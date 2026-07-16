🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
venerdì, 17 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug16
giovedì 16 Luglio 2026
Mousse T | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug16
giovedì 16 Luglio 2026
Johnny Marr | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
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venerdì 17 Luglio 2026
Ludovico Einaudi Solo Piano
Collina di Borgata Nocello - Dogliani
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Populous DJ SET | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Bad Bunny
Ippodromo Snai La Maura - Milan
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Tropico
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Johnny Marr | Roma Summer Fest
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Kurt Rosenwinkel "The Remedy Tour" | MeranOJazz Festival
KIMM - Merano
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Frah Quintale - Shock Wave Festival
Lungomare Tosti - Francavilla al Mare
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
A Brahms/Liszt Midsummer’s Night | LacMus Music Festival 2026
Parco Teresio Olivelli - Tremezzina
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
IOSONOUNCANE | Locus Festival 2026
CASTEL DEL MONTE - Andria
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
TEENAGE DREAM - NOSTALGIC UNIVERSE | Pisa Summer Knights 2026
Piazza dei Cavalieri - Pisa
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
CASINO ROYALE
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (21 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (21 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Tener-a-mente Festival 2026
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Andrea Chimenti - Del mio cuore in fondo 2026
arena eden, Via Antonio Guadagnoli, 2, 52100, Arezzo, Italy
Two Door Cinema Club at Cavea Auditorium Parco della Musica (22 J
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (22 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Angelina Mango at Teatro di Verdura (22 Jul 26)
Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/B, 90146, Palermo, Italy
Gio Evan at Mon Reve (22 Jul 26)
Mon Reve, Via Pesca Mazzisciata 1, 74122, Taranto, Italy
Raphael Gualazzi at Cantine Pellegrino (22 Jul 26)
Cantine Pellegrino, Via del Fante, 39, 95025, Marsala, Italy
Lorde at Parco della Musica di Milano (23 Jul 26) with joan thiele
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
Suzanne Vega at Piazzale Re Astolfo (23 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Marco Masini at Castello Carrarese (23 Jul 26)
Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy
Pooh at Area Eventi Nuovo Romagnoli (23 Jul 26)
Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Ca
Tutti Fenomeni at Anfiteatro Parco Miralfiore (23 Jul 26)
Anfiteatro Parco Miralfiore, 61122, Pesaro, Italy
Elio e le Storie Tese at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bos
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Francesca Michielin at Eremo Club (23 Jul 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Abbabula Festival 2026
Piazza Universita', Piazza Universita', 07100, Sássari, Italy
Alien Sound Festival 2026
Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
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