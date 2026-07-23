giovedì 23 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug23
giovedì 23 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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NOISY NAPLES 2026 – 2 DAYS PASS
Mostra d'Oltremare - Napoli
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NOISY NAPLES 26 - DAY 1 - FRANZ FERDINAND - SKUNK ANANSIE - BLUVERTIGO
Mostra d'Oltremare - Napoli
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Davide Tagliavini · That's all
Fortezza Firmafede - Sarzana
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Roger Sanchez | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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Bluemotion · Tiresias bside (Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta. Un diario da ascoltare in cuffia)
Fortezza Firmafede - Sarzana
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Nu Genea | Festival Abbabula
Piazza Università - Sassari - Sassari
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Frah Quintale - Summer Tour '26
Villa Bellini - Catania
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NERISSIMA SERPE E LATRELLE IN CONCERTO - HEAVEN SUMMER FESTIVAL
Beky Bay - Bellaria – Igea Marina (Rimini)
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giovedì 23 Luglio 2026
Fat Dog - SEI FESTIVAL 2026
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
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Daniele Silvestri | Moonland Festival
Piazza Matteotti - Sarzana
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Emanuela Tagliavia · Gemina Lux
Teatro degli Impavidi - Sarzana
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Tommaso Paradiso - Estate 2026 | SALERNOSOUNDS 2026
Piazza della Libertà - Salerno
Lug23
giovedì 23 Luglio 2026
Suzanne Vega - Flying With Angels
Piazzale Re Astolfo - Carpi
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Nomadi at Arena Beniamino Gigli (02 Sep 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Lorde at Parco della Musica di Milano (23 Jul 26) with joan thiele
Parco della Musica di Milano, Via Enzo Jannacci, 20054, Segrate
Suzanne Vega at Piazzale Re Astolfo (23 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Marco Masini at Castello Carrarese (23 Jul 26)
Castello Carrarese, Piazza Castello 1, 35141, Padua, Italy
Pooh at Area Eventi Nuovo Romagnoli (23 Jul 26)
Area Eventi Nuovo Romagnoli, Contrada selvapiana snc, 86100, Ca
Tutti Fenomeni at Anfiteatro Parco Miralfiore (23 Jul 26)
Anfiteatro Parco Miralfiore, 61122, Pesaro, Italy
Elio e le Storie Tese at Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bos
Area Spettacoli Istituto Salesiano Don Bosco, Viale Don Giovanni
Francesca Michielin at Eremo Club (23 Jul 26)
Eremo Club, S.P. Molfetta - Giovinazzo Km799, 70054, Molfetta,
Abbabula Festival 2026
Piazza Universita', Piazza Universita', 07100, Sássari, Italy
Alien Sound Festival 2026
Ex Base Nato - Piazza Centrale, Via della Liberazione, 1, 80125
Quantic at Montagnola Republic (24 Jul 26)
Montagnola Republic, Bologna, Italy
Chet Faker at Anfiteatro del Vittoriale (24 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Raphael Gualazzi at Rocca Malatestiana (24 Jul 26)
Rocca Malatestiana, Via Cia Degli Ordelaffi 8, 47023, Cesena,
Biagio Antonacci at Anfiteatro Romano (24 Jul 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Meganoidi at Roccatederighi Italy (24 Jul 26)
Roccatederighi, Italy, Grosseto, Italy
Black Coffee at Phi Beach (24 Jul 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
This Will Destroy You at Traffic Live Club (25 Jul 26)
Traffic Live Club, Via Prenestina 738, 00155, Rome, Italy
Suzanne Vega at Giardino Scotto (25 Jul 26)
Giardino Scotto, Indirizzo, 56100, Pisa, Italy
Nu Genea at Piccolo Parco Urbano (25 Jul 26)
Piccolo Parco Urbano, Via Serradifalco25, 90011, Bagheria, Ita
Quantic at Arena Casa delle Arti (25 Jul 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 23 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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