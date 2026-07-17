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Jennifer Lopez stupisce Taormina. Durante uno degli eventi dell'Alta Moda di Dolce & Gabbana, davanti a un pubblico internazionale, la popstar americana ha interpretato in italiano "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Guarda il video completo su RaiNews.it facebook.com (leggi di più)
Taormina, JLo protagonista per Dolce&Gabbana della festa conclusiva per l'Alta moda canta in italiano «Il cielo in una stanza» Corriere Palermo (leggi di più)
Taormina, Jennifer Lopez chiude le serate di Dolce & Gabbana con un omaggio a Mina e Gino Paoli la Repubblica (leggi di più)
JLo chiude con un concerto gli eventi alta moda di Dolce&Gabbana a Taormina Milano Finanza (leggi di più)
Jennifer Lopez chiude le serate di Taormina di Dolce & Gabbana e omaggia la musica italiana la Repubblica (leggi di più)
Jennifer Lopez chiude l’Alta Moda di Dolce&Gabbana: tutti i look della performance a Isola Bella Amica.it (leggi di più)
Lo show di Jennifer Lopez a Taormina. "Ti amo Italia!" RaiNewsJennifer Lopez canta in italiano "Il cielo in una stanza" e incanta Taormina La StampaJLo incanta Taormina con il mini abito in pizzo bianco Dolce&Gabbana d la RepubblicaJennifer Lopez scintilla al gran finale di Dolce&Gabbana Alta Moda: quattro look couture per dominare il palco di Taormina Vanity Fair ItaliaJennifer Lopez alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana si sente «la ... (leggi di più)
Jennifer Lopez e l'omaggio a Gino Paoli: la star stupisce Taormina e canta "Il cielo in una stanza" RaiNews (leggi di più)
Jennifer Lopez conquista Taormina… cantando Gino Paoli in italiano Fatti Nostri (leggi di più)
VIDEO| Jennifer Lopez incanta Taormina cantando in italiano Gino Paoli Agenzia Dire (leggi di più)
Jennifer Lopez canta “Il cielo in una stanza” e brilla come il sole di Taormina DiLei (leggi di più)
Jennifer Lopez canta in italiano a Taormina: il video Gay.it (leggi di più)
Lo show di Jennifer Lopez a Taormina per la sfilata di D&G Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)
“Ti amo, Italia!”: Jennifer Lopez sorprende Taormina cantando in italiano “Il cielo in una stanza” Radio RDS (leggi di più)
Jennifer Lopez conquista Taormina cantando Gino Paoli: «Ti amo Italia» Il Mattino (leggi di più)
Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Matilde Gioli e tutte le star meglio vestite della settimana Grazia (leggi di più)
Jennifer Lopez canta Il cielo in una stanza: guarda il video radiomontecarlo.net (leggi di più)
VIDEO Jennifer Lopez a Taormina canta "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Radio Taormina (leggi di più)
Tutte le star che si sono lasciate conquistare dalla dolce vita italiana nell'estate 2026 ELLE (leggi di più)
La Musicamdo orchestra scelta da Jennifer Lopez Cronache Maceratesi (leggi di più)
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