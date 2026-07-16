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⚖️ Il Presidente Mattarella incontra Nordio: la grazia spetta esclusivamente al Capo dello Stato • Aggiornamenti di oggi venerdì 17 luglio 2026

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
16 Luglio 2026

Attualità

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venerdì, 17 luglio 2026
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📰 Presidente Mattarella richiama Ministro Nordio: la grazia è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Centrodestra mobilitato per Mario Roggero - Radio Senise Centrale

Presidente Mattarella richiama Ministro Nordio: la grazia è prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Centrodestra mobilitato per Mario Roggero  Radio Senise Centrale (leggi di più)

📰 Grazia per Roggero, Mattarella richiama Nordio: “La decisione spetta al presidente” - Il Globo

Grazia per Roggero, Mattarella richiama Nordio: “La decisione spetta al presidente”  Il Globo (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: “La grazia spetta al Capo dello Stato” - La Discussione

Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: “La grazia spetta al Capo dello Stato”  La Discussione (leggi di più)

📰 Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero - Gazzetta d'Alba

Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero  Gazzetta d'Alba (leggi di più)

📰 Grazia a Roggero, Mattarella convoca Nordio al Colle e lo gela - Reggiosera

Grazia a Roggero, Mattarella convoca Nordio al Colle e lo gela  Reggiosera (leggi di più)

🎤 Altolà di Mattarella alla campagna della destra: “Sul gioielliere la grazia la decido io” - Radio Popolare

Altolà di Mattarella alla campagna della destra: “Sul gioielliere la grazia la decido io”  Radio Popolare (leggi di più)

📰 Grazia a Mario Roggero, Mattarella richiama Nordio: «La decisione spetta al Quirinale» - lamilano.it

Grazia a Mario Roggero, Mattarella richiama Nordio: «La decisione spetta al Quirinale»  lamilano.it (leggi di più)

📣 RAINEWS * CRONACA: «CASO ROGGERO, MATTARELLA RICEVE NORDIO: "LA GRAZIA È FACOLTÀ ESCLUSIVA DEL CAPO DELLO STATO" - agenziagiornalisticaopinione.it

RAINEWS * CRONACA: «CASO ROGGERO, MATTARELLA RICEVE NORDIO: "LA GRAZIA È FACOLTÀ ESCLUSIVA DEL CAPO DELLO STATO"  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📰 Mattarella frena sulla grazia a Mario Roggero - Cuneodice.it

Mattarella frena sulla grazia a Mario Roggero  Cuneodice.it (leggi di più)

📰 La destra chiede la grazia per Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: cosa farà il Quirinale? - Secolo d'Italia

La destra chiede la grazia per Roggero, Mattarella riceve il ministro Nordio: cosa farà il Quirinale?  Secolo d'Italia (leggi di più)

📰 Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama - La Pressa

Nordio avvia l’istruttoria per la concessione della grazia a Roggero, Mattarella lo richiama  La Pressa (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Mattarella vede Nordio: la grazia spetta solo al presidente della Repubblica - Domani

Caso Roggero, Mattarella vede Nordio: la grazia spetta solo al presidente della Repubblica  Domani (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: «La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato» - L'Unione Sarda.it

Caso Roggero, Mattarella riceve Nordio: «La grazia è facoltà esclusiva del Capo dello Stato»  L'Unione Sarda.it (leggi di più)

📰 Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca - Sky TG24

Nordio avvia istruttoria per grazia a Roggero. Mattarella lo convoca  Sky TG24 (leggi di più)

📰 Roggero, Nordio ricevuto al Colle: «Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia - Il Sole 24 ORE

Roggero, Nordio ricevuto al Colle: «Puntualizzati i limiti delle attribuzioni del ministro sulla grazia  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

⚖️ Mario Roggero si è costituito in carcere dopo la condanna: Salvini e Crosetto, "Non è giustizia" - Tgcom24

Mario Roggero si è costituito in carcere dopo la condanna: Salvini e Crosetto, "Non è giustizia"  Tgcom24 (leggi di più)

⚖️ Il Presidente Mattarella ha ricevuto il Ministro della Giustizia, Nordio - Quirinale

Il Presidente Mattarella ha ricevuto il Ministro della Giustizia, Nordio  Quirinale (leggi di più)

📰 Nordio da Mattarella per la grazia a Mario Roggero, chiara precisazione dal Quirinale: "Spetta al presidente" - Virgilio

Nordio da Mattarella per la grazia a Mario Roggero, chiara precisazione dal Quirinale: "Spetta al presidente"  Virgilio (leggi di più)

📰 Caso Roggero, Mattarella convoca Nordio: "La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica" - La Notizia

Caso Roggero, Mattarella convoca Nordio: "La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica"  La Notizia (leggi di più)

📰 Grazia a Roggero, Nordio ha avviato l’istruttoria ma Mattarella frena e lo convoca al Colle - Agenzia Dire

Grazia a Roggero, Nordio ha avviato l’istruttoria ma Mattarella frena e lo convoca al Colle  Agenzia Dire (leggi di più)

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