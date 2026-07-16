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Caldo, Firenze supera i 40 gradi: è tra i posti più torridi d’Italia. Temperature folli ovunque, ma ora il calo La Nazione (leggi di più)
Agosto 2026, le proiezioni meteo: quante ore di sonno ci ruberà il caldo, città per città News Prima (leggi di più)
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Meteo agosto 2026, prime proiezioni: caldo africano fino a 40°C, ma c'è anche un'altra ipotesi TGLA7 (leggi di più)
Meteo agosto 2026: le proiezioni indicano un mese ancora molto caldo con possibili break temporaleschi pisachannel.tv (leggi di più)
Meteo, che tempo farà ad agosto 2026? Le prime proiezioni su temperature e trend Sky TG24Meteo agosto, in arrivo ondate di caldo anomalo: temperature oltre 50 gradi ed eventi estremi. «Grandinate distruttive e nubifragi lampo» Il MessaggeroAd agosto l'afa non molla, ma resiste l'ipotesi colpo di scena iO DonnaMeteo agosto 2026, prime proiezioni: caldo africano fino a 40°C, ma c'è anche un'altra ipotesi TGLA7Agosto, il mese che potrebbe ridisegnare l... (leggi di più)
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Previsioni meteo agosto: rischio ondate di caldo record oltre 50 gradi e fenomeni meteorologici estremi Il Mattino (leggi di più)
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In questi giorni meglio non viaggiare in autostrada: il traffico è da bollino nero today.it (leggi di più)
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Meteo agosto 2026, proiezioni indicano +3°C sopra la media: caldo intenso ma con possibili break temporaleschi pisachannel.tv (leggi di più)
Meteo - Prossima settimana con l'anticiclone africano che si defila. Conseguenze 3BMeteo (leggi di più)
Previsioni a lungo termine per l'Italia: "L'estate potrebbe aver raggiunto il suo apice" ilmeteo.net (leggi di più)
Traffico estate: previsioni bollino rosso e nero Moveo by Telepass (leggi di più)
Meteo luglio-agosto in Italia: non sarà soltanto il caldo, l'estate potrebbe ancora alternare lunghe fasi stabili a temporali intensi meteotoscana.it (leggi di più)
Caldo record, dopo la tregua tornano i 40 gradi. Come resistere: coperte rinfrescanti, deumidificatori, raffrescatori Open (leggi di più)
Meteo, la tregua dura poco: blitz dei temporali poi una nuova ondata di caldo in Emilia-Romagna Il Resto del Carlino (leggi di più)
Caldo, temperature da record anche a luglio e agosto. L'esperto: «Seconda ondata in arrivo, stesso trend di giugno». Le regioni più colpite Leggo.it (leggi di più)
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