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🏟️​👥🎸 Concerti e festival in Italia • Calendario aggiornato a oggi giovedì 30 luglio 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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29 Luglio 2026

Concerti e Festival

giovedì 30 luglio 2026

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Concerti e festival in programma

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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Territorio Match Music - Laura Marcellini DJ | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Agnostic Front
    SPAZIO COMBO - SUONERIA - Settimo Torinese
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Marcus Miller presents "We Want Miles!" | Locus 2026
    Fiera del Levante - Bari
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate | Roma Summer Fest
    Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Roma
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    ANDREA CERRATO | QUARTOLATO FESTIVAL
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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  • Lug30
    giovedì 30 Luglio 2026
    Capo Plaza - Summer Tour - Noisy Naples Festival
    Arena Flegrea - Napoli
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    Alba Locomotive 2026 - Raffaele Casarano incontra Tiromancino
    Lungomare da Verrazzano Giovanni - San Cataldo (Lecce)
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    Musical Mariano | Pride Village 2026
    Arena Spettacoli - Fiera di Padova - Padova
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    Lisa Agnelli Pop Rock Concert
    Teatro romano di Benevento - Benevento
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  • Lug31
    venerdì 31 Luglio 2026
    ELE A + special guest Tära | QUARTOLATO FESTIVAL
    Rocca Malatestiana di Cesena - Cesena
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Jul
29
Francesco Gabbani at Piazza Cavour (29 Jul 26)
Piazza Cavour, 60121, Ancona, Italy
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Jul
29
Emma at Arena Flegrea (29 Jul 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
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Jul
29
Pooh at Piazza Napoleone (29 Jul 26)
Piazza Napoleone, 55100, Lucca, Italy
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Jul
29
Eugenio Finardi at Piazzale Re Astolfo (29 Jul 26)
Piazzale Re Astolfo, Piazza Re Astolfo Iv, 41012, Carpi, Italy
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Jul
30
Angelina Mango at Cavea Auditorium Parco della Musica (30 Jul 26)
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro de Coubertin
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Jul
30
Carmen Consoli at Teatro Greco (30 Jul 26)
Teatro Greco, Siracusa, 96100, Siracusa, Italy
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Jul
30
TonyPitony at Villa Bellini (30 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Jul
30
Arisa at Forum Eventi (30 Jul 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
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Jul
30
Delia at Piazza Liberta' (30 Jul 26)
Piazza Liberta', Piazza Liberta', 97100, Ragusa, Italy
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Jul
30
Roma Summer Fest 2026
Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone, 00196, Rome, Ita
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Jul
31
Sting at Bassano Music Park (31 Jul 26)
Bassano Music Park, Galleria Ragazzi Del '99, 36061, Bassano De
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Jul
31
Myke Towers at Raffo Parco Gondar (31 Jul 26)
Raffo Parco Gondar, Otello Torsello, Lungomare Galileo Galilei,
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Jul
31
Salmo at Fiera Del Levante (31 Jul 26)
Fiera Del Levante, Lungomare Starita, 70123, Bari, Italy
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Jul
31
Selton at Art&Sound (31 Jul 26)
Art&Sound, Verona, Italy
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Jul
31
Sick Tamburo at People Involvement Festival (31 Jul 26)
People Involvement Festival, Frigento, Avellino, Italy
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Jul
31
Delia at Arena Beniamino Gigli (31 Jul 26)
Arena Beniamino Gigli, Piazza Fratelli Brancondi, 1, 62017, Po
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Jul
31
Niccolo Fabi at Anfiteatro del Vittoriale (31 Jul 26)
Anfiteatro del Vittoriale, Anfiteatro Del Vittoriale, 25083, Ga
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Jul
31
Luchè at Villa Bellini (31 Jul 26)
Villa Bellini, Via Etnea, 260, 95123, Catania, Italy
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Jul
31
Dimartino at Rocca Sillana (31 Jul 26)
Rocca Sillana, Strada Comunale di Lanciaia, 56045, Pomarance,
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Jul
31
Meganoidi at Nizza Monferrato Italy (31 Jul 26)
Nizza Monferrato, Italy, Asti, Italy
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

giovedì, 30 luglio 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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29 Luglio 2026

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