💿⚫ 12 album di musica reggae da avere in CD o vinile (prima parte)

Dodici album di musica reggae da avere assolutamente in CD o in vinile. Una breve lista di capolavori che hanno fatto la storia della musica giamaicana, dal roots classico al dub sperimentale di Augustus Pablo fino alla dancehall. Un viaggio sonoro attraverso i ritmi di Kingston che hanno cambiato il mondo: da Exodus a Funky Kingston, ecco i dischi fondamentali da ascoltare.
Il reggae non è mai stato solo un genere musicale, ma un movimento spirituale e sociale che ha dato voce a chi non ne aveva. Tra la metà degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, questa musica ha varcato i confini dei ghetti di Kingston per conquistare il mondo, portando con sé messaggi di redenzione, resistenza e amore universale. La lista che segue non è solo una raccolta di canzoni, ma una mappa dei momenti in cui il “riddim” ha cambiato la storia della musica.
Bob Marley & The Wailers – Exodus (1977)
Burning Spear – Marcus Garvey (1975)
Peter Tosh – Legalize It (1976)
Black Uhuru – Anthem (1984)
Toots and the Maytals – Funky Kingston (1973)
Steel Pulse – Handsworth Revolution (1978)
Culture – Two Sevens Clash (1977)
Augustus Pablo – King Tubbys Meets Rockers Uptown (1976)
Max Romeo – War Ina Babylon (1976)
Yellowman – King Yellowman (1984)
Linton Kwesi Johnson – Bass Culture (1980)
Prince Douglas – Dub Roots (1980)
Questi 12 album rappresentano l’evoluzione completa di un suono unico: dalla spiritualità profonda del roots di Burning Spear e Culture, alle sperimentazioni dub psichedeliche e poetiche di Augustus Pablo e Linton Kwesi Johnson fino all’energia travolgente della dancehall di Yellowman, passando attraverso il dub roots dell’inconfondibile Prince Douglas. Insomma, che si tratti di denunciare le ingiustizie sociali o di celebrare la gioia di vivere, questi dischi rimangono testimonianze intramontabili di come un’isola così piccola sia riuscita a influenzare la cultura globale in modo così profondo. Mettere sul piatto uno di questi lavori significa, ancora oggi, sintonizzarsi sulla frequenza del cambiamento. (La redazione)
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