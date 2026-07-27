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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi lunedì 27 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
27 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

lunedì 27 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 27 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
lunedì, 27 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Gli incendi continuano a devastare Spagna e Francia, gli sfollati sono oltre 325mila
    di Redazione
    In Spagna bruciati quasi 50mila ettari. Il primo ministro Sanchez ha ammesso che è un «momento complesso», mentre il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione per monitorare la situazione in Gironda, dove sono rimasti feriti 84 pompieri 
  • Ricordare Raffaele Iosa, il tribuno di bambine e bambini
    di Dario Ianes
    Raffaele Iosa (1952–2026) è stato una delle figure più autorevoli, lucide e appassionate della pedagogia e dell'inclusione scolastica in Italia. Scomparso a 74 anni alla fine di giugno 2026, ha dedicato la sua intera esistenza a difendere il diritto all'istruzione di tutti i bambini, in particolare di quelli con disabilità e in condizioni di marginalità sociale, guadagnandosi il titolo ideale di "tribuno dei bambini e delle bambine”
  • Al Faro Festival, mare e migrazioni: cinque giorni di arte in una Napoli aperta e multiculturale
    di Redazione
    Per il sindaco Manfredi il festival, «rappresenta pienamente l'idea di città che stiamo costruendo: una Napoli aperta, internazionale e profondamente legata alla propria identità». Dal 28 luglio al 2 agosto torna la seconda edizione con appuntamenti di performing art, danza, teatro musicale, recital, concerti e un concerto all'alba
  • Altro che Ultimo. La cumbia rebajada e la playlist della lentezza
    di Alberto Piccinini e Giovanni Robertini
    Al grande concerto di Ultimo a Tor Vergata la critica musicale s’è data, forse intimorita dall’idea di trovarsi quei 250mila sotto casa, ultimi ma permalosissimi. Solo a noi questo esodo notturno nella sfinita periferia romana, di moltitudini senza nome e genitori smarriti, è parsa una prova generale di remigrazione?
  • Odissea di Nolan, oltre che di ascolti è boom di truffe online: così funziona il sistema
    di Mila Fiordalisi
    Non servono attacchi informatici di livello militare per derubare il cittadino del 2026: basta fare leva sul suo senso di impunità e su una pretesa quasi infantile di accesso illimitato e gratuito a qualsiasi prodotto dell'ingegno umano, streaming in primis


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Caivano oggi è come Oxford. Grazie agli interventi del Decreto, il cambiamento appare sorprendente. Sembra quasi una favola a lieto fine”: parla Vittorio Brumotti
    di Giuseppe Candela
    “Sono tornato a Caivano, in provincia di Napoli, dove otto anni fa avevo documentato la forte presenza delle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di cocaina. Durante quei servizi televisivi fui aggredito da alcuni criminali e la mia auto blindata venne distrutta”, scrive Vittorio Brumotti in post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’ex inviato di “Striscia […] L'articolo “Caivano oggi è come Oxford. Grazie agli interventi del Decreto, il cambiamento appare sorprendente. Sembra quasi una favola a lieto fine”: parla Vittorio Brumotti proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Guerra all’Iran, il Pentagono cambia il metodo di conteggio delle vittime. “Una trovata per evitare il voto del Congresso”
    di Redazione Esteri
    Il Dipartimento della Difesa ha parlato di semplici “anomalie tecniche”. Per i Democratici è uno stratagemma che serve a Donald Trump per evitare di passare il voto del Congresso. Di certo, al momento, c’è solo che il Pentagono ha cambiato il metodo di conteggio delle vittime della guerra all’Iran senza darne comunicazione ufficiale. Il Dipartimento […] L'articolo Guerra all’Iran, il Pentagono cambia il metodo di conteggio delle vittime. “Una trovata per evitare il voto del Congresso” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Non vogliamo nessun Terminator a scuola”: proteste furiose contro l’introduzione nelle aule di un robot dotato di intelligenza artificiale
    di Redazione FqMagazine
    Un esperimento scolastico rischia di naufragare prima ancora di decollare. Il Salamanca City Central School District, nello Stato di New York, ha tentato di introdurre nelle proprie aule un robot dotato di intelligenza artificiale, ma il progetto sta incontrando una forte opposizione. L’iniziativa, promossa dal sovrintendente scolastico, aveva coinvolto attivamente gli studenti nella definizione di […] L'articolo “Non vogliamo nessun Terminator a scuola”: proteste furiose contro l’introduzione nelle aule di un robot dotato di intelligenza artificiale proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Sinner vuole al suo fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire”: Vagnozzi racconta la “più grande qualità” del numero 1
    di Redazione Sport
    La qualità decisiva di Jannik Sinner non si vede soltanto nei colpi, nel servizio o nella capacità di leggere la partita. Per Simone Vagnozzi è soprattutto la disponibilità ad ascoltare anche le parole più scomode. “La sua più grande qualità è volere al fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire“, […] L'articolo “Sinner vuole al suo fianco persone che gli dicano quello che lui non vuole sentirsi dire”: Vagnozzi racconta la “più grande qualità” del numero 1 proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Xpeng sfida il futuro. Dall’auto ai robot, passando per l’intelligenza artificiale
    di Mattia Eccheli
    Un nome, una garanzia. Anzi: “Una promessa sulla responsabilità personale del fondatore”, assicurano i manager di Xpeng a Monaco di Baviera. Nel corso di un evento con oltre mille ospiti il fondatore He Xiaopeng, 48enne ex dirigente di Alibaba (l’Amazon cinese) ha esibito il nuovo Suv L03, un modello globale presentato in simultanea a 65 […] L'articolo Xpeng sfida il futuro. Dall’auto ai robot, passando per l’intelligenza artificiale proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Ricercatori di sogni
    di Andrea Spinelli Barrile
    Devasta l’unico pianeta che abbiamo a disposizione per vivere, produce guerre a ciclo continuo, arricchisce i ricchi e impoverisce sempre di più i poveri: il capitalismo è un vero incubo […] The post Ricercatori di sogni first appeared on il manifesto.
  • Un conflitto tira l’altro, l’Arabia saudita colpita dagli Houthi
    di Valeria Marzano
    Esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente. Violente esplosioni scuotono diverse regioni dell’Arabia Saudita, seguite da incendi e dall’interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli […] The post Un conflitto tira l’altro, l’Arabia saudita colpita dagli Houthi first appeared on il manifesto.
  • Usa, la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino
    di Valeria Marzano
    Annullata in seguito all’incursione di un attentatore armato lo scorso 25 aprile, la cerimonia di gala con premiazione dei corrispondenti della Casa bianca è andata in scena ieri (venerdì sera […] The post Usa, la surreale cena dei corrispondenti alla corte dell’aguzzino first appeared on il manifesto.
  • Nuovi raid. La Cisgiordania è vicina al punto di rottura
    di Michele Giorgio
    Centinaia di migliaia di palestinesi erano chiusi ieri, da cancelli e posti di blocco dell’esercito, dentro decine di villaggi e città della Cisgiordania centro-settentrionale. I coloni israeliani, invece, sono tornati […] The post Nuovi raid. La Cisgiordania è vicina al punto di rottura first appeared on il manifesto.
  • Ángel Bonomini, metafisica del fantastico
    di Gennaro Serio
    Joachin Despines è un poeta con un unico ammiratore che, oltre a stamparne i libri, li distribuisce coscienziosamente tra gli intellettuali più in vista. I suoi «appetiti di fama», però, […] The post Ángel Bonomini, metafisica del fantastico first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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