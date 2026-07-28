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🗞️📰 Rassegna stampa: i quotidiani di oggi martedì 28 luglio 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Luglio 2026

Quotidiani

Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 28 luglio 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 28 luglio 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 28 luglio 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • Gli incendi continuano a devastare Spagna e Francia, gli sfollati sono oltre 325mila
    di Redazione
    In Spagna bruciati quasi 50mila ettari. Il primo ministro Sanchez ha ammesso che è un «momento complesso», mentre il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione per monitorare la situazione in Gironda, dove sono rimasti feriti 84 pompieri 
  • Ricordare Raffaele Iosa, il tribuno di bambine e bambini
    di Dario Ianes
    Raffaele Iosa (1952–2026) è stato una delle figure più autorevoli, lucide e appassionate della pedagogia e dell'inclusione scolastica in Italia. Scomparso a 74 anni alla fine di giugno 2026, ha dedicato la sua intera esistenza a difendere il diritto all'istruzione di tutti i bambini, in particolare di quelli con disabilità e in condizioni di marginalità sociale, guadagnandosi il titolo ideale di "tribuno dei bambini e delle bambine”
  • Al Faro Festival, mare e migrazioni: cinque giorni di arte in una Napoli aperta e multiculturale
    di Redazione
    Per il sindaco Manfredi il festival, «rappresenta pienamente l'idea di città che stiamo costruendo: una Napoli aperta, internazionale e profondamente legata alla propria identità». Dal 28 luglio al 2 agosto torna la seconda edizione con appuntamenti di performing art, danza, teatro musicale, recital, concerti e un concerto all'alba
  • Altro che Ultimo. La cumbia rebajada e la playlist della lentezza
    di Alberto Piccinini e Giovanni Robertini
    Al grande concerto di Ultimo a Tor Vergata la critica musicale s’è data, forse intimorita dall’idea di trovarsi quei 250mila sotto casa, ultimi ma permalosissimi. Solo a noi questo esodo notturno nella sfinita periferia romana, di moltitudini senza nome e genitori smarriti, è parsa una prova generale di remigrazione?
  • Odissea di Nolan, oltre che di ascolti è boom di truffe online: così funziona il sistema
    di Mila Fiordalisi
    Non servono attacchi informatici di livello militare per derubare il cittadino del 2026: basta fare leva sul suo senso di impunità e su una pretesa quasi infantile di accesso illimitato e gratuito a qualsiasi prodotto dell'ingegno umano, streaming in primis


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • “Leonardo Maria Del Vecchio restituisca la figlia”: l’ordine del Tribunale dopo la denuncia dell’ex compagna Sara Soldati
    di Redazione Cronaca
    Leonardo Maria Del Vecchio deve consegnare non oltre le 18 di martedì la figlia Bianca di un anno alla madre, l’ex fidanzata Sara Soldati. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano dopo la denuncia presentata dalla donna per violenza privata e sottrazione di minore. Soldati, modella e influencer, accusa l’erede dell’impero Luxottica di averle sottratto […] L'articolo “Leonardo Maria Del Vecchio restituisca la figlia”: l’ordine del Tribunale dopo la denuncia dell’ex compagna Sara Soldati proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Delusione che va oltre una semplice scelta. Il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori”: la frecciata del figlio di Pirlo
    di Redazione Sport
    “Ci sono momenti in cui la delusione va oltre una semplice scelta. Perché non mettono in discussione solo una decisione, ma il modo in cui vengono giudicate le persone“. Così Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, sui social, commentando le recenti vicende legate a suo padre, che era tra i candidati alla panchina della Nazionale e […] L'articolo “Delusione che va oltre una semplice scelta. Il rumore sembra contare più della competenza, del rispetto e dei valori”: la frecciata del figlio di Pirlo proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • “Un’elemosina”, “presa per i fondelli”: le opposizioni contro lo sconto sul gasolio. Conte: “Il messaggio è ‘arrangiatevi'”
    di Redazione Politica
    “Un’elemosina“, “una presa per i fondelli“, “il nulla mischiato al niente“. Le opposizioni si scagliano in coro contro il mini-taglio delle accise sul gasolio approvato dal Consiglio dei ministri in risposta al caro-carburanti. “L’antifona si era abbondantemente capita. Il taglio delle accise appena deciso dal governo Meloni è il nulla mischiato al niente. Riconoscere solo […] L'articolo “Un’elemosina”, “presa per i fondelli”: le opposizioni contro lo sconto sul gasolio. Conte: “Il messaggio è ‘arrangiatevi'” proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Prato, droni e lanci oltre il muro di cinta del carcere “La Dogaia”: sequestrati telefoni e hashish
    di Redazione Cronaca
    Hanno provato a introdurre smartphone e sostanze stupefacenti nel carcere La Dogaia di Prato, ma il tentativo è stato bloccato dalla polizia penitenziaria. Intorno alle 21.20 di sabato 25 luglio, gli agenti hanno intercettato tre lanci di plichi effettuati da persone in stato di libertà all’interno delle mura carcerarie, rinvenuti vicino ai passeggi della media […] L'articolo Prato, droni e lanci oltre il muro di cinta del carcere “La Dogaia”: sequestrati telefoni e hashish proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Carburanti, nuovo sconto per tutti invece che misure mirate alle famiglie più in difficoltà. Il governo ignora Ufficio di bilancio, Fmi e Ue
    di Chiara Brusini
    Preso in contropiede dall’aumento repentino dei prezzi dei carburanti e in particolare del diesel, arrivato mentre la maggioranza era concentrata sul caso Roggero e sull’imputabilità dei minorenni, il governo Meloni rispolvera precipitosamente il taglio generalizzato delle accise, pur se limitato solo al gasolio. Il consiglio dei ministri convocato lunedì pomeriggio ha varato una misura ponte […] L'articolo Carburanti, nuovo sconto per tutti invece che misure mirate alle famiglie più in difficoltà. Il governo ignora Ufficio di bilancio, Fmi e Ue proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Contro i pogrom riemergono i comitati popolari
    di Michele Giorgio
    Volontari scrutano per tutta la notte la campagna intorno ai villaggi, facendo turni di guardia. Un fruscio, il più piccolo movimento, viene monitorato e segnalato a sentinelle in altri punti […] The post Contro i pogrom riemergono i comitati popolari first appeared on il manifesto.
  • L’Iran minaccia Kiev: «Risponderemo». Zelensky da Trump
    di Aurora Mocci
    «Un pericoloso atto di avventurismo che non resterà impunito e avrà conseguenze imprevedibili». Teheran affida al portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, la nuova minaccia all’Ucraina dopo l’attacco di […] The post L’Iran minaccia Kiev: «Risponderemo». Zelensky da Trump first appeared on il manifesto.
  • Nella Calabria del dopoguerra, Vittoria cuce l’opposizione al patriarcato
    di Guido Caldiron
    Franca Fortunato, in Madri e figlie. Una storia vivente, pubblicato da Libritalia Printlab (pp. 128, euro 14), esplora il complesso rapporto con la madre Vittoria, intrecciando memoria personale e storia […] The post Nella Calabria del dopoguerra, Vittoria cuce l’opposizione al patriarcato first appeared on il manifesto.
  • Umm al-Kheir senza Awdah: «Violenze sempre peggiori, vogliono cacciarci»
    di Chiara Cruciati
    Il 28 luglio 2025 Awdah Hathaleen, attivista palestinese del villaggio di Umm al-Kheir nella zona di Masafer Yatta, veniva freddato da un colpo di pistola sparato dal colono Yinon Levi. […] The post Umm al-Kheir senza Awdah: «Violenze sempre peggiori, vogliono cacciarci» first appeared on il manifesto.
  • No Tav: «Rivendichiamo la protesta, la devastazione è il cantiere»
    di Aurora Mocci
    Sono stati i No Tav lunedì a prendere parola su quanto accaduto sabato quando si è svolta l’annuale marcia per raggiungere i «luoghi della devastazione», cioè i cantieri della Val […] The post No Tav: «Rivendichiamo la protesta, la devastazione è il cantiere» first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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