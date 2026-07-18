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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi sabato 18 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
18 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

sabato 18 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 18 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
sabato, 18 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Riscossione, stop a due milioni di atti e cartelle in tutto agosto
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-mobili.html">Marco Mobili</a> e <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/giovanni-parente.html">Giovanni Parente</a>
    Il calendario. Blocco dell’invio di nuovi documenti di recupero per un mese intero ad eccezione di quelli urgenti e inderogabili. Le Entrate: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi
  • L’accesso in anteprima ai post di Trump? Costa fino a 100mila dollari al mese
    Fino a 100.000 dollari al mese. Tanto il gruppo media di Donald Trump, dietro alla piattaforma Truth Social, vorrebbe fare pagare a trader e investori per accedere in…
  • La sicurezza domestica entra nell’era intelligente: come cambia il rapporto tra tecnologia e prevenzione
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/davide-possi.html">Davide Possi</a>
    La sicurezza domestica sta attraversando una trasformazione che va ben oltre l’evoluzione tecnologica. Sta cambiando il modo in cui le persone percepiscono il rischio, il valore attribuito alla propria abitazione…
  • La svolta elettrica del Tpl passa per i nuovi bandi
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/claudio-celio.html">Claudio Celio</a>
    Il rinnovamento delle flotte di autobus del trasporto pubblico locale e il loro adeguamento a standard ambientali più elevati è un passaggio inevitabile, destinato ad accelerare nei prossimi anni. In…
  • Dalla dieta mediterranea a quella planetaria: come integrare salute, cibo sostenibilità
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/daniela-martini.html">Daniela Martini</a> *, <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/marialaura-bonaccio.html">Marialaura Bonaccio</a> **
    Le ondate di calore che stanno caratterizzando anche questa estate rappresentano uno dei segnali più evidenti di un cambiamento climatico che interessa ormai ogni aspetto della nostra vita, compreso il…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Due morti sul lavoro in poche ore: un operaio travolto da un treno in Friuli, un altro folgorato nel Mantovano
    di Redazione Cronaca
    Ennesima giornata di morti sul lavoro in Italia. Due persone hanno perso la vita nel giro di poche ore, in Friuli Venezia Giulia e in Lombardia, in incidenti che riaccendono l’allarme sulla sicurezza e la necessità di aumentare le misure di prevenzione. A San Giorgio di Nogaro (Udine), lungo la linea ferroviaria Venezia–Trieste, un manovratore […] L'articolo Due morti sul lavoro in poche ore: un operaio travolto da un treno in Friuli, un altro folgorato nel Mantovano proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Mario Roggero al carcere di Bollate: “Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti”
    di Redazione Giustizia
    È arrivato intorno alle 16.30 al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che tentarono di assaltare il suo negozio. “Come si può sentire uno che sta entrando per 15 anni a 72 anni. Ergastolo. Viva la giustizia italiana”, […] L'articolo Mario Roggero al carcere di Bollate: “Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza, ha graziato Minetti” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Caso Roggero, il presidente delle Camere penali: “La grazia non può diventare un altro grado di giudizio, né correggere una sentenza definitiva”
    di Redazione Giustizia
    “Una domanda di grazia, pur legittima, non può costituire né un ulteriore grado di giudizio né uno strumento per correggere politicamente una decisione definitiva”. Sul caso di Mario Roggero interviene il presidente dell’Unione delle Camere penali italiane Francesco Petrelli, che pone un limite netto al dibattito nato dopo la condanna definitiva del gioielliere di Grinzane […] L'articolo Caso Roggero, il presidente delle Camere penali: “La grazia non può diventare un altro grado di giudizio, né correggere una sentenza definitiva” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Record di auto elettriche vendute, ma i ‘soldati giapponesi’ del termico resistono
    di Ugo Bardi
    In questi ultimi tempi, le vendite di auto elettriche in Italia hanno raggiunto e superato il 10%. Lo dovremmo considerare un successo, ma non lo è se pensiamo che l’Italia è terribilmente indietro rispetto all’Europa e al resto del mondo, dove la transizione verso la trazione elettrica è ormai in corso e irreversibile. Gli italiani […] L'articolo Record di auto elettriche vendute, ma i ‘soldati giapponesi’ del termico resistono proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Burnham proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier britannico: “Pronto a governare dopo 40 anni di neoliberismo”
    di Redazione Esteri
    Il Partito laburista britannico ha incoronato oggi senza sorprese come nuovo leader Andy Burnham, 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di concorrenti, non […] L'articolo Burnham proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier britannico: “Pronto a governare dopo 40 anni di neoliberismo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • La Calabria inquieta di Andrea Esposito
    di alessandra pigliaru
    La Sila, la montagna assoluta. Il silenzio e i sentieri, gli alberi, le rovine, aggirarsi lassù è come muoversi su un vuoto incombente, una voragine che ti attornia. Non è […] The post La Calabria inquieta di Andrea Esposito first appeared on il manifesto.
  • Giuseppe Massa, il medico che curava un paese
    di alessandra pigliaru
    «Il vostro medico non ha solo più il compito di scrivere ricette, ma anche quello importante di pervenire i mali». Così scriveva a fine Ottocento Giuseppe Massa, il primo medico […] The post Giuseppe Massa, il medico che curava un paese first appeared on il manifesto.
  • Trump rispolvera la “grande bugia”
    di Matteo Bartocci
    Alla fine non vi è stata la dichiarazione di uno stato di emergenza e le “strepitose notizie” elettorali si sono rivelate un rimaneggiamento di accuse e insinuazioni riciclate dalla “Big […] The post Trump rispolvera la “grande bugia” first appeared on il manifesto.
  • Le storie intrecciate di Genova 2001. Il trauma e la cura
    di Daniele Nalbone
    Le cicatrici dei venticinque anni da Genova 2001 hanno ancora bisogno di punti di sutura narrativi, di elaborazione storica e racconti a più voci. Per centinaia di migliaia di persone […] The post Le storie intrecciate di Genova 2001. Il trauma e la cura first appeared on il manifesto.
  • «A Carlo cantavo le canzoni di lotta e dei partigiani»
    di Daniele Nalbone
    Haidi Gaggio, madre di Carlo Giuliani, ha sempre lottato. Si è iscritta al Pci per poi uscirne a metà degli anni Ottanta, ma diversamente a tanti altri del suo tempo […] The post «A Carlo cantavo le canzoni di lotta e dei partigiani» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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