Home MUSICA 📊 💿 La parola agli ascoltatori: cosa ne pensate di INFERNO dei BOARDS OF CANADA? (Sondaggio)
Categorie: MUSICASTREAMING

📊 💿 La parola agli ascoltatori: cosa ne pensate di INFERNO dei BOARDS OF CANADA? (Sondaggio)

Attraverso questa pagina, con un voto da 1 a 10, è possibile esprimere il proprio giudizio su Inferno, il nuovo album dei Boards Of Canada pubblicato nel 2026.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Settembre 2026

Boards of Canada - Inferno

Segui Musicletter.it su Google

Nel 2026 i Boards Of Canada hanno pubblicato l’album Inferno, un lavoro che oggi sottoponiamo al giudizio del nostro pubblico. Con questo sondaggio, dunque, vogliamo raccogliere le impressioni degli ascoltatori e capire quale sia la loro opinione sull’album. Non si tratta di una recensione né di un giudizio della redazione: questa volta la parola passa direttamente a voi.

Il sondaggio

Dunque, attraverso questo sondaggio, iniziato il 26.09.2026, è possibile esprimere un voto da 1 a 10. La rilevazione in atto è completamente anonima e non richiede l’inserimento di dati personali. È consentito un solo voto per persona. Per garantire la regolarità della rilevazione, i voti provenienti dallo stesso indirizzo IP vengono automaticamente bloccati dopo il primo voto. Se non hai ancora ascoltato il disco, puoi farlo in streaming attraverso questa pagina e poi tornare a esprimere il tuo voto.

I risultati del sondaggio

Al termine del periodo stabilito, raccoglieremo ed elaboreremo i risultati del sondaggio esclusivamente per finalità statistiche interne, con l’obiettivo di comprendere come il pubblico abbia accolto Inferno dei Boards Of Canada. I dati raccolti ci permetteranno di avere una visione complessiva delle opinioni espresse dagli ascoltatori e di osservare il livello di apprezzamento riservato all’album. Il sondaggio non intende sostituire una recensione o proporre un giudizio critico sul lavoro della band, ma rappresenta semplicemente uno strumento per raccogliere e confrontare le impressioni del nostro pubblico. I risultati saranno quindi considerati come una fotografia delle risposte ricevute nel periodo di partecipazione. (La redazione)

*Voto completamente anonimo con blocco IP se ripetuto.

BOARDS OF CANADA - INFERNO, 2026 (Cosa ne pensate?)

Voto 10 (dieci) VOTA
Voto 9 (nove) VOTA
Voto 8 (otto) VOTA
Voto 7 (sette) VOTA
Voto 6 (sei) VOTA
Voto 5 (cinque) VOTA
Voto 4 (quattro) VOTA
Voto 3 (tre) VOTA
Voto 2 (due) VOTA
Voto 1 (uno) VOTA
Reset
CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.ITIscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it

✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 28 Settembre 2026

✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT

La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

Pubblicato da
✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
28 Settembre 2026

Articoli recenti

🧑‍🎤 X Factor 2026, giovedì 1 ottobre inizia la fase dei Bootcamp: tutti gli aggiornamenti e le novità

28 Settembre 2026

🎙️ Sanremo 2027: nuovo regolamento, due serate evento, una giuria internazionale e niente IA

28 Settembre 2026

⛽ Prezzi carburanti: dove conviene fare rifornimento di benzina e diesel? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 28 settembre 2026

28 Settembre 2026

🧑‍⚖️ Cos'è il fiscal drag? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 lunedì 28 settembre 2026

28 Settembre 2026

🎹 Quali sono i migliori siti di strumenti musicali e come scoprirli?

28 Settembre 2026

📊 Serie A 2026-2027. Qual è la tua squadra di calcio preferita?(Sondaggio)

28 Settembre 2026
Scarica l'APP App Radio WhatsApp Segui