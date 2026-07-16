venerdì 17 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug16
giovedì 16 Luglio 2026
Mousse T | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug16
giovedì 16 Luglio 2026
Johnny Marr | Contaminazioni Musicali – Estate Teatrale Veronese 2026
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug17
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Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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Ludovico Einaudi Solo Piano
Collina di Borgata Nocello - Dogliani
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Populous DJ SET | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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Bad Bunny
Ippodromo Snai La Maura - Milan
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Tropico
Anfiteatro degli Scavi - Pompei (NA)
Lug17
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Johnny Marr | Roma Summer Fest
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
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Kurt Rosenwinkel "The Remedy Tour" | MeranOJazz Festival
KIMM - Merano
Lug17
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Frah Quintale - Shock Wave Festival
Lungomare Tosti - Francavilla al Mare
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
A Brahms/Liszt Midsummer’s Night | LacMus Music Festival 2026
Parco Teresio Olivelli - Tremezzina
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
IOSONOUNCANE | Locus Festival 2026
CASTEL DEL MONTE - Andria
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
Teatro Romano di Verona - Verona
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
TEENAGE DREAM - NOSTALGIC UNIVERSE | Pisa Summer Knights 2026
Piazza dei Cavalieri - Pisa
Lug17
venerdì 17 Luglio 2026
CASINO ROYALE
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (21 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (21 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Tener-a-mente Festival 2026
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Andrea Chimenti - Del mio cuore in fondo 2026
arena eden, Via Antonio Guadagnoli, 2, 52100, Arezzo, Italy
Two Door Cinema Club at Cavea Auditorium Parco della Musica (22 J
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (22 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Angelina Mango at Teatro di Verdura (22 Jul 26)
Teatro di Verdura, Viale del Fante 70/B, 90146, Palermo, Italy
Gio Evan at Mon Reve (22 Jul 26)
Mon Reve, Via Pesca Mazzisciata 1, 74122, Taranto, Italy
Raphael Gualazzi at Cantine Pellegrino (22 Jul 26)
Cantine Pellegrino, Via del Fante, 39, 95025, Marsala, Italy
Lorde at Parco della Musica di Milano (23 Jul 26) with joan thiele
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
Suzanne Vega at Piazzale Re Astolfo (23 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Marco Masini at Castello Carrarese (23 Jul 26)
Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy
Pooh at Area Eventi Nuovo Romagnoli (23 Jul 26)
Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Ca
Tutti Fenomeni at Anfiteatro Parco Miralfiore (23 Jul 26)
Anfiteatro Parco Miralfiore, 61122, Pesaro, Italy
Elio e le Storie Tese at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bos
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Francesca Michielin at Eremo Club (23 Jul 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Abbabula Festival 2026
Piazza Universita', Piazza Universita', 07100, Sássari, Italy
Alien Sound Festival 2026
Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
venerdì, 17 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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