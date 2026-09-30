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UEFA Nations League, Gruppo C1: San Marino-Albania 0-3 newsrimini.it (leggi di più)
Classifica marcatori Nations League 2026/27: Zeki Amdouni, Erling Haaland, Joel Pohjanpalo e Lamine Yamal in vetta UEFA.com (leggi di più)
Calcio, poker della Spagna alla Croazia in Nations League. Inghilterra sbanca a Praga OA Sport (leggi di più)
UEFA Nations League: la Spagna batte la Croazia Sofascore (leggi di più)
Magnifica punizione di Ricardo Rodriguez che lancia la Svizzera! Vincono Slovenia e Albania eurosport.it (leggi di più)
Due volte Yamal! Spagna batte Croazia 4-1: fanno 40 di fila senza perdere eurosport.it (leggi di più)
L’Inghilterra riparte con Kane: Repubblica Ceca ko 2-0. La Scozia di Gilmour travolta dalla Svizzera Corriere dello Sport (leggi di più)
Inghilterra... all'inglese in Repubblica Ceca: 0-2 targato Gordon e Kane eurosport.it (leggi di più)
Scozia-Svizzera 0-3: risultato finale e highlights Virgilio Sport (leggi di più)
Guarda il riscaldamento della Spagna UEFA.com (leggi di più)
La Croazia si prepara ad affrontare la Spagna UEFA.com (leggi di più)
Italia, si ferma Raspadori: l'attaccante rientra all'Atalanta e non verrà sostituito eurosport.it (leggi di più)
Galles-Norvegia: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 01/10/2026 toffeeweb.com (leggi di più)
Israele-Kosovo: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 01/10/2026 toffeeweb.com (leggi di più)
Germania-Serbia: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 01/10/2026 toffeeweb.com (leggi di più)
Grecia-Paesi Bassi: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 01/10/2026 toffeeweb.com (leggi di più)
Danimarca-Portogallo: Pronostico e Quote UEFA Nations League – 01/10/2026 toffeeweb.com (leggi di più)
La Cechia si prepara al test Inghilterra UEFA.com (leggi di più)
LIVE! Repubblica Ceca-Inghilterra 0-0: palo di Rogers al 16' eurosport.it (leggi di più)
Turchia-Italia | UEFA Nations League 2027 UEFA.com (leggi di più)
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