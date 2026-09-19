sabato 19 settembre 2026
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Concerti e festival in programma
Set20
domenica 20 Settembre 2026
TORNEI CLUB MILANO
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
CLUB MILANO SSD - VIS NOVA | CAMPIONATO U17
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
FOLGORE ACADEMY - LEO TEAM (U16 ACADEMY)
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Accademia I.C. - AC Leon, Cat. U17
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Cimiano - Enotria | Campionato U16 Regionale Élite
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Set20
domenica 20 Settembre 2026
SOCCER KIDS FESTIVAL
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Set20
domenica 20 Settembre 2026
TORNEO GOL ARENA CUP | ESO 2014 + Piccoli Amici 2018
Centro Sportivo M. Casadei - Milano
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Club Milano SSD - Virtus Verona
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
PRO SESTO vs REAL MEDA | COPPA ITALIA FEM
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Set20
domenica 20 Settembre 2026
U.S. FOLGORE CARATESE - U.C. ALBINOLEFFE | U16 Nazionali - Amichevole
Sportitalia Village - Verano Brianza (Monza-Brianza)
Set20
domenica 20 Settembre 2026
U.S. Folgore Caratese - Giana Erminio
AlbinoLeffe Stadium - Zanica
Set20
domenica 20 Settembre 2026
Liliana Sommariva Quartet - “No Other Universe”
Castello del Piagnaro - Pontremoli
Set21
lunedì 21 Settembre 2026
ONLY THE POETS
Santeria Toscana 31 - Milano
Set21
lunedì 21 Settembre 2026
Destroyer
Locomotiv Club - Bologna
Set22
martedì 22 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set22
martedì 22 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set22
martedì 22 Settembre 2026
Gianni Morandi | C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026
Arena Sferisterio - Macerata
Set23
mercoledì 23 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set23
mercoledì 23 Settembre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Set23
mercoledì 23 Settembre 2026
‘Strings & Synths – Viaggio nel Sound Britannico '80-'90’ con Lisa Agnelli e Freemode
Teatro Romano di Verona - Verona
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Krano Laila Al Habash and Rareș at Averna Spazio Open (26 Sep
Averna Spazio Open, Via Paolo Gili, 4, 90138, Palermo, Italy
Metalitalia Festival 2026
Live Club, Via Mazzini, 58, 20056, Trezzo sull'Adda, Italy
Giovanni Allevi at Piazza Castello (27 Sep 26)
Piazza Castello, Piazzale di Castel Vecchio e San Leonardo, 3101
Rareș at Mercati Generali (27 Sep 26)
Mercati Generali, Contrada Jungetto, 95100, Catania, Italy
Whitemary Shigeto Ninos Du Brasil and SBTRKT at Lanificio 159
Lanificio 159, Via Di Pietralata, 159a, 00157, Rome, Italy
Astro (Chile) at Hall (07 Oct 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
Fiorella Mannoia at Gran Teatro Geox (08 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
Jozef Van Wissem at Ex Cartiera Latina (08 Oct 26)
Ex Cartiera Latina, Via appia antica 42, 00179, Rome, Italy
Benji & Fede at Teatro Duse (08 Oct 26)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Julie's Haircut at Lizard Club (09 Oct 26)
Lizard Club, SS7 Appia 12, 81100, Caserta, Italy
Il Rumore del Lutto 2026
APE Parma Museo, via Farini, 32/a, Parma, Italy
Jax at Fabrique (10 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Venerus at Tevere Art Gallery (TAG) (10 Oct 26)
Tevere Art Gallery (TAG), via di santa passera 25, 00146, Rome\
Astro (Chile) at Locomotiv Club (10 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Modena City Ramblers at Vibra (10 Oct 26)
Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy
Gazebo Penguins and Asino at der MAST (10 Oct 26)
der MAST, Via Giosuè Carducci1 17/E, 25126, Brescia, Italy
Jax at Fabrique (11 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Astro (Chile) at Off Topic (14 Oct 26)
Off Topic, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
Leo Middea at Sala Teatro Monk (15 Oct 26)
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
sabato, 19 settembre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 19 Settembre 2026
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