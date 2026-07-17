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🎤 Lo show di Jennifer Lopez a Taormina • Aggiornamenti di oggi sabato 18 luglio 2026

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
17 Luglio 2026

Attualità

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sabato, 18 luglio 2026
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📣🎤 Jennifer Lopez stupisce Taormina. Durante uno degli eventi dell'Alta Moda di Dolce & Gabbana, davanti a un pubblico internazionale, la popstar americana ha interpretato in italiano "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Guarda il video completo su RaiNews.it - facebook.com

Jennifer Lopez stupisce Taormina. Durante uno degli eventi dell'Alta Moda di Dolce & Gabbana, davanti a un pubblico internazionale, la popstar americana ha interpretato in italiano "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli Guarda il video completo su RaiNews.it  facebook.com (leggi di più)

📰 Taormina, JLo protagonista per Dolce&Gabbana della festa conclusiva per l'Alta moda canta in italiano «Il cielo in una stanza» - Corriere Palermo

Taormina, JLo protagonista per Dolce&Gabbana della festa conclusiva per l'Alta moda canta in italiano «Il cielo in una stanza»  Corriere Palermo (leggi di più)

📰 Taormina, Jennifer Lopez chiude le serate di Dolce & Gabbana con un omaggio a Mina e Gino Paoli - la Repubblica

Taormina, Jennifer Lopez chiude le serate di Dolce & Gabbana con un omaggio a Mina e Gino Paoli  la Repubblica (leggi di più)

📰 JLo chiude con un concerto gli eventi alta moda di Dolce&Gabbana a Taormina - Milano Finanza

JLo chiude con un concerto gli eventi alta moda di Dolce&Gabbana a Taormina  Milano Finanza (leggi di più)

🎤 Jennifer Lopez chiude le serate di Taormina di Dolce & Gabbana e omaggia la musica italiana - la Repubblica

Jennifer Lopez chiude le serate di Taormina di Dolce & Gabbana e omaggia la musica italiana  la Repubblica (leggi di più)

📰 Jennifer Lopez chiude l’Alta Moda di Dolce&Gabbana: tutti i look della performance a Isola Bella - Amica.it

Jennifer Lopez chiude l’Alta Moda di Dolce&Gabbana: tutti i look della performance a Isola Bella  Amica.it (leggi di più)

📣 Lo show di Jennifer Lopez a Taormina. "Ti amo Italia!" - RaiNews

Lo show di Jennifer Lopez a Taormina. "Ti amo Italia!"  RaiNewsJennifer Lopez canta in italiano "Il cielo in una stanza" e incanta Taormina  La StampaJLo incanta Taormina con il mini abito in pizzo bianco Dolce&Gabbana  d la RepubblicaJennifer Lopez scintilla al gran finale di Dolce&Gabbana Alta Moda: quattro look couture per dominare il palco di Taormina  Vanity Fair ItaliaJennifer Lopez alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana si sente «la ... (leggi di più)

📣 Jennifer Lopez e l'omaggio a Gino Paoli: la star stupisce Taormina e canta "Il cielo in una stanza" - RaiNews

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📰 Jennifer Lopez conquista Taormina… cantando Gino Paoli in italiano - Fatti Nostri

Jennifer Lopez conquista Taormina… cantando Gino Paoli in italiano  Fatti Nostri (leggi di più)

📰 VIDEO| Jennifer Lopez incanta Taormina cantando in italiano Gino Paoli - Agenzia Dire

VIDEO| Jennifer Lopez incanta Taormina cantando in italiano Gino Paoli  Agenzia Dire (leggi di più)

📰 Jennifer Lopez canta “Il cielo in una stanza” e brilla come il sole di Taormina - DiLei

Jennifer Lopez canta “Il cielo in una stanza” e brilla come il sole di Taormina  DiLei (leggi di più)

📰 Jennifer Lopez canta in italiano a Taormina: il video - Gay.it

Jennifer Lopez canta in italiano a Taormina: il video  Gay.it (leggi di più)

📰 Lo show di Jennifer Lopez a Taormina per la sfilata di D&G - Radio Globo - Solo le Migliori

Lo show di Jennifer Lopez a Taormina per la sfilata di D&G  Radio Globo - Solo le Migliori (leggi di più)

📰 “Ti amo, Italia!”: Jennifer Lopez sorprende Taormina cantando in italiano “Il cielo in una stanza” - Radio RDS

“Ti amo, Italia!”: Jennifer Lopez sorprende Taormina cantando in italiano “Il cielo in una stanza”  Radio RDS (leggi di più)

📰 Jennifer Lopez conquista Taormina cantando Gino Paoli: «Ti amo Italia» - Il Mattino

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📰 Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Matilde Gioli e tutte le star meglio vestite della settimana - Grazia

Jennifer Lopez, Anne Hathaway, Matilde Gioli e tutte le star meglio vestite della settimana  Grazia (leggi di più)

📰 Jennifer Lopez canta Il cielo in una stanza: guarda il video - radiomontecarlo.net

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📰 VIDEO Jennifer Lopez a Taormina canta "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli - Radio Taormina

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📰 Tutte le star che si sono lasciate conquistare dalla dolce vita italiana nell'estate 2026 - ELLE

Tutte le star che si sono lasciate conquistare dalla dolce vita italiana nell'estate 2026  ELLE (leggi di più)

🎤 La Musicamdo orchestra scelta da Jennifer Lopez - Cronache Maceratesi

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