradise City Festival, Kasteelhoekstraat 1, 1820, Brussels, B
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Manchester Popfest 2026
Levenshulme Old Library, Cromwell Grove, M19 3QE, Manchester,
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Introduzione
La musica dal vivo è un’esperienza che connette le persone, valorizza le emozioni e crea ricordi. Per questo avere un calendario affidabile e continuamente aggiornato è fondamentale per chi ama partecipare a concerti e festival. Questo articolo presenta un calendario generale con le date di spettacoli live, divise per settimana e per mese corrente. È incluso un motore di ricerca per trovare il musicista o la band preferita e sezioni specifiche con le date nazionali e internazionali.
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mercoledì, 24 giugno 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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