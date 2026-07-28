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​📻 ML Radio: tre canali streaming per ascoltare musica gratis ovunque via YouTube

Sono disponibili tre canali di ascolto streaming dedicati alla musica: ML Radio, ML Radio Tube e ML Video Music.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Luglio 2026

Musicletter.it

Sono disponibili tre canali di ascolto streaming dedicati alla musica: ML Radio, ML Radio Tube e ML Video Music. Il progetto permette di ascoltare playlist musicali attraverso YouTube in modalità casuale, offrendo un accesso semplice ai brani selezionati. Inoltre, ogni canale consente di personalizzare l’esperienza di ascolto. Chi utilizza il servizio può scegliere se riprodurre la musica in modo casuale oppure selezionare direttamente un artista o un genere musicale, adattando così la riproduzione ai propri gusti.

📻 ASCOLTA ML RADIO 📻 📻 ASCOLTA ML RADIO TUBE 📻 📻 ASCOLTA ML VIDEO MUSIC 📻

Ascolto personalizzato per artista o genere

Una delle principali funzioni disponibili riguarda la possibilità di filtrare l’ascolto. Infatti, gli utenti possono orientare la riproduzione in base all’artista preferito oppure scegliere un genere musicale specifico. Questa modalità rende l’esperienza più flessibile, perché permette di passare dall’ascolto casuale a una selezione mirata in pochi passaggi. In questo modo, ciascuno può scegliere il tipo di fruizione più adatto alle proprie preferenze.

ML Video Music aggiunge anche il video

Accanto ai due canali dedicati all’ascolto, ML Video Music offre una funzione aggiuntiva. Oltre alla riproduzione del brano, infatti, permette di visualizzare anche il video oppure il visual associato alla traccia in ascolto. L’integrazione tra audio e contenuto video amplia le modalità di utilizzo del servizio, offrendo un’esperienza che unisce l’ascolto alla visione del materiale collegato al brano selezionato.

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28 Luglio 2026

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