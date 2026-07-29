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Franco Baresi è morto: a 66 anni se ne va la leggenda del Milan e del calcio italiano Tuttosport (leggi di più)
Milan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato' Libero (leggi di più)
Kaiser Franz, il meglio di Baresi al Milan Corriere della Sera (leggi di più)
Milano, Fabio Capello compie 80 anni: Galliani, Baresi e Braida con Allegri celebrano il tecnico che ha fatto la storia rossonera Corriere Milano (leggi di più)
Romario ricorda Usa '94: "Baggio? Grati per l'errore. Baresi il più forte" Sportmediaset (leggi di più)
Da Baresi a Ronaldo: campioni del mondo con zero minuti giocati Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
L'ex villa di Franco Baresi a Laterina acquistata da un imprenditore italo americano corrierediarezzo.it (leggi di più)
L’8 maggio è il compleanno di Franco Baresi e Vittorio Sgarbi Oggi (leggi di più)
Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 aprile 1996, Milan-Lazio 0-0: Zeman raffredda la festa di Baresi laziostory.it (leggi di più)
Franco Baresi: “Eravamo i più temuti dopo il Brasile, ora i club non aspettano i giovani” La Stampa (leggi di più)
Comunicazione Italiana Comunicazione Italiana (leggi di più)
Baresi: «Italia, i giovani forti ci sono: ai club serve coraggio» Giornale di Brescia (leggi di più)
Fondi, il Milan Club “Franco Baresi” in piazza per la ricerca sul neuroblastoma Latina Quotidiano (leggi di più)
L'ex arbitro Rosario Lo Bello: "Il calcio ha 17 regole, con Franco Baresi valeva la numero 18" Fanpage (leggi di più)
C’è un giocatore del Milan che possiede un Pallone d’Oro senza averlo mai vinto Planetwin365 news (leggi di più)
Franco Baresi spiega di avere il Pallone d'Oro originale pur non avendolo mai vinto: ci pensò Berlusconi Fanpage (leggi di più)
Retroscena Baresi: "Ecco perché Berlusconi mi regalò il Pallone d'Oro" Sportmediaset (leggi di più)
"Così Berlusconi 40 anni fa ci trasformò nei migliori" il Giornale (leggi di più)
Baresi tedoforo a San Siro per Milano Cortina 2026: «Tumore? Il peggio è passato. Di Bergomi ho saputo solo all'ultimo» Corriere della Sera (leggi di più)
Bergomi tedoforo alle Olimpiadi: «Io e Bocelli insieme negli spogliatoi, mi ha detto: "L'Inter segna poco". Mai provata un'emozione così» Corriere della Sera (leggi di più)
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