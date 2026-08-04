🎤☀️🌦️Meteo concerti: controlla le previsioni del tempo prima di andare a un concerto all’aperto

Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
martedì, 4 agosto 2026
Cerca concerti e festival
Concerti e festival in programma
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
EMMA - LIVE TOUR 2026
Parco Arena Centrale - Follonica
Ago04
martedì 04 Agosto 2026
The Kolors
Teatro delle Rocce - Gavorrano (Grosseto)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Castello Volante - Mercoledì
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
CAPAREZZA - Oversound Music Festival
Cave del Duca - Lecce
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Angelina Mango - Nina canta nei Teatri d’Estate
Rocca Maggiore di Assisi - Assisi
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
NEK - Hits Live
Villa Bertelli - Forte dei Marmi - Forte dei Marmi
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Frida Bollani Magoni - Special Guest: Mauro Di Maggio | Pietrasanta in Concerto OFF
Chiostro di Sant'Agostino - Pietrasanta
Ago05
mercoledì 05 Agosto 2026
Fabrizio Corona - "Falsissimo"
Castello Pasquini - Castiglioncello
Ago06
giovedì 06 Agosto 2026
Castello Volante - Giovedi
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Ago06
giovedì 06 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ago06
giovedì 06 Agosto 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
The Ghost Inside and Terror at Circolo Magnolia (Indoor) (04 Aug 26
Circolo Magnolia (Indoor), 41 Via Circonvallazione Idroscalo, 20
Emma at Parco Centrale (04 Aug 26)
Parco Centrale, via Massetana, 58022, Follonica, Italy
Mario Biondi at Anfiteatro Romano (04 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Angelina Mango at Rocca Maggiore (05 Aug 26)
Rocca Maggiore, Via della Rocca, 06181, Assisi, Italy
Sick Tamburo at Festa di Radio Onda d'Urto (05 Aug 26) with Cara Ca
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Marco Masini at Porto Turistico (05 Aug 26)
Porto Turistico, Lungomare Papa Giovanni Xxiii, 65126, Pescara\
Tonino Carotone and Zinharua at Beer & Sound (05 Aug 26)
Beer & Sound, Galatina, Italy
Arisa at Akropolis Music Area (05 Aug 26)
Akropolis Music Area, Area Mercato, 84043, Agropoli, Italy
Giorgio Poi John Talabot Ceri Wax Populous Raffaele Costant
Villa Romana Del Casale, Strada Provinciale Accesso Villa Del Cas
Bob Sinclar at Phi Beach (05 Aug 26)
Phi Beach, Località Forte Cappellini, Baja Sardinia, Arzachena
PARCHEGGIO - Luca Carboni 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Noyz Narcos at Festa di Radio Onda d'Urto (06 Aug 26) with Marte
Festa di Radio Onda d'Urto, Area Feste, Via Serenissima, loc. S
Nino D'angelo at Anfiteatro Romano (06 Aug 26)
Anfiteatro Romano, Viale Augusto, 71036, Lucera, Italy
Giorgio Poi at Piazza Cattedrale (06 Aug 26)
Piazza Cattedrale, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza Armerina,
PARCHEGGIO - Blanco 2026
Parcheggio Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia Alghero, Viale 1 Ma
Castiglioncello Festival 2026
Castello Pasquini, Piazza della Vittoria, 1, 57012, Rosignano
Giovedì | Mosaico Festival 2026 2026
Cattedrale Di Piazza Armerina, Piazza Cattedrale, 94015, Piazza
TonyPitony at Beky Bay (07 Aug 26)
Beky Bay, 227 Via Alfonso Pinzon, 47814, Igea Marina, Italy
Marco Masini at Forum Eventi (07 Aug 26)
Forum Eventi, Ss7 Ter - Via Taranto Km 1, 72026, San Pancrazio
CANCELED: Delia at Teatro Verde (07 Aug 26)
Teatro Verde, Via Molinello, snc, 86039, Termoli, Italy
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione)
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
Cerca il prodotto su Amazon
Musicletter.it utilizza i link di affiliazione per supportare il progetto.
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 4 Agosto 2026
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
✓ Redazione Musicletter.it è il team editoriale del sito Musicletter.it, un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio. La redazione cura quotidianamente la pubblicazione di articoli, recensioni, approfondimenti e contenuti editoriali che raccontano il panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, ai nuovi artisti e ai fenomeni culturali contemporanei. Il lavoro redazionale si basa su un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it si distingue per la continuità editoriale e per l’attenzione alla scena musicale alternativa, ai progetti emergenti e alla cultura digitale. La redazione collabora con autori, giornalisti e contributori che condividono la missione del sito: raccontare la musica senza condizionamenti commerciali, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze artistiche. Per contatti: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com