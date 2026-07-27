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☀️ Caldo africano in arrivo, quando e dove colpirà la quarta ondata di calore • Aggiornamenti di oggi lunedì 27 luglio 2026

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27 Luglio 2026

Attualità

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📰 Torna il caldo, in arrivo sul Reggiano una nuova fiammata africana - Stampa Reggiana

Torna il caldo, in arrivo sul Reggiano una nuova fiammata africana  Stampa Reggiana (leggi di più)

📰 Nuova ondata di caldo africano in Italia: stime di 39-41°C e allerta per afa e disagio fisico in molte città - Il Mattino

Nuova ondata di caldo africano in Italia: stime di 39-41°C e allerta per afa e disagio fisico in molte città  Il Mattino (leggi di più)

🌦️ Meteo, torna il grande caldo: in arrivo una nuova ondata africana - Dedalomultimedia

Meteo, torna il grande caldo: in arrivo una nuova ondata africana  Dedalomultimedia (leggi di più)

📰 Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record - LSD Magazine

Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record  LSD Magazine (leggi di più)

🌦️ Anticiclone africano in rinforzo, tempo stabile e caldo in aumento - 3BMeteo

Anticiclone africano in rinforzo, tempo stabile e caldo in aumento  3BMeteo (leggi di più)

📰 Torna l'anticiclone africano: in arrivo un'ondata di caldo record - Quotidiano Nazionale

Torna l'anticiclone africano: in arrivo un'ondata di caldo record  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 L’Italia entra nel forno africano: fino a 41 gradi e notti senza respiro - Giornale La Voce

L’Italia entra nel forno africano: fino a 41 gradi e notti senza respiro  Giornale La Voce (leggi di più)

📰 Torna il caldo - EspansioneTv

Torna il caldo  EspansioneTv (leggi di più)

📰 In arrivo un'altra ondata di caldo africano, sarà la più intensa dell'estate 2026 - ChietiToday

In arrivo un'altra ondata di caldo africano, sarà la più intensa dell'estate 2026  ChietiToday (leggi di più)

📰 Da metà settimana torna l’anticiclone africano: in Calabria attesa l’ondata di caldo più intensa - il Lametino.it

Da metà settimana torna l’anticiclone africano: in Calabria attesa l’ondata di caldo più intensa  il Lametino.it (leggi di più)

🌦️ Meteo. Torna il grande caldo con l’anticiclone africano - Umbria TV

Meteo. Torna il grande caldo con l’anticiclone africano  Umbria TV (leggi di più)

📰 L'ADIGE.IT * «TORNA IL CALDO AFRICANO: WEEKEND ROVENTE IN TRENTINO, IN ITALIA SI SFIORANO I 40 GRADI - agenziagiornalisticaopinione.it

L'ADIGE.IT * «TORNA IL CALDO AFRICANO: WEEKEND ROVENTE IN TRENTINO, IN ITALIA SI SFIORANO I 40 GRADI  agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)

📣 Caldo africano, nuova ondata in arrivo: in Brianza temperature fino a 38 gradi - MBNews

Caldo africano, nuova ondata in arrivo: in Brianza temperature fino a 38 gradi  MBNews (leggi di più)

📰 Nuova ondata di caldo africano in arrivo: "Sarà la più intensa dell'estate 2026" - ArezzoNotizie

Nuova ondata di caldo africano in arrivo: "Sarà la più intensa dell'estate 2026"  ArezzoNotizie (leggi di più)

📣 Caldo africano, arriva la settimana più rovente dell’estate: attesi fino a 41 gradi - BergamoNews

Caldo africano, arriva la settimana più rovente dell’estate: attesi fino a 41 gradi  BergamoNews (leggi di più)

📰 Caldo africano sulla Campania, ancora più intenso: con l'ondata di calore di agosto torna l'incubo delle notti tropicali - NapoliToday

Caldo africano sulla Campania, ancora più intenso: con l'ondata di calore di agosto torna l'incubo delle notti tropicali  NapoliToday (leggi di più)

📰 Caldo estremo. Torna l’anticiclone africano in Sardegna: oltre 40 gradi e rischio incendi - Guardiavecchia.net

Caldo estremo. Torna l’anticiclone africano in Sardegna: oltre 40 gradi e rischio incendi  Guardiavecchia.net (leggi di più)

📰 Torna il caldo africano: weekend rovente in Trentino, in Italia si sfiorano i 40 gradi - L'Adige

Torna il caldo africano: weekend rovente in Trentino, in Italia si sfiorano i 40 gradi  L'Adige (leggi di più)

📰 Caldo africano, in arrivo la quarta ondata: è la più intensa dell'estate 2026 - PadovaOggi

Caldo africano, in arrivo la quarta ondata: è la più intensa dell'estate 2026  PadovaOggi (leggi di più)

📰 Ondata di caldo record in arrivo: fino a 41 °C, notti tropicali senza tregua - IlPescara

Ondata di caldo record in arrivo: fino a 41 °C, notti tropicali senza tregua  IlPescara (leggi di più)

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