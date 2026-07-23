Home ARTICOLI 🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi
Categorie: ARTICOLINEWSRASSEGNA STAMPA

🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi giovedì 23 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

giovedì 23 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 23 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
giovedì, 23 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Una “sicurezza di sinistra”? Parli ai più insicuri
    di Giorgia Serughetti
    In politica non esistono materie né di destra né di sinistra. Di certo, non quelle che riguardano la prevenzione e repressione dei reati e gli usi legittimi della forza pubblica. Non è retorica declinare la sicurezza come sicurezza dei diritti. È l’indicazione di un impegno ineludibile, senza il quale qualsiasi programma che vada sotto questo nome finisce per generare solo nuova ingiustizia e nuove cause di insicurezza. A tutto beneficio della destra
  • Ilaria Salis licenzia i suoi collaboratori: condannata a risarcirli
    di Chiara Sgreccia
    L’europarlamentare dovrà risarcire i suoi due ex collaboratori con 300 mila euro. «È surreale, non mi sono potuta difendere. Confido nell’appello». Ma la destra attacca 
  • Con Lepore e quella piazza che la destra vuole sporcare
    di Gianni Cuperlo
    Davvero Giorgia Meloni e i suoi guardaspalle pensano che quel gruppo di sciagurati in servizio permanente anche l’altra sera, intenti a spaccare vetrine e scagliare biciclette e tavolini sulle forze dell’ordine, siano parte di un’alternativa democratica al malgoverno della destra? Insomma, che siano la stessa cosa e ceppo delle migliaia di bolognesi che hanno risposto all’appello sacrosanto del loro sindaco e che oggi esprimono tutta la solidarietà ai sessanta agenti rimasti feriti?
  • Kiev, il caos forze armate è un intrigo politico. E il Cremlino ne approfitta
    di Davide Maria De Luca
    Manifestanti in festa per la sostituzione del capo dell’esercito, Zelensky alle strette. Mosca torna alla linea dura: «Negoziati solo se tutto il Donbass sarà nostro»
  • La destra aiuta la mafia. No all’uso delle chat Delmastro-Caroccia
    di Stefano Iannaccone
    La Giunta per le autorizzazione respinge la richiesta della procura. FdI, Lega e FI scudano il deputato. Le opposizioni: «Uno scandalo»


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Omicidio di Bari Sardo, fermato un minorenne: è il fratello della ragazza che era stata investita volontariamente dalla vittima
    di Redazione Cronaca
    Nella notte i carabinieri della compagnia di Lanusei e del comando provinciale di Nuoro hanno sottoposto a fermo un minorenne sospettato di aver ucciso a coltellate il 19enne Simone Concas. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, si tratta del fratello della ragazza di 22anni che Concas aveva volontariamente investito, prima di essere aggredito e ucciso a […] L'articolo Omicidio di Bari Sardo, fermato un minorenne: è il fratello della ragazza che era stata investita volontariamente dalla vittima proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Pella vendeva diritti tv senza averne proprietà: la Federciclismo commissaria la Lega. Ma dietro c’è uno scontro istituzionale ben più ampio
    di Lorenzo Vendemiale
    Roberto Pella stava scalando il ciclismo italiano ma è caduto. La Lega Ciclismo professionistico, da lui presieduta, è stata commissariata dalla Federazione e adesso il parlamentare di Forza Italia si ritrova senza poltrona. Formalmente, Pella viene commissariato per “le ripetute e gravi violazioni delle norme federali e della convenzione sottoscritta in data 13.8.2024”. Il comunicato […] L'articolo Pella vendeva diritti tv senza averne proprietà: la Federciclismo commissaria la Lega. Ma dietro c’è uno scontro istituzionale ben più ampio proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il primo deepfake nella storia del calcio: così un Bruno Fernandes generato con l’AI ha pubblicizzato un casinò illegale vietnamita
    di Alec Cordolcini
    Il Codice Etico della Fifa proibisce di sponsorizzare operatori di scommesse sportive a calciatori e allenatori in attività. Eppure, sfruttando le zone grigie dei regolamenti, attualmente Diego Simeone è ambasciatore ufficiale di Betinia e Campobet, e Josè Mourinho brand ambassador di GR8 Tech, società di gaming appartenente a Parimatch, una delle aziende di betting maggiormente […] L'articolo Il primo deepfake nella storia del calcio: così un Bruno Fernandes generato con l’AI ha pubblicizzato un casinò illegale vietnamita proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Per fermare la fame nel mondo basta meno di un decimo della spesa in armi. E anche in Italia una persona su dieci soffre di insicurezza alimentare”
    di Elisabetta Ambrosi
    “Per risolvere la fame nel mondo la prima grande azione da mettere in campo sarebbe soprattutto una: cessare le guerre, perché le guerre sono una delle cause strutturali di fame. Inoltre, gli investimenti in armi tolgono risorse alla lotta alla malnutrizione: oggi i paesi con crisi alimentari gravi sono quelli in situazioni di guerra”. Simone […] L'articolo “Per fermare la fame nel mondo basta meno di un decimo della spesa in armi. E anche in Italia una persona su dieci soffre di insicurezza alimentare” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Ergastolo per il boss del cartello di Sinaloa Zambada. Mistero sulla sua cattura, il Messico: “Gli Usa chiariscano se hanno avuto un ruolo”
    di Estefano Tamburrini
    Ismael “Mayo” Zambada García è stato condannato all‘ergastolo, senza possibilità di libertà condizionata. Sono stati anche sequestrati 15 miliardi di dollari in beni, di cui il governo messicano rivendica una parte. Esclusa, sin dall’inizio del processo (2024), la pena di morte, tanto temuta da Zambada, che si è dichiarato “colpevole” di essere alla guida di […] L'articolo Ergastolo per il boss del cartello di Sinaloa Zambada. Mistero sulla sua cattura, il Messico: “Gli Usa chiariscano se hanno avuto un ruolo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • «Pagò Hamas»: milionario comunista arrestato a Ibiza
    di Valeria Marzano
    Conto alla rovescia per il Tribunale supremo spagnolo per decidere sull’estradizione di James Cox ‘Fergie’ Chambers, quarantunenne multimilionario americano, arrestato a Ibiza il 10 luglio attraverso la Interpol su ordine […] The post «Pagò Hamas»: milionario comunista arrestato a Ibiza first appeared on il manifesto.
  • Miniere criminali nelle terre degli altri
    di Aurora Mocci
    Quando il capitalismo si fa rapace e macina profitti appropriandosi di ogni tipo di risorsa terrestre – vivente o non vivente – incurante della distruzione di ecosistemi, paesaggi, comunità locali, […] The post Miniere criminali nelle terre degli altri first appeared on il manifesto.
  • Preferenze o voto a ottobre. La minaccia di Meloni a Fi
    di Valeria Marzano
    È l’eterno centrodestra, quello che, parola di premier, si presenterà alle elezioni «per quello che è sempre stato». Ma il centrodestra modello 2026 è un campo in cui gli alleati […] The post Preferenze o voto a ottobre. La minaccia di Meloni a Fi first appeared on il manifesto.
  • Dal petrolio lucano al marmo toscano, lo sfruttamento all’italiana delle risorse
    di Aurora Mocci
    In un saggio intitolato Estrattivismo, tradotto dal francese dalla casa editrice napoletana Orthotes, la ricercatrice danese Anna Bednik scrive che questo termine è stato coniato dai movimenti di protesta contro […] The post Dal petrolio lucano al marmo toscano, lo sfruttamento all’italiana delle risorse first appeared on il manifesto.
  • Legge elettorale, La Russa media per evitare nuovi strappi
    di Giulia Filpi
    Giorgia Meloni corre nel buio, si potrebbe dire a proposito della legge elettorale, parafrasando il titolo del romanzo di Carlo O’Connel. La premier ha infatti imposto ai propri senatori, impegnati […] The post Legge elettorale, La Russa media per evitare nuovi strappi first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

Reset

Cerca il prodotto su Amazon

Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.

CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 23 Luglio 2026

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
23 Luglio 2026

Articoli recenti

L’estate di Bruno Martino

23 Luglio 2026

⚽ Allegri al Napoli parte con una sconfitta: partenopei sconfitti 3-1 dall'Arezzo in amichevole • Aggiornamenti di oggi giovedì 23 luglio 2026

23 Luglio 2026

The Blues Brothers: musica e cinema in un cult senza tempo

23 Luglio 2026

Chi è Liberato? Tra anonimato, Napoli e successo globale della musica digitale

23 Luglio 2026

Alan Sorrenti, il viaggio musicale dell’artista italiano tra progressive, pop e sperimentazione

23 Luglio 2026

🔍 Musicletter.it su Google: come aggiungere la fonte ai preferiti

23 Luglio 2026
Scarica l'APP App Radio Video
Scarica l'APP App Radio Video
Google Aggiungi Musicletter.it tra le tue fonti preferite di Google