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Caldo infernale, Italia verso i 41 gradi Polesine24 (leggi di più)
Torna il gran caldo: giovedì la giornata peggiore dell'estate NapoliToday (leggi di più)
Ondata di caldo africano sull'Italia: fino a 12 gradi sopra la media e notti tropicali, ecco le temperature. 3 bollini rossi, 16 arancioni Leggo.it (leggi di più)
Nuova ondata di caldo sull'Italia, l'anticiclone africano durerà almeno fino al 7 agosto: le città colpite Virgilio (leggi di più)
In arrivo la quarta ondata di caldo africano, domani bollino arancione RaiNews (leggi di più)
La quarta ondata di caldo africano durerà almeno due settimane: fino a 41 gradi all'ombra, zero termico a 5.000 metri. La mappa delle città roventi Corriere della Sera (leggi di più)
Caldo estremo in arrivo, Greco (Rifondazione Comunista) alla Regione: «Subito un piano con rifugi climatici e tutela dei più fragili» · ilvibonese.it Il Vibonese (leggi di più)
Caldo record con la quarta ondata africana: picchi nel primo weekend di agosto Grandenapoli.it (leggi di più)
Meteo: agosto al via con caldo africano, afa e pochi temporali sui rilievi Meteo.it (leggi di più)
Imminente intensa ondata di caldo africano. Picchi di oltre 40°C in settimana 3BMeteoCaldo africano, in arrivo la quarta ondata: è la più intensa dell'estate 2026 TrevisoTodayTorna il caldo africano, ecco dove e quando colpirà la quarta ondata Sky TG24Previsioni meteo: nuova ondata di caldo africano in arrivo, fino a 7 gradi oltre la media la RepubblicaCon l'anticiclone africano in arrivo l'ondata di caldo più intensa VeronaSeraCaldo afri... (leggi di più)
Caldo africano, torna l’afa sull’Italia: da fine luglio temperature fino a 38 gradi SetteNews (leggi di più)
Morning news: Meteo, forte ondata di caldo africano in arrivo Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Torna l’anticiclone africano: in arrivo un’ondata di caldo record Touchpoint News (leggi di più)
Previsioni meteo caldo africano: arriva la quarta ondata, quanto durerà e dove farà più caldo pisachannel.tv (leggi di più)
L'Italia sempre più “africana”: quarta ondata di caldo estremo. Temperature 7° in più della media La Stampa (leggi di più)
Estate rovente: temperature record e caldo africano verso il Centro-Nord. Le previsioni Il Mattino (leggi di più)
Campania, ad agosto torna il caldo africano Sarno Notizie (leggi di più)
Torna il caldo africano: dove e quando colpirà la quarta ondata Vita Casalese (leggi di più)
Caldo africano per sette giorni, sarà più forte su queste regioni Idealista (leggi di più)
Torna il caldo africano. Aprono le oasi climatiche Il Resto del Carlino (leggi di più)
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