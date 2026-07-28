Spider-Noir, la trama degli 8 episodi della prima stagione su Prime Video

La prima stagione di Spider-Noir, composta da otto episodi, è arrivata su Prime Video dal 27 maggio 2026. La serie segue Ben Reilly, investigatore privato nella New York degli anni Trenta. Il detective accetta alcuni incarichi che sembrano semplici. Tuttavia, mafiosi, persone dotate di poteri e una misteriosa femme fatale lo riportano verso un passato che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

1. Entra nel mio ufficio

Negli anni Venti, Ben Reilly agiva come vigilante mascherato con il nome di Ragno. La sua attività finisce dopo la morte della fidanzata Ruby Williams, annegata per mano di un criminale che Ben aveva arrestato. Nel 1933, Ben lavora come investigatore privato. Il gangster Silvermane lo coinvolge nella ricerca di Jimmy Addison, responsabile dell’incendio della sua villa. Nel frattempo, il detective segue anche il caso di Cat Hardy, una cantante dell’Alcove sospettata dal presunto marito Carmedy di tradimento. Le indagini portano Ben verso una rete sempre più complessa. Cat incontra infatti il sindaco Alfred Morris. Inoltre, l’investigatore Donegal, che lavora sul caso Addison, finisce nelle mani degli uomini di Silvermane. Ben comprende così che dietro incarichi apparentemente separati si nasconde una vicenda molto più pericolosa.

2. Cammina con cautela

Nel secondo episodio, Ben accetta di cercare Flint Marko. Prima, però, perquisisce il suo appartamento e scopre il legame tra Marko, Jimmy Addison e Silvermane. I tre hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale e hanno lavorato per il boss. La situazione precipita quando gli uomini di Silvermane catturano Ben. Il detective riesce comunque a fuggire. Intanto, il giornalista Robbie Robertson cerca informazioni su Vera, la vedova di Addison, mentre Marko si nasconde dall’amico Lonnie Lincoln. Quando Janet, la segretaria di Ben, riceve minacce, il detective torna a indossare il costume del Ragno. Il suo intervento, però, produce un risultato inatteso. Ben ostacola Silvermane mentre il boss si dirige al porto e, così facendo, impedisce alla polizia di arrestarlo.

3. Doppio gioco

Silvermane assume Ben per scoprire chi abbia fatto trapelare informazioni sul suo carico di alcolici. L’indagine conduce il detective al sindaco Morris. Nel frattempo, Robbie assiste a una retata della polizia in un quartiere povero. Qui Lonnie Lincoln e Flint Marko sono costretti a usare i propri poteri. Ben scopre poi che Carmedy non è il marito di Cat. L’uomo sta invece raccogliendo prove contro Morris. Il detective capisce anche che Cat ha organizzato l’incontro con il sindaco e che potrebbe avere un ruolo nell’incendio della villa di Silvermane. Per proteggere Vera, Ben entra nel caveau del boss e prende il denaro necessario per convincerla a lasciare New York. Alla stazione ferroviaria, però, Ben, Cat e Vera vengono catturati dagli uomini di Silvermane. Il detective riesce a manipolare la situazione. Fa credere al boss che il traditore sia Winston, il suo braccio destro. Silvermane decide quindi di eliminarlo.

4. Un errore che non ripeterò

Cat racconta a Ben di aver coinvolto Jimmy Addison nel piano contro Silvermane. Il suo obiettivo era vendicare la morte del primo fidanzato e costruire una nuova vita con Flint Marko. Marko ascolta la conversazione e decide di tornare al servizio di Silvermane. Il boss, inoltre, sfrutta i suoi poteri per intimidire il sindaco Morris. Nel frattempo, Ben racconta a Cat la morte di Ruby e le ragioni che lo hanno spinto a ritirarsi. La città deve però affrontare una nuova minaccia. Dirk Leyden, capace di assorbire e rilasciare elettricità, attacca il Diamond District. Il Ragno lo sconfigge interrompendo l’erogazione di corrente e impedendogli di accumulare altra energia. Cat comincia a sospettare che Ben sia il vigilante mascherato. Alla fine, riesce a confermare la propria intuizione. I due si avvicinano e si baciano.

5. Tradimento

Ben rivela a Cat di aver ottenuto i suoi poteri quindici anni prima, negli ultimi giorni della Prima Guerra Mondiale. Durante una missione aveva scoperto esperimenti condotti da soldati tedeschi sui prigionieri di guerra. Il detective era stato morso da un prigioniero mutato, metà uomo e metà ragno. Da quel momento aveva acquisito le abilità che lo hanno trasformato nel Ragno. Ben, però, vorrebbe liberarsene e abbandonare il peso delle responsabilità legate alla sua identità. Intanto Robbie torna a lavorare al Daily Bugle. Insieme a Janet scopre un elemento comune tra le persone dotate di superpoteri: tutte hanno incontrato la dottoressa Faber prima della mutazione. I fascicoli medici mostrano che Faber ha tentato di curare queste persone. Gli esperimenti, però, hanno peggiorato le loro condizioni. Nel frattempo, Marko diventa il braccio destro di Silvermane e recluta anche Lincoln e Leyden. Cat, dopo aver scoperto il progetto della dottoressa Faber, rivela alla scienziata il segreto di Ben.

6. Incubo su una barella

Ogden raggiunge l’appartamento di Ben e gli racconta la propria storia. Anche lui ha combattuto in guerra e la mutazione lo ha fatto invecchiare rapidamente. Ben rifiuta di collaborare. Ogden allora lo droga e lo porta nel laboratorio della dottoressa Faber. La scienziata rivela di essere sua madre e di voler trovare una cura per le persone mutate. Il suo obiettivo principale è salvare il figlio. Durante l’operazione, Ben rivive attraverso gli incubi il morso e le trasformazioni che hanno portato alla nascita del Ragno. Faber riesce a sviluppare un antidoto. Tuttavia, decide di uccidere Ben per proteggere il proprio segreto. Ogden permette al detective di fuggire. Poco dopo, gli uomini di Silvermane irrompono nel laboratorio. La situazione precipita e Dirk Leyden uccide Faber e Ogden. Gli uomini del boss fanno quindi esplodere la struttura. Ben riesce a salvarsi e porta con sé l’antidoto, che potrebbe rappresentare una possibilità di guarigione per le persone dotate di superpoteri.

7. L’eroe di nessuno

Silvermane ordina a Marko e Leyden di attaccare il quartier generale della campagna elettorale di Morris. Ben, invece, cerca di affrontare il dolore provocato dal tradimento di Cat rifugiandosi nell’alcol. Robbie lo spinge a usare i suoi poteri per aiutare le altre persone mutate. Ben prepara così diverse dosi dell’antidoto. La sua intenzione è curare gli altri e, in seguito, utilizzare una dose anche per sé. Il Ragno affronta Lonnie Lincoln, ma lo scontro si rivela difficile. Ben ha infatti già consumato molte delle sue energie. Robbie riesce comunque a somministrare l’antidoto a Lincoln. Dopo averlo aiutato a sfuggire alla polizia, Ben e Robbie ricevono la sua gratitudine. Lincoln lascia quindi la città insieme alla madre. Intanto, sia Silvermane sia Morris scoprono l’esistenza di Ben e cercano di rintracciarlo per arrivare al Ragno.

8. L’uomo mascherato

Cat chiede a Janet di convincere Ben a consegnare l’antidoto. Il suo obiettivo è curare Marko e Leyden. I due supercriminali, però, seguono Janet e catturano Ben. Silvermane costringe il detective a mettersi in contatto con il Ragno. Robbie decide allora di fingersi il vigilante mascherato. Il piano serve a guadagnare tempo, ma Leyden riconosce Ben come un ex commilitone. Silvermane comprende così che Ben Reilly e il Ragno sono la stessa persona. Per costringerlo a confessare, minaccia di uccidere Cat. La donna interviene e ammette di aver tradito il boss. Robbie arriva intanto travestito da Ragno. Leyden, convinto di avere davanti il vero eroe, gli somministra l’antidoto e poi lo colpisce con i suoi poteri elettrici. Successivamente, Leyden tenta di convincere Marko a ribellarsi a Silvermane. Ben recupera intanto la capacità di usare le ragnatele. Affronta Leyden e Marko, mentre Cat raggiunge Silvermane e lo uccide. Quando Leyden attacca Cat, Marko cambia schieramento. Lo scontro finale porta Ben a uccidere Leyden, scaraventandolo contro un treno in arrivo. Dopo la battaglia, Ben prende la decisione più importante della stagione. Utilizza l’ultima dose dell’antidoto per curare Flint Marko. Così facendo, rinuncia alla propria unica possibilità di tornare completamente umano. La scelta permette a Cat e Marko di avere una possibilità di vita insieme. Ben, invece, accetta definitivamente il proprio destino. Nel frattempo, Robbie lascia il Daily Bugle e diventa direttore dell’Harlem Herald. Alfred Morris vince nuovamente le elezioni. Ben e Janet ristrutturano il loro ufficio investigativo, che assume il nome di Reilly and Ruiz Investigators. La prima stagione si chiude quindi con una scelta precisa. Ben decide di restare il Ragno e di rinunciare a una vita normale. Il detective accetta così il peso della propria identità e dei poteri che aveva cercato di abbandonare. (La redazione)

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