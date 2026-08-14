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Milan-Manchester United, le probabili formazioni: fuori gli epurati e Leao, scelte obbligate Radio Rossonera (leggi di più)
Infortunio per Leao, niente Manchester United-Milan: quando torna, i tempi di recupero e la situazione verso il Torino Goal.com (leggi di più)
Milan, Rafael Leao resta un problema: out contro il Manchester United e rischia di saltare il debutto in campionato Il Messaggero (leggi di più)
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Manchester United-Milan: il programma rossonero della vigilia MilanPress (leggi di più)
Verso Manchester United-Milan: tutti i precedenti con gli inglesi in amichevole Milan News (leggi di più)
Dove seguire Manchester United-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it Milan News (leggi di più)
Milan, si ferma Leao: salta il Manchester United, Torino a rischio per l’esordio in Serie A Bottadiculo (leggi di più)
Anteprima della partita: Manchester United vs Milan: un attesissimo ricongiungimento con Ruben Amorim in Polonia. Vietnam.vn (leggi di più)
Manchester United contro Milan: un incontro fatale con Ruben Amorim in Polonia. Vietnam.vn (leggi di più)
Anteprima di Manchester United-Milan: un attesissimo ritorno di Ruben Amorim in Polonia. Vietnam.vn (leggi di più)
Milan, si ferma Leao: salta il Manchester United, in dubbio anche col Torino Eventi e News (leggi di più)
Milan, infortunio per Leao: salta il Manchester United Cronachedi (leggi di più)
Tegola Leão, infortunio al quadricipite: salta Milan-Manchester United. Recupera per il Torino? Cosa filtra Pianeta Milan (leggi di più)
Milan, infortunio per Leao: salta il Manchester United, a rischio anche l'esordio in Serie A Calciomercato (leggi di più)
Milan, infortunio per Leão: salta il Manchester United Cronachedi (leggi di più)
Manchester United, Bruno Fernandes saluta? Milan e Juve alla finestra, contratto in scadenza e c’è una clausola Calciomercato (leggi di più)
Milan, si ferma Leao: salta il Manchester United, in dubbio anche col Torino La Gazzetta dello Sport (leggi di più)
Milan, c'è già una pretendente per Nkunku: l'attaccante piace al Manchester United TUTTOmercatoWEB (leggi di più)
Dall'Inghilterra: Nkunku piace al Manchester United Milan News (leggi di più)
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