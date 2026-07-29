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📰 Franco Baresi, il Milan smentisce le fake news: il comunicato ufficiale 🛑 Notizie dell’ultim’ora giovedì 30 luglio 2026

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29 Luglio 2026

Attualità

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🥀 Franco Baresi, il Milan smentisce la morte dell'ex capitano: «Momento delicato, ma notizie prive di fondamento» - Leggo.it

Franco Baresi, il Milan smentisce la morte dell'ex capitano: «Momento delicato, ma notizie prive di fondamento»  Leggo.it (leggi di più)

📰 Addio Franco Baresi, eccolo alla presentazione del calendario di Serie A nel 2018 - Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Addio Franco Baresi, eccolo alla presentazione del calendario di Serie A nel 2018  Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)

📰 Addio Franco Baresi, eccolo nel 2017 a evento solidarietà Crazy for Football con Javier Zanetti - Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Addio Franco Baresi, eccolo nel 2017 a evento solidarietà Crazy for Football con Javier Zanetti  Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)

⚽ Giallo su Franco Baresi, leggenda del calcio italiano. "E' morto". Ma il Milan smentisce: "Falso" - Secolo d'Italia

Giallo su Franco Baresi, leggenda del calcio italiano. "E' morto". Ma il Milan smentisce: "Falso"  Secolo d'Italia (leggi di più)

📰 Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia - Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia  Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)

⚽ Addio alla leggenda del calcio Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l’Ambrogino d’Oro - Vista Agenzia Televisiva Nazionale

Addio alla leggenda del calcio Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l’Ambrogino d’Oro  Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)

🏋️🥀 Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: "Sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy" - La Gazzetta dello Sport

Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: "Sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy"  La Gazzetta dello SportFranco Baresi è morto: a 66 anni se ne va la leggenda del Milan e del calcio italiano  TuttosportFranco Baresi, il Milan smentisce le notizie sulla morte  SportmediasetMilan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato'  LiberoFranco Baresi, la nota del Milan: «Sta affrontando un momento delicato, i... (leggi di più)

📰 Kaiser Franz, il meglio di Baresi al Milan - Corriere della Sera

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📰 Il Milan sui social: "Momenti delicati per Franco Baresi, rispettate la privacy" - Diretta

Il Milan sui social: "Momenti delicati per Franco Baresi, rispettate la privacy"  Diretta (leggi di più)

📰 Milano, Fabio Capello compie 80 anni: Galliani, Baresi e Braida con Allegri celebrano il tecnico che ha fatto la storia rossonera - Corriere Milano

Milano, Fabio Capello compie 80 anni: Galliani, Baresi e Braida con Allegri celebrano il tecnico che ha fatto la storia rossonera  Corriere Milano (leggi di più)

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📰 Da Baresi a Ronaldo: campioni del mondo con zero minuti giocati - Il Fatto Quotidiano

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📰 L'ex villa di Franco Baresi a Laterina acquistata da un imprenditore italo americano - corrierediarezzo.it

L'ex villa di Franco Baresi a Laterina acquistata da un imprenditore italo americano  corrierediarezzo.it (leggi di più)

📰 L’8 maggio è il compleanno di Franco Baresi e Vittorio Sgarbi - Oggi

L’8 maggio è il compleanno di Franco Baresi e Vittorio Sgarbi  Oggi (leggi di più)

📰 Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 aprile 1996, Milan-Lazio 0-0: Zeman raffredda la festa di Baresi - laziostory.it

Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 aprile 1996, Milan-Lazio 0-0: Zeman raffredda la festa di Baresi  laziostory.it (leggi di più)

📰 Franco Baresi: “Eravamo i più temuti dopo il Brasile, ora i club non aspettano i giovani” - La Stampa

Franco Baresi: “Eravamo i più temuti dopo il Brasile, ora i club non aspettano i giovani”  La Stampa (leggi di più)

📰 Comunicazione Italiana - Comunicazione Italiana

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📰 Baresi: «Italia, i giovani forti ci sono: ai club serve coraggio» - Giornale di Brescia

Baresi: «Italia, i giovani forti ci sono: ai club serve coraggio»  Giornale di Brescia (leggi di più)

📰 Fondi, il Milan Club “Franco Baresi” in piazza per la ricerca sul neuroblastoma - Latina Quotidiano

Fondi, il Milan Club “Franco Baresi” in piazza per la ricerca sul neuroblastoma  Latina Quotidiano (leggi di più)

⚽ L'ex arbitro Rosario Lo Bello: "Il calcio ha 17 regole, con Franco Baresi valeva la numero 18" - Fanpage

L'ex arbitro Rosario Lo Bello: "Il calcio ha 17 regole, con Franco Baresi valeva la numero 18"  Fanpage (leggi di più)

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