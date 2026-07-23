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🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi giovedì 23 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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23 Luglio 2026

Concerti e Festival

giovedì 23 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    NOISY NAPLES 2026 – 2 DAYS PASS
    Mostra d'Oltremare - Napoli
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    NOISY NAPLES 26 - DAY 1 - FRANZ FERDINAND - SKUNK ANANSIE - BLUVERTIGO
    Mostra d'Oltremare - Napoli
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Davide Tagliavini · That's all
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Roger Sanchez | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Bluemotion · Tiresias bside (Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta. Un diario da ascoltare in cuffia)
    Fortezza Firmafede - Sarzana
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Nu Genea | Festival Abbabula
    Piazza Università - Sassari - Sassari
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Frah Quintale - Summer Tour '26
    Villa Bellini - Catania
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    NERISSIMA SERPE E LATRELLE IN CONCERTO - HEAVEN SUMMER FESTIVAL
    Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Fat Dog - SEI FESTIVAL 2026
    CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Daniele Silvestri | Moonland Festival
    Piazza Matteotti - Sarzana
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Emanuela Tagliavia · Gemina Lux
    Teatro degli Impavidi - Sarzana
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Tommaso Paradiso - Estate 2026 | SALERNOSOUNDS 2026
    Piazza della Libertà - Salerno
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  • Lug23
    giovedì 23 Luglio 2026
    Suzanne Vega - Flying With Angels
    Piazzale Re Astolfo - Carpi
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Sep
02
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (02 Sep 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
23
Lorde at Parco della Musica di Milano (23 Jul 26) with joan thiele
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
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Jul
23
Suzanne Vega at Piazzale Re Astolfo (23 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
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Jul
23
Marco Masini at Castello Carrarese (23 Jul 26)
Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy
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Jul
23
Pooh at Area Eventi Nuovo Romagnoli (23 Jul 26)
Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Ca
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Jul
23
Tutti Fenomeni at Anfiteatro Parco Miralfiore (23 Jul 26)
Anfiteatro Parco Miralfiore, 61122, Pesaro, Italy
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Jul
23
Elio e le Storie Tese at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bos
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
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Jul
23
Francesca Michielin at Eremo Club (23 Jul 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
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Jul
23
Abbabula Festival 2026
Piazza Universita', Piazza Universita', 07100, Sássari, Italy
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Jul
23
Alien Sound Festival 2026
Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
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Jul
24
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
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Jul
24
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
24
Raphael Gualazzi at Rocca Malatestiana (24 Jul 26)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena,
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Jul
24
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (24 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
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Jul
24
Meganoidi at Roccatederighi Italy (24 Jul 26)
Roccatederighi, Italy, Grosseto, Italy
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Jul
24
Black Coffee at Phi Beach (24 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
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Jul
25
This Will Destroy You at Traffic Live Club (25 Jul 26)
Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy
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Jul
25
Suzanne Vega at Giardino Scotto (25 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
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Jul
25
Nu Genea at Piccolo Parco Urbano (25 Jul 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
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Jul
25
Quantic at Arena Casa delle Arti (25 Jul 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 23 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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