Il Sora Calcio 1907 non parteciperà al campionato di Serie D 2026-2027. La società non ha presentato entro i termini previsti la documentazione necessaria per l’iscrizione, interrompendo così un rapporto sportivo con la città di Sora che dura da 119 anni. Dopo settimane caratterizzate da incontri, contatti e tentativi di trovare una soluzione, il club bianconero non figura tra le squadre ammesse al prossimo torneo nazionale dilettantistico. Una conclusione negativa che lascia un forte impatto sulla comunità sportiva locale.

Mancata iscrizione alla Serie D, il tentativo finale non porta risultati

Negli ultimi giorni l’amministrazione comunale ha cercato di favorire un accordo per garantire la continuità del calcio cittadino. Il sindaco di Sora Luca Di Stefano, attraverso il proprio staff, ha promosso nuovi contatti con la società e con gli organismi sportivi competenti. Sono state inviate comunicazioni ufficiali tramite PEC alla Lega Nazionale Dilettanti e alla proprietà del club. Inoltre, il Comune ha confermato la disponibilità dello stadio Tomei per la stagione 2026-2027. L’amministrazione aveva anche chiesto al presidente Angelo Tinto di completare gli adempimenti necessari entro la scadenza stabilita. Tuttavia, il termine è trascorso senza il deposito della documentazione richiesta. Nella fase finale della trattativa, secondo quanto emerso, non è andato a buon fine anche l’ultimo confronto con il gruppo formato da Mario Russo e Denny Lunghi, che avrebbe potuto aprire una nuova prospettiva per il futuro societario.

Trattative fallite e futuro incerto per il club bianconero

La vicenda societaria si è sviluppata nelle settimane precedenti attraverso diverse ipotesi. Tra queste sono emerse possibili cessioni delle quote, nuovi ingressi nella proprietà e soluzioni alternative per preservare la presenza del Sora nei campionati nazionali. Tuttavia, nessuna proposta ha trovato una definizione concreta. Anche le possibilità relative a un cambio di denominazione della società o a un trasferimento del titolo sportivo fuori città non hanno avuto seguito. Il confronto tra proprietà e amministrazione comunale ha generato posizioni differenti sulle responsabilità della situazione. Nel frattempo, il peso maggiore della vicenda è ricaduto sui tifosi, che hanno seguito con attenzione ogni sviluppo.

La delusione della tifoseria del Sora

La tifoseria bianconera ha manifestato nelle ultime settimane il proprio malcontento attraverso iniziative pubbliche e interventi sui social network. I sostenitori hanno chiesto maggiore chiarezza sul futuro della società e sulla gestione del progetto sportivo. Per la città, il Sora Calcio rappresenta molto più di una semplice squadra. Lo stadio Tomei è stato per generazioni un punto di riferimento, un luogo dove si sono incontrati passione sportiva, memoria collettiva e senso di appartenenza. Negli anni migliaia di persone hanno seguito il club in casa e in trasferta, accompagnando la squadra nei momenti positivi e nelle difficoltà. Un legame che ha contribuito a costruire l’identità calcistica della comunità sorana.

Una storia iniziata nel 1907

Fondato nel 1907, il Sora Calcio 1907 ha attraversato oltre un secolo di storia sportiva. Nel corso degli anni il club ha disputato campionati importanti, raggiungendo categorie come Serie C1, Serie C2 e Serie D. Il percorso della società è stato segnato da promozioni, cambiamenti organizzativi e periodi complessi. Nonostante le difficoltà economiche e le trasformazioni societarie, il rapporto con il territorio è rimasto un elemento centrale. Dopo la rinascita sportiva e il ritorno in Serie D nella stagione 2022-2023, il Sora sembrava aver trovato una nuova continuità. La mancata iscrizione al campionato 2026-2027 rappresenta invece un nuovo momento delicato per il club.

Il calcio sorano si ferma ancora una volta

La mancata iscrizione arriva a pochi mesi dal 120º anniversario della fondazione. Per la realtà bianconera rappresenta una nuova interruzione dopo altri periodi difficili vissuti nella sua lunga storia. Il Sora Calcio 1907 non sarà quindi ai nastri di partenza della Serie D. La squadra lascia temporaneamente il panorama nazionale dilettantistico, mentre resta forte il legame costruito in più di un secolo con tifosi e città. La vicenda chiude un capitolo importante, ma il patrimonio sportivo rappresentato dal nome del Sora rimane parte della memoria collettiva del territorio. (La redazione)

Le news sul Sora calcio

domenica 12 luglio 2026

Consulta il meteo a Sora

Serie D: classifica, marcatori e incontri di calcio

Classifica Sora calcio (serie D)

Conclusione

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 continua a occupare un posto importante nel panorama calcistico laziale. La permanenza in Serie D rappresenta il risultato di un percorso costruito tra difficoltà, ripartenze e attaccamento al territorio. Oggi il club guarda avanti senza perdere il legame con la propria storia. Ed è proprio questa continuità tra passato e presente a rendere il Sora una realtà ancora centrale per la città e per i suoi sostenitori. (La redazione)

Cerca Reset