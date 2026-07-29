giovedì 30 luglio 2026
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Concerti e festival in programma
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Territorio Match Music - Laura Marcellini DJ | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Agnostic Front
SPAZIO COMBO - SUONERIA - Settimo Torinese
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Marcus Miller presents "We Want Miles!" | Locus 2026
Fiera del Levante - Bari
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate | Roma Summer Fest
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
ANDREA CERRATO | QUARTOLATO FESTIVAL
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
Lug30
giovedì 30 Luglio 2026
Capo Plaza - Summer Tour - Noisy Naples Festival
Arena Flegrea - Napoli
Lug31
venerdì 31 Luglio 2026
Alba Locomotive 2026 - Raffaele Casarano incontra Tiromancino
Lungomare da Verrazzano Giovanni - San Cataldo (Lecce)
Lug31
venerdì 31 Luglio 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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Musical Mariano | Pride Village 2026
Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
Lug31
venerdì 31 Luglio 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Teatro romano di Benevento - Benevento
Lug31
venerdì 31 Luglio 2026
ELE A + special guest Tära | QUARTOLATO FESTIVAL
Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
Salmo at Fiera Del Levante (31 Jul 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
Selton at Art&Sound (31 Jul 26)
Art&Sound, Verona, Italy
Sick Tamburo at People Involvement Festival (31 Jul 26)
People Involvement Festival, Frigento, Avellino, Italy
Delia at Arena Beniamino Gigli (31 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
Niccolo Fabi at Anfiteatro del Vittoriale (31 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
Luchè at Villa Bellini (31 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
Dimartino at Rocca Sillana (31 Jul 26)
Rocca Sillana, Strada Comunale di Lanciaia, 56045, Pomarance,
Meganoidi at Nizza Monferrato Italy (31 Jul 26)
Nizza Monferrato, Italy, Asti, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.
🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 30 luglio 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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