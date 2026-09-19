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Addio a Sandro Mazzola, idolo della Grande Inter di Herrera e della Nazionale Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, i messaggi del mondo del calcio, Zanetti: "Ti devo tanto" eurosport.it (leggi di più)
È morto Sandro Mazzola: leggenda della grande Inter, lavorò anche per il Genoa GenovaToday (leggi di più)
Sandro Mazzola e Javier Zanetti, il legame tra capitani e quelle tavolate al Botinero Il Giorno (leggi di più)
Sandro Mazzola e Gianni Rivera, rivali in campo ma veri amici: Inter e Milan e quella staffetta a Messico '70 Il Messaggero (leggi di più)
Sandro Mazzola è morto: il calcio piange la bandiera Inter e campione d'Europa nel '68 Tuttosport (leggi di più)
E’ morto Sandro Mazzola, il mito della Grande Inter che lavorò anche nel Genoa di Spinelli Primocanale (leggi di più)
È morto Sandro Mazzola, simbolo della grande Inter di Herrera AGI (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, «Da un giovane nerazzurro a simbolo eterno dell’Inter» Domani (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, fu dirigente del Genoa di Spinelli RaiNews (leggi di più)
Quando Sandro Mazzola segnò il gol più veloce della storia del derby di Milano, dopo 13 secondi Il Post (leggi di più)
È morto Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano Sky SportAddio a Sandro Mazzola, l'eterno simbolo della Grande Inter - Mazzola, l'essenza del romanticismo calcistico RaiNewsLIVE Addio Sandro Mazzola. L'Inter: "Simbolo eterno". Il funerale lunedì pomeriggio a Sant'Ambrogio La Gazzetta dello SportLe reazioni alla morte di Sandro Mazzola in diretta | L'Inter: «Bandiera eterna»; Zanetti: «Un simbolo»; Meloni: «Ha fatto gioire generazioni»; il Mil... (leggi di più)
E' scomparso Sandro Mazzola. CONI dispone minuto silenzio in occasione delle manifestazioni sportive nel weekend Federazione Italiana Pallacanestro (leggi di più)
Il tunnel del Prater, la mano di Valentino, la camiseta di Puskas: un ricordo di Sandro Mazzola DAZN (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, un minuto di silenzio negli eventi sportivi del weekend fitet.org (leggi di più)
Dall’Inter a Zanetti, il tributo d’affetto per Sandro Mazzola: “Hai fatto la storia del calcio e sei entrato nella leggenda” Il Giorno (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter aveva 83 anni ANSA (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola, chi era il grande campione dell’Inter lapresse.it (leggi di più)
Addio a Sandro Mazzola: un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive del fine settimana Comitato Olimpico Nazionale (leggi di più)
Morto Sandro Mazzola, il cordoglio di calcio e istituzioni: "Indimenticabile, campione elegante di un'altra epoca" ilfattoquotidiano.it (leggi di più)
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