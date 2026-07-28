Il disco in evidenza: Yankee Hotel Foxtrot, 2001, Wilco

Yankee Hotel Foxtrot è il quarto album in studio dei Wilco. La band americana lo pubblicò inizialmente in streaming gratuito sul proprio sito il 29 settembre 2001. La versione destinata al mercato discografico arrivò invece il 23 aprile 2002 con Nonesuch Records. Il percorso verso l’uscita fu tutt’altro che lineare. Le registrazioni erano iniziate alla fine del 2000. Nel frattempo, il gruppo affrontò tensioni interne, un cambio di batterista e diversi contrasti sulle scelte musicali e produttive. Il risultato segnò una svolta rispetto ai lavori precedenti. L’album sviluppò un suono più atmosferico e sperimentale. La critica lo ha ricondotto soprattutto all’art rock e all’indie rock. Per i Wilco, inoltre, Yankee Hotel Foxtrot rappresentò il primo album con il batterista Glenn Kotche e l’ultimo con il polistrumentista e autore Jay Bennett.

L’incontro tra Jeff Tweedy e Jim O’Rourke

La storia dell’album affonda le radici anche in un progetto nato prima delle registrazioni. Nel maggio del 2000, il cantante e leader dei Wilco, Jeff Tweedy, ricevette l’invito a esibirsi al Noise Pop Festival di Chicago. Per l’occasione, Tweedy scelse di collaborare con Jim O’Rourke, musicista e produttore che aveva già lavorato a numerosi album. O’Rourke coinvolse anche il batterista Glenn Kotche. Il trio si esibì al Double Door il 14 maggio 2000. L’esperienza convinse Tweedy a proseguire la collaborazione. Durante l’estate, i tre registrarono sei brani e formarono il progetto Loose Fur. L’incontro avrebbe avuto conseguenze anche sul futuro dei Wilco. Kotche, infatti, sarebbe entrato nella formazione durante la lavorazione di Yankee Hotel Foxtrot.

Il cambio di batterista

Alla fine del 2000, i Wilco avevano già registrato materiale sufficiente per un nuovo album. Il progetto aveva inizialmente un altro titolo, Here Comes Everybody, poi abbandonato in favore di Yankee Hotel Foxtrot. La band, però, non era soddisfatta di alcune registrazioni. In particolare, Jeff Tweedy riteneva che il modo di suonare del batterista Ken Coomer non corrispondesse alla direzione ritmica che aveva immaginato. La situazione portò a nuove tensioni. Nel gennaio 2001, i Wilco sostituirono Coomer con Glenn Kotche. La decisione partì da Tweedy e trovò rapidamente l’approvazione degli altri componenti del gruppo. L’ingresso di Kotche modificò così l’equilibrio della band proprio durante una fase decisiva della lavorazione.

Il ruolo di Jay Bennett e Jim O’Rourke

Durante le sessioni, Jay Bennett e Chris Brickley lavorarono come tecnici del suono. Il gruppo individuò in Jim O’Rourke la persona adatta per occuparsi del mixaggio. Un primo tentativo aveva coinvolto alcuni brani lavorati alla Chicago Recording Company. In seguito, un mix realizzato da O’Rourke convinse la band a proseguire con lui. Il documentario I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco ha raccontato parte delle tensioni nate durante questa fase. Uno dei momenti riguarda il passaggio di dieci secondi tra Ashes of American Flags e Heavy Metal Drummer. Il contrasto rifletteva anche due approcci diversi. Bennett tendeva a concentrarsi sui singoli brani. Tweedy, invece, guardava soprattutto alla dimensione complessiva dell’album e alla sua coerenza tematica. O’Rourke entrò quindi sempre più nel processo creativo. Dopo aver lavorato a I Am Trying to Break Your Heart, partecipò alla produzione di sei dei dodici brani e si occupò poi del mixaggio dell’intero album.

Il titolo e la copertina

Una volta completato il lavoro, Jeff Tweedy decise di allontanare Jay Bennett dalla band. L’album, intanto, era ormai pronto per la pubblicazione. Il titolo Yankee Hotel Foxtrot deriva da una sequenza di lettere dell’alfabeto fonetico ascoltata da Tweedy nel box set The Conet Project: Recordings of Shortwave Numbers Stations. Un frammento della trasmissione compare nel brano Poor Places. La presenza del campione portò in seguito a una controversia sul copyright con Irdial, risolta attraverso un accordo extragiudiziale. La copertina mostra invece le due torri del complesso Marina City di Chicago, città adottiva dei Wilco.

Il documentario sulle registrazioni

Nel 2000, il fotografo di Los Angeles Sam Jones propose ai Wilco di realizzare un documentario sulla nascita dell’album. Jones iniziò a girare il film proprio nel giorno in cui Ken Coomer lasciò la band. Nel complesso, il regista raccolse oltre 80 ore di materiale. Il film, intitolato I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco, venne poi ridotto a 92 minuti. L’uscita nelle sale arrivò nel 2002. Il documentario ha permesso di osservare da vicino una fase complessa della storia del gruppo. Le immagini mostrano infatti discussioni, divergenze artistiche e difficoltà legate alla realizzazione dell’album.

Il rifiuto di Reprise Records

Il problema più importante arrivò sul fronte discografico. All’epoca, i Wilco erano sotto contratto con Reprise Records. Nel 2001, il cambio ai vertici della casa discografica modificò anche il contesto in cui l’album veniva valutato. Il nuovo responsabile A&R incaricò un rappresentante di seguire l’avanzamento del progetto. La situazione non migliorò. La label non era soddisfatta del risultato e cercava anche un possibile singolo radiofonico. Tuttavia, secondo la valutazione interna, nessun brano sembrava adatto a quel tipo di utilizzo. Nel giugno 2001, Reprise decise quindi di non pubblicare Yankee Hotel Foxtrot. La stessa situazione portò a suggerire ai Wilco una pubblicazione indipendente.

I diritti dell’album e l’addio alla label

L’avvocato dei Wilco, Josh Grier, riuscì a negoziare l’uscita della band da Reprise. Inizialmente, il gruppo avrebbe potuto ottenere i diritti dell’album pagando 50.000 dollari alla casa discografica. Prima che i Wilco accettassero l’accordo, però, Reprise cambiò proposta e concesse alla band i diritti di Yankee Hotel Foxtrot senza alcun pagamento. La vicenda ebbe comunque conseguenze sul rapporto pubblico tra il gruppo e la casa discografica. Un articolo pubblicato dal Chicago Tribune contribuì infatti a rendere noto il caso. Paradossalmente, l’album prodotto con Reprise avrebbe poi trovato una nuova casa all’interno dello stesso gruppo societario Warner.

Lo streaming gratuito prima dell’uscita

I Wilco avevano programmato di pubblicare Yankee Hotel Foxtrot l’11 settembre 2001. Tuttavia, il cambio di etichetta rischiava di posticipare l’uscita. Nel frattempo, pochi giorni dopo la separazione da Reprise e l’uscita di Jay Bennett dalla band, i file MP3 dell’album iniziarono a circolare sulle reti di condivisione. Per evitare che il pubblico scaricasse versioni non autorizzate e di qualità inferiore, il gruppo scelse una strada diversa. Il 29 settembre 2001, i Wilco misero in streaming gratuito l’intero album sul proprio sito ufficiale. La risposta fu immediata. Il sito wilcoworld.net registrò oltre 50.000 visite in quella giornata, circa otto volte il traffico abituale. Nei mesi successivi, il traffico rimase molto superiore alla media. Anche il tour seguente ebbe un buon risultato economico. Inoltre, i membri della band notarono che il pubblico cantava già i brani dell’album non ancora pubblicato nei negozi.

La scelta di Nonesuch Records

Dopo la separazione da Reprise, diverse etichette si interessarono a Yankee Hotel Foxtrot. Tra queste c’erano Artemis Records e Nonesuch Records. Jeff Tweedy valutò anche il catalogo degli artisti presenti nelle diverse label. Inoltre, escluse le realtà indipendenti più piccole perché riteneva che non avrebbero avuto la capacità produttiva necessaria per raggiungere un pubblico molto ampio. Nel novembre 2001, i Wilco firmarono con Nonesuch Records, società appartenente a Warner Music. La scelta combinava la struttura di una grande azienda con un ambiente considerato favorevole agli artisti. La vicenda ebbe così un esito particolare. I Wilco avevano registrato e prodotto l’album con Reprise, avevano ottenuto gratuitamente i diritti dalla stessa label e, infine, pubblicarono il disco con un’altra etichetta appartenente allo stesso gruppo, Nonesuch Records.

L’uscita e il successo commerciale

Nonesuch Records pubblicò Yankee Hotel Foxtrot il 23 aprile 2002. Durante la prima settimana, l’album vendette 55.573 copie. Il disco raggiunse inoltre la posizione numero 13 della classifica statunitense Billboard 200. Nel tempo, Yankee Hotel Foxtrot ottenne la certificazione Gold dalla Recording Industry Association of America e superò le 590.000 unità vendute. Il percorso commerciale confermò quindi la capacità dell’album di raggiungere un pubblico ampio, nonostante le difficoltà incontrate prima della pubblicazione.

More Like the Moon e il materiale inedito

Le sessioni di Yankee Hotel Foxtrot produssero anche materiale che non entrò nell’album principale. Sei brani registrati durante quel periodo confluirono nell’EP More Like the Moon, noto anche come Bridge o Australian EP. Il progetto comprendeva anche una nuova versione di Kamera. Inizialmente, l’EP accompagnava l’edizione australiana di Yankee Hotel Foxtrot. A un anno dall’uscita dell’album, i Wilco lo misero online sul proprio sito ufficiale e lo offrirono gratuitamente a chi aveva acquistato il disco. Successivamente, la band rese disponibile il download gratuito dell’EP per tutti, senza richiedere l’acquisto dell’album.

Il ventennale e le nuove edizioni

Per celebrare i vent’anni dall’uscita, i Wilco hanno riproposto l’album dal vivo nella sua interezza. Il gruppo ha eseguito il disco per quattro serate alla United Palace di New York e per tre concerti all’Auditorium Theater di Chicago. In queste occasioni, la band ha coinvolto anche sezioni di archi e fiati. L’obiettivo era avvicinare l’esecuzione dal vivo all’organico utilizzato durante la registrazione. Il ventennale ha coinciso anche con nuove ristampe. Tra queste figura una Super Deluxe Edition composta da 11 LP. L’edizione comprende l’album originale rimasterizzato, demo, registrazioni dal vivo rare e versioni alternative dei brani. Le ristampe sono uscite il 30 settembre 2022. La nuova edizione ha ricevuto il massimo dei voti da Pitchfork, che l’ha inoltre indicata come migliore nuova ristampa.

Un album nato da una fase difficile

La storia di Yankee Hotel Foxtrot è legata a una successione di cambiamenti. Le tensioni in studio, il passaggio da Ken Coomer a Glenn Kotche, il ruolo crescente di Jim O’Rourke e l’uscita di Jay Bennett hanno accompagnato la realizzazione del disco. A tutto questo si è aggiunto il rifiuto di Reprise Records. La band ha però ottenuto i diritti dell’album e ha scelto di distribuirlo inizialmente attraverso lo streaming gratuito. Il passaggio a Nonesuch Records ha infine permesso a Yankee Hotel Foxtrot di arrivare sul mercato il 23 aprile 2002. Il disco è diventato il lavoro più venduto dei Wilco e ha raggiunto il numero 13 della Billboard 200. La sua storia discografica, insieme alla particolare vicenda della sua produzione, accompagna così un album che ha segnato una fase importante nel percorso della band. (La redazione)

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