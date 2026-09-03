giovedì 3 settembre 2026
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Concerti e festival in programma
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Lisa Agnelli Pop Rock Concert
Teatro Panoramica dei Templi - Agrigento
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
4 - Francesca Mannocchi, Rodrigo D'Erasmo - Crescere, la guerra
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
DON ANTONIO & BAND
Circolo ADMR Chiari - Chiari (Brescia)
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
SAYF | Beat Festival
Parco di Serravalle - Empoli
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
SUBSONICA | Festa de l’Unità di Reggio Emilia
Iren Green Park - Arena - Reggio Emilia
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
Gianni Morandi - C'era un ragazzo Tour 2026
Esedra di Palazzo Te - Mantova
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
5 - Mario Calabresi
Piazza Matteotti - Sarzana
Set04
venerdì 04 Settembre 2026
6 - Matteo Nucci - Costruire il futuro: Prometeo
Piazza Matteotti - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 05/09/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set05
sabato 05 Settembre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Set05
sabato 05 Settembre 2026
43 - PraticaMente - Silvia Vecchini, Sualzo
Fortezza Firmafede - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
7 - Alessandro Zaccuri
Teatro degli Impavidi - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
35 - Junior Poetry Team
Fortezza Firmafede - Fossato A - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set05
sabato 05 Settembre 2026
8 - Francesca Mannocchi
Piazza Matteotti - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
36 - Ilaria Perversi
Fortezza Firmafede - Fossato B - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
9 - Enza Elena Spinapolice
Moderno Multisala - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set05
sabato 05 Settembre 2026
37 - MadLab 2.0
Fortezza Firmafede - Sarzana
Set05
sabato 05 Settembre 2026
10 - Sophie Elmhirst, Gaia Manzini
Teatro degli Impavidi - Sarzana
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Joji and Tommy Richman at Unipol Forum (03 Sep 26)
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Judas Priest at Parco San Valentino (03 Sep 26)
Parco San Valentino, Via San Valentino, 33170, Pordenone, Ital
Mannarino at Arena Flegrea (03 Sep 26)
Arena Flegrea, Via Terracina, 80125, Naples, Italy
The Zen Circus at Piazza Vittorio Veneto (03 Sep 26)
Piazza Vittorio Veneto, Sesto Fiorentino, Italy
TonyPitony at Ippodromo Snai San Siro (04 Sep 26)
Ippodromo Snai San Siro, 6 Piazzale dello Sport, 20151, Milan,
Madame at Trentino Music Arena (04 Sep 26)
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
Stefano Bollani at Piazza Santa Maria Delle Carceri (04 Sep 26)
Piazza Santa Maria Delle Carceri, Piazza Santa Maria delle Carcer
Arisa at Piazza Capitolo (04 Sep 26)
Piazza Capitolo, Piazza Capitolo, 33051, Aquileia, Italy
CANCELED: Nicola Piovani at Sala Santa Cecila Auditorium Parco de
Sala Santa Cecila, Auditorium Parco della Musica, Viale Pietro d
Sud Sound System at Piazzale Vecchia Stazione (04 Sep 26)
Piazzale Vecchia Stazione, Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100,
cmqmartina and Eva Bloo at Giardino Parker Lennon (04 Sep 26)
Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
Festa de l’Unità di Reggio Emilia 2026
Iren Green Park Arena, Via dell'Aeronautica 5, 42121, Reggio Em
Pooh at Castello Sforzesco (04 Sep 26)
Castello Sforzesco, Piazza Ducale, 27029, Vigevano, Italy
Dimartino at Arena Casa delle Arti (05 Sep 26)
Arena, Casa delle Arti, Via Padre Michele Accolti Gil, 70014,
Sick Tamburo at Camping San Martino (05 Sep 26)
Camping San Martino, Finale Ligure, Italy
Capo Plaza at Parco Delle Cascine (05 Sep 26)
Parco Delle Cascine, Parco delle Cascine, 50137, Florence, Ita
Ernia at Prato Giardino (05 Sep 26)
Prato Giardino, Via di Prato Giardino 1, 01100, Viterbo, Italy
Finley at Piazzale Vecchia Stazione (05 Sep 26)
Piazzale Vecchia Stazione, Piazzale Vecchia Stazione 4, 12100,
Nerone and Jack The Smoker at Giardino Parker Lennon (05 Sep 26)
Giardino Parker Lennon, Via del Lavoro, 40127, Bologna, Italy
Trento Live Fest 2026
Trentino Music Arena, Via di S. Vincenzo, 38123, Trento, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
giovedì, 3 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 3 Settembre 2026
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