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Argentina Out: la petizione-provocazione per escludere la Seleccion dai Mondiali TGLA7 (leggi di più)
Napoli, presentata la seconda maglia 2026/2027: omaggio all'Argentina Sportmediaset (leggi di più)
Milei risponde sui social alla 'campagna anti-Argentina' post mondiale di calcio ANSA (leggi di più)
È il Napoli ma sembra l'Argentina, il club presenta la seconda maglia "Nápoles" Corriere dello Sport (leggi di più)
«Argentina fuori dai Mondiali per sempre», la petizione raccoglie ventitré milioni di firme. Come è nata la provocazione Corriere della Sera (leggi di più)
Mondiali 2026, petizioni pro e contro l’Argentina: che cosa chiedono i tifosi lapresse.it (leggi di più)
Spagna-Argentina da rigiocare, cosa dice il Codice Disciplinare della FIFA di fronte all'assurda richiesta Fanpage (leggi di più)
Argentina, petizione per ripetere la finale: già oltre 60.000 firme. Cosa può fare la FIFA? eurosport.it (leggi di più)
Finale Mondiali, in Argentina esplode la protesta: chiesta la ripetizione della sfida con la Spagna Tuttosport (leggi di più)
Maglie di Messi, parrillada XXL e carne argentina: questo ristorante nel 6° arrondissement è il quartier generale degli appassionati di calcio a Parigi Paris Secret (leggi di più)
Quando il calcio diventa terreno di scontro politico Il Roma (leggi di più)
Quando il calcio smette di parlare di calcio Il Globo (leggi di più)
"Argentina fuori" dai Mondiali e per sempre: petizione da oltre 23 milioni di firme in una sola settimana Fanpage (leggi di più)
Abel Balbo: "L'Argentina non perde mai la sua identità. Nel calcio c'è ancora spazio per la fraternità" La Difesa del Popolo (leggi di più)
Il ritorno di Messi in Argentina: i tifosi lo esaltano, lui si nasconde Sportmediaset (leggi di più)
La Fifa apre inchiesta sulla rissa della finale: cosa rischia l'Argentina fra squalifiche e multe, i precedenti Corriere della Sera (leggi di più)
L’enorme caos dopo il fischio finale dei Mondiali di calcio, fotogramma per fotogramma Il Post (leggi di più)
L'accusa di De Paul: "Sull'Argentina teorie del complotto infondate" eurosport.it (leggi di più)
La vittoria più meritata: 20 tiri a 2 per la Spagna. E i due dell'Argentina sono nei minuti finali... La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Vergogna Argentina durante la premiazione? Ma un calciatore ha rispettato la Spagna, ecco chi è La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
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