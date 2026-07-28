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☀️ Meteo: caldo africano in Italia fino a due settimane, quarta ondata in arrivo, temperature fino a 41 gradi • Aggiornamenti di oggi martedì 28 luglio 2026

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28 Luglio 2026

Attualità

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📰 Caldo infernale, Italia verso i 41 gradi - Polesine24

Caldo infernale, Italia verso i 41 gradi  Polesine24 (leggi di più)

📰 Torna il gran caldo: giovedì la giornata peggiore dell'estate - NapoliToday

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📰 Ondata di caldo africano sull'Italia: fino a 12 gradi sopra la media e notti tropicali, ecco le temperature. 3 bollini rossi, 16 arancioni - Leggo.it

Ondata di caldo africano sull'Italia: fino a 12 gradi sopra la media e notti tropicali, ecco le temperature. 3 bollini rossi, 16 arancioni  Leggo.it (leggi di più)

📰 Nuova ondata di caldo sull'Italia, l'anticiclone africano durerà almeno fino al 7 agosto: le città colpite - Virgilio

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📣 In arrivo la quarta ondata di caldo africano, domani bollino arancione - RaiNews

In arrivo la quarta ondata di caldo africano, domani bollino arancione  RaiNews (leggi di più)

📰 La quarta ondata di caldo africano durerà almeno due settimane: fino a 41 gradi all'ombra, zero termico a 5.000 metri. La mappa delle città roventi - Corriere della Sera

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📰 Caldo estremo in arrivo, Greco (Rifondazione Comunista) alla Regione: «Subito un piano con rifugi climatici e tutela dei più fragili» · ilvibonese.it - Il Vibonese

Caldo estremo in arrivo, Greco (Rifondazione Comunista) alla Regione: «Subito un piano con rifugi climatici e tutela dei più fragili» · ilvibonese.it  Il Vibonese (leggi di più)

📰 Caldo record con la quarta ondata africana: picchi nel primo weekend di agosto - Grandenapoli.it

Caldo record con la quarta ondata africana: picchi nel primo weekend di agosto  Grandenapoli.it (leggi di più)

🌦️ Meteo: agosto al via con caldo africano, afa e pochi temporali sui rilievi - Meteo.it

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🌦️ Imminente intensa ondata di caldo africano. Picchi di oltre 40°C in settimana - 3BMeteo

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📣 Caldo africano, torna l’afa sull’Italia: da fine luglio temperature fino a 38 gradi - SetteNews

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🌦️ Previsioni meteo caldo africano: arriva la quarta ondata, quanto durerà e dove farà più caldo - pisachannel.tv

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📰 L'Italia sempre più “africana”: quarta ondata di caldo estremo. Temperature 7° in più della media - La Stampa

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📰 Estate rovente: temperature record e caldo africano verso il Centro-Nord. Le previsioni - Il Mattino

Estate rovente: temperature record e caldo africano verso il Centro-Nord. Le previsioni  Il Mattino (leggi di più)

📰 Campania, ad agosto torna il caldo africano - Sarno Notizie

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🏠 Torna il caldo africano: dove e quando colpirà la quarta ondata - Vita Casalese

Torna il caldo africano: dove e quando colpirà la quarta ondata  Vita Casalese (leggi di più)

📰 Caldo africano per sette giorni, sarà più forte su queste regioni - Idealista

Caldo africano per sette giorni, sarà più forte su queste regioni  Idealista (leggi di più)

📰 Torna il caldo africano. Aprono le oasi climatiche - Il Resto del Carlino

Torna il caldo africano. Aprono le oasi climatiche  Il Resto del Carlino (leggi di più)

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