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Torna il caldo, in arrivo sul Reggiano una nuova fiammata africana Stampa Reggiana (leggi di più)
Nuova ondata di caldo africano in Italia: stime di 39-41°C e allerta per afa e disagio fisico in molte città Il Mattino (leggi di più)
Meteo, torna il grande caldo: in arrivo una nuova ondata africana Dedalomultimedia (leggi di più)
Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record LSD Magazine (leggi di più)
Anticiclone africano in rinforzo, tempo stabile e caldo in aumento 3BMeteo (leggi di più)
Torna l'anticiclone africano: in arrivo un'ondata di caldo record Quotidiano Nazionale (leggi di più)
L’Italia entra nel forno africano: fino a 41 gradi e notti senza respiro Giornale La Voce (leggi di più)
Torna il caldo EspansioneTv (leggi di più)
In arrivo un'altra ondata di caldo africano, sarà la più intensa dell'estate 2026 ChietiToday (leggi di più)
Da metà settimana torna l’anticiclone africano: in Calabria attesa l’ondata di caldo più intensa il Lametino.it (leggi di più)
Meteo. Torna il grande caldo con l’anticiclone africano Umbria TV (leggi di più)
L'ADIGE.IT * «TORNA IL CALDO AFRICANO: WEEKEND ROVENTE IN TRENTINO, IN ITALIA SI SFIORANO I 40 GRADI agenziagiornalisticaopinione.it (leggi di più)
Caldo africano, nuova ondata in arrivo: in Brianza temperature fino a 38 gradi MBNews (leggi di più)
Nuova ondata di caldo africano in arrivo: "Sarà la più intensa dell'estate 2026" ArezzoNotizie (leggi di più)
Caldo africano, arriva la settimana più rovente dell’estate: attesi fino a 41 gradi BergamoNews (leggi di più)
Caldo africano sulla Campania, ancora più intenso: con l'ondata di calore di agosto torna l'incubo delle notti tropicali NapoliToday (leggi di più)
Caldo estremo. Torna l’anticiclone africano in Sardegna: oltre 40 gradi e rischio incendi Guardiavecchia.net (leggi di più)
Torna il caldo africano: weekend rovente in Trentino, in Italia si sfiorano i 40 gradi L'Adige (leggi di più)
Caldo africano, in arrivo la quarta ondata: è la più intensa dell'estate 2026 PadovaOggi (leggi di più)
Ondata di caldo record in arrivo: fino a 41 °C, notti tropicali senza tregua IlPescara (leggi di più)
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