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"Striscia la Notizia verso la cancellazione: stoppati gli account social, tutti mandati in ferie. Dopo 38 anni il tg satirico di Antonio Ricci non troverà più spazio sulle reti Mediaset": i retroscena Il Fatto QuotidianoStriscia la notizia cancellato dopo 38 anni, Mediaset chiude anche i social VirgilioMemoria del nostro passato in tv: cosa resterà di Striscia la notizia? DomaniGli italiani che chiamavano “Striscia la notizia”, così diversi dai giusti di “Repo... (leggi di più)
Striscia la Notizia verso lo stop? Mediaset spegne anche i social dopo 38 anni pisachannel.tv (leggi di più)
Striscia la Notizia verso la cancellazione definitiva, dopo la messa in onda Mediaset stoppa anche i social Virgilio (leggi di più)
"Striscia la Notizia" non esiste più: chiusi anche i social, finisce così una (gloriosa) storia di tv lunga 38 anni today.it (leggi di più)
Brumotti: “Caivano oggi è come Oxford grazie al Decreto. Il cambiamento è sorprendente. Sembra quasi una favola a lieto fine” NapoliToday (leggi di più)
Striscia la Notizia rischia davvero di chiudere: dopo 38 anni "il futuro è segnato"? ComingSoon.it (leggi di più)
Striscia la Notizia chiude? Mediaset prende la decisione storica dopo 38 anni: ecco cosa succede BadTaste (leggi di più)
Mediaset potrebbe chiudere Striscia la Notizia dopo 38 anni, il "messaggio" di Antonio Ricci a Berlusconi Virgilio (leggi di più)
Fine di un'epoca? Striscia la Notizia potrebbe essere spenta per sempre HuffPost Italia (leggi di più)
"Dopo 38 anni, Striscia la Notizia chiude. Finisce un'era televisiva" today.it (leggi di più)
Striscia la Notizia rischia la chiusura: la cancellazione a un passo dopo 38 anni. La decisione Mediaset Libero (leggi di più)
Gossip su Striscia la Notizia: sarebbe davvero finita Radio RDS (leggi di più)
Striscia la notizia: POV: sei intollerante al lattosio Video Mediaset Infinity (leggi di più)
Mediaset, tutti i palinsesti della nuova stagione: nessuna notizia su «Striscia la notizia» Il Mattino (leggi di più)
Striscia La Notizia, Pier Silvio Berlusconi svela cosa accadrà al programma di Antonio Ricci ComingSoon.it (leggi di più)
Pier Silvio Berlusconi, i palinsesti e il destino di Striscia la Notizia Oggi (leggi di più)
Striscia la Notizia e Amadeus: due grandi ritorni, due destini diversi Radio RDS (leggi di più)
L’amore ai tempi di Temptation Island Striscia la notizia (leggi di più)
La replica di Striscia a Oggi.it: «Ad attaccare Ricci è stato Fedez, non Brumotti» Striscia la notizia (leggi di più)
Enzo Iacchetti e il futuro di Striscia la Notizia: «Andrei avanti anche con due luci, una velina e dieci minuti di trasmissione» Il Messaggero (leggi di più)
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