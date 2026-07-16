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Presidente Mattarella richiama Ministro Nordio: la grazia è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Centrodestra mobilitato per Mario Roggero Radio Senise Centrale (leggi di più)
Grazia per Roggero, Mattarella richiama Nordio: “La decisione spetta al presidente” Il Globo (leggi di più)
Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: “La grazia spetta al Capo dello Stato” La Discussione (leggi di più)
Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero Gazzetta d'Alba (leggi di più)
Grazia a Roggero, Mattarella convoca Nordio al Colle e lo gela Reggiosera (leggi di più)
Altolà di Mattarella alla campagna della destra: “Sul gioielliere la grazia la decido io” Radio Popolare (leggi di più)
Grazia a Mario Roggero, Mattarella richiama Nordio: «La decisione spetta al Quirinale» lamilano.it (leggi di più)
RAINEWS * CRONACA: «CASO ROGGERO, MATTARELLA RICEVE NORDIO: "LA GRAZIA È FACOLTÀ ESCLUSIVA DEL CAPO DELLO STATO" agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Mattarella frena sulla grazia a Mario Roggero Cuneodice.it (leggi di più)
La destra chiede la grazia per Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: cosa farà il Quirinale? Secolo d'Italia (leggi di più)
Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama La Pressa (leggi di più)
Caso Roggero, Mattarella vede Nordio: la grazia spetta solo al presidente della Repubblica Domani (leggi di più)
Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: «La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato» L'Unione Sarda.it (leggi di più)
Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca Sky TG24 (leggi di più)
Roggero, Nordio ricevuto al Colle: «Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Mario Roggero si è costituito in carcere dopo la condanna: Salvini e Crosetto, "Non è giustizia" Tgcom24 (leggi di più)
Il Presidente Mattarella ha ricevuto il Ministro della Giustizia, Nordio Quirinale (leggi di più)
Nordio da Mattarella per la grazia a Mario Roggero, chiara precisazione dal Quirinale: "Spetta al presidente" Virgilio (leggi di più)
Caso Roggero, Mattarella convoca Nordio: "La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica" La Notizia (leggi di più)
Grazia a Roggero, Nordio ha avviato l’istruttoria ma Mattarella frena e lo convoca al Colle Agenzia Dire (leggi di più)
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