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Franco Baresi, il Milan smentisce la morte dell'ex capitano: «Momento delicato, ma notizie prive di fondamento» Leggo.it (leggi di più)
Addio Franco Baresi, eccolo alla presentazione del calendario di Serie A nel 2018 Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Addio Franco Baresi, eccolo nel 2017 a evento solidarietà Crazy for Football con Javier Zanetti Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Giallo su Franco Baresi, leggenda del calcio italiano. "E' morto". Ma il Milan smentisce: "Falso" Secolo d'Italia (leggi di più)
Addio Franco Baresi, eccolo nel 2021 con Vieri e Ferrara a presentazione Orari invernali Trenitalia Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Addio alla leggenda del calcio Franco Baresi. Nel 2021 Milano lo omaggiò con l’Ambrogino d’Oro Vista Agenzia Televisiva Nazionale (leggi di più)
Il Milan smentisce la morte di Franco Baresi: "Sta affrontando un momento delicato, rispettate la privacy" La Gazzetta dello SportFranco Baresi è morto: a 66 anni se ne va la leggenda del Milan e del calcio italiano TuttosportFranco Baresi, il Milan smentisce le notizie sulla morte SportmediasetMilan, addio Franco Baresi: se n'è andato il capitano con il 'braccio alzato' LiberoFranco Baresi, la nota del Milan: «Sta affrontando un momento delicato, i... (leggi di più)
Kaiser Franz, il meglio di Baresi al Milan Corriere della Sera (leggi di più)
Il Milan sui social: "Momenti delicati per Franco Baresi, rispettate la privacy" Diretta (leggi di più)
Milano, Fabio Capello compie 80 anni: Galliani, Baresi e Braida con Allegri celebrano il tecnico che ha fatto la storia rossonera Corriere Milano (leggi di più)
Romario ricorda Usa '94: "Baggio? Grati per l'errore. Baresi il più forte" Sportmediaset (leggi di più)
Da Baresi a Ronaldo: campioni del mondo con zero minuti giocati Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
L'ex villa di Franco Baresi a Laterina acquistata da un imprenditore italo americano corrierediarezzo.it (leggi di più)
L’8 maggio è il compleanno di Franco Baresi e Vittorio Sgarbi Oggi (leggi di più)
Laziostory | VIDEO/FOTO, 6 aprile 1996, Milan-Lazio 0-0: Zeman raffredda la festa di Baresi laziostory.it (leggi di più)
Franco Baresi: “Eravamo i più temuti dopo il Brasile, ora i club non aspettano i giovani” La Stampa (leggi di più)
Comunicazione Italiana Comunicazione Italiana (leggi di più)
Baresi: «Italia, i giovani forti ci sono: ai club serve coraggio» Giornale di Brescia (leggi di più)
Fondi, il Milan Club “Franco Baresi” in piazza per la ricerca sul neuroblastoma Latina Quotidiano (leggi di più)
L'ex arbitro Rosario Lo Bello: "Il calcio ha 17 regole, con Franco Baresi valeva la numero 18" Fanpage (leggi di più)
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