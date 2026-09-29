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🗞️📰 Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi martedì 29 settembre 2026

Rassegna stampa: una panoramica delle principali testate e agenzie italiane, con le rispettive prime pagine e notizie ottenute con feed/rss. Buona lettura.

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✓ REDAZIONE MUSICLETTER.IT
29 Settembre 2026

Quotidiani

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Il panorama informativo italiano è un ecosistema dinamico fatto di quotidiani nazionali, agenzie di stampa e flussi di notizie che raccontano il Paese in tempo reale. Tra analisi, approfondimenti, retroscena e breaking news, le principali testate giornalistiche offrono ogni giorno chiavi di lettura autorevoli per capire cosa accade in Italia e nel mondo. Le agenzie di stampa, invece, alimentano il ritmo dell’attualità con aggiornamenti continui, rapidi e sempre sul pezzo.

ML GIORNALE RADIO

In questa sezione puoi esplorare le principali testate italiane, sfogliare le prime pagine dei quotidiani e seguire le ultime news attraverso feed RSS aggiornati in tempo reale. Un punto d’accesso smart e immediato all’informazione, pensato per chi vuole restare connesso ai fatti, alle idee e alle storie che contano. Buona lettura. (La redazione)

martedì 29 settembre 2026

Prime pagine dei quotidiani nazionali italiani

Scopri le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Il servizio, esterno a questo sito, è offerto da Giornalone.it. Per leggere la prima pagina di ciascun giornale, è sufficiente cliccare sul relativo titolo-link.

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 29 settembre 2026

Giornali sportivi

RASSEGNA STAMPA DI OGGI
martedì, 29 settembre 2026

RSS dei dei principali siti e quotidiani italiani

DOMANI

Domani è un quotidiano italiano d’informazione con sede a Roma, edito da Carlo De Benedetti, pubblicato dalla società Editoriale Domani S.p.A. e distribuito da RCS MediaGroup.

  • L’Ia fuori controllo colpisce il governo americano. Trump: «Nessun problema»
    di Luca Ciarrocca
    Il Nytimes: i dipartimenti di Commercio e Istruzione violati da agenti OpenAi. Bill Gates: «L’intelligenza artificiale potrebbe causare un miliardo di morti»
  • Il diritto contro la ferocia, troppi affari e complicità con il regime di al-Sisi
    di Guido Rampoldi
    Per la prima volta un piccolo segmento del sistema repressivo egiziano viene portato allo scoperto e i mostri della porta accanto indicati con nome e cognome
  • Un autunno caldo: le primarie non sono la soluzione
    di Nadia Urbinati
    Chi vuole le primarie deve sapere che le divisioni verrebbero esaltate, non attenuate; anzi, proprio perché, qualunque sia l'esito, ci sarà sempre chi lo rifiuterà, questi si sentirà quasi legittimato a remare contro la stessa alleanza. La via del compromesso politico tra le parti è l’unica praticabile
  • L’allarme di Kallas su Mosca: «Prepara nuovi sabotaggi»
    di Davide Maria De Luca
    Un nuovo avvertimento dell’Alta rappresentante Ue tiene alta la guardia dopo le ultime settimane di tensione che hanno visto non solo attacchi russi sempre più massicci in Ucraina e sconfinamenti di droni nei paesi circostanti. Ma anche sospetti sabotaggi e altri incidenti
  • Tra pieno e salute. Lo sconto elettorale lo pagheremo noi
    di Luca Bottura
    Le mosse di Eni e Ip non sono gratis. Le pagheremo in termini di tasse non riscosse, che scongiurerebbero i soliti tagli lineari in materia di servizi, benessere, vita decente. Di salute, dacché esistono esempi virtuosi di Paesi che consumano meglio pagando meno. E di credibilità della classe politica che pure si riempie la bocca col libero mercato


CORRIERE DELLA SERA

Fondato a Milano il 5 marzo 1876 da Eugenio Torelli Viollier, è storicamente il primo quotidiano italiano per diffusione. Testata di riferimento della borghesia industriale milanese, ha sede in via Solferino e si distingue per l’autorevolezza dei suoi editorialisti e della cronaca.

  • Sgarbi, il quadro e l’inchiesta: «Anche questa finirà in nulla»
    di Giovanna Cavalli
    Il caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euroIl caso del presunto Valentin de Boulogne, caravaggista francese: se fosse vero, varrebbe 5,5 milioni di euro
  • IL SINDACO DI GENOVA Lo sfogo di Bucci: «Gioco al massacro, non ci sto. Chiedo chiarezza, pronto a parlare con i pm»
    di Marco Imarisio
    Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»Il sindaco di Genova: «Le mie parole sui maiali intercettate? Per ogni area nel porto si scatena la rissa. I soldi del ponte Morandi per un favore a Spinelli? È una falsità, quei soldi non c’entrano nulla»
  • Marco Balich: «Ero il dj alle feste di De Michelis. A Torino ho tenuto lontani Peter Gabriel e Yoko Ono»
    di Elvira Serra
    Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»Il gran cerimoniere delle Olimpiadi: «Io sindaco di Venezia? Non chiudo la porta». La curiosità: «Per un matrimonio indiano a Borgo Egnazia mi diedero 18 milioni»
  • Elio: «Dante e il suo autismo. Lo Stato lascia soli noi genitori. Ridere? Oggi fa paura»
    di Walter Veltroni
    Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»Elio e le Storie Tese, la famiglia, la band. «Dopo la Terra dei Cachi a Sanremo aprirono un'indagine. Fui molto orgoglioso»
  • 201. La via del tramonto
    di Alessandro Davenia

LA REPUBBLICA

Fondata a Roma il 14 gennaio 1976 da Eugenio Scalfari, è stata la prima testata italiana a nascere in formato tabloid. Di orientamento progressista, ha rivoluzionato il panorama editoriale nazionale con un linguaggio innovativo e una forte attenzione ai temi civili e politici.

IL SOLE 24 ORE

Fondato a Milano nel 1865 (come Il Sole) e fuso con “24 Ore” nel 1965, è il principale quotidiano economico-finanziario d’Italia. Di proprietà di Confindustria, rappresenta un punto di riferimento per mercati e professionisti grazie alle analisi tecniche e agli inserti normativi.

  • Mutui e nuove tendenze: più libertà su rate, tassi e durata
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/vitaliano-d-angerio.html">Vitaliano D'Angerio</a>
    C’era una volta il prendere o lasciare: fai il mutuo a certe condizioni oppure niente finanziamento. Nel 2006 sono poi arrivate le “lenzuolate” dell’allora ministro Bersani che introdusse la possibilità…
  • Il Papa: cresce l’estrema destra, non è espressione del cristianesimo
    La crescita dell’estrema destra in Germania e in altri paesi, le preoccupazioni degli esperti sull’intelligenza artificiale, il monito contro l’aumento della spesa in armamenti. Sono alcuni…
  • Omar Chessa è il nuovo rettore dell’Università di Sassari
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-scuola.html">Redazione Scuola</a>
    Professore ordinario di Diritto costituzionale, ha superato al ballottaggio l'altro candidato rimasto in corsa al terzo turno delle elezioni, Francesco Morandi
  • «Cuore, per la proteggerlo servono screening come si fa per i tumori»
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/barbara-gobbi.html">Barbara Gobbi</a>
    «Ben un italiano su sei ha malattie cardiovascolari, tanto che nel Paese ogni anno si registrano 150mila infarti, mentre nel complesso un terzo delle morti sono attribuibili a cause cardiovascolari….
  • Mattarella accoglie i fragili a Castelporziano, “rimuovere ostacoli nascosti”
    di di <a href="https://argomenti.ilsole24ore.com/redazione-scuola.html">Redazione Scuola</a>
    La tenuta presidenziale di Castelporziano torna a popolarsi di bambini, anziani e persone fragili. Gli stessi che il presidente Sergio Mattarella accoglie da 11 anni nella residenza alle porte di…

IL FATTO QUOTIDIANO

Fondato a Roma il 23 settembre 2009 da Antonio Padellaro, si caratterizza per l’assenza di finanziamenti pubblici e una linea editoriale focalizzata su inchieste giudiziarie e politica. Ha introdotto un modello di partecipazione attiva dei lettori nel mercato mediatico.

  • Iran: “Ci aspettiamo per oggi una risposta degli Usa su Hormuz”. Il petrolio apre in rialzo: +2%
    di Redazione Esteri
    Con il prezzo del petrolio che parte in deciso rialzo sui mercati che temono l’ennesimo stallo delle trattative fra Usa e Iran – il greggio Wti del Texas cresce dell’1,88% a 94,3 dollari al barile e il Brent avanza del 2% a 107 dollari -, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di […] L'articolo Iran: “Ci aspettiamo per oggi una risposta degli Usa su Hormuz”. Il petrolio apre in rialzo: +2% proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Morto Umberto Pizzi, il fotografo del Cafonal e della dolce vita che dava del tu ai divi di Hollywood
    di Redazione Cronaca
    E’ morto Umberto Pizzi, il fotografo che ha immortalato i vizi e i costumi dei politici e della società italiana. Da oltre dieci anni collaborava con Il Fatto Quotidiano. Dal portfolio settimanale con Fabrizio D’esposito (sul quotidiano e sul mensile Millennium) alle rubrica video “Pizzi e Merletti” su ilfattoquotidiano.it. Fotografia e video, il soggetto era […] L'articolo Morto Umberto Pizzi, il fotografo del Cafonal e della dolce vita che dava del tu ai divi di Hollywood proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Francia, nuova vittoria di Le Pen alle elezioni per il Senato. Anche i dipendenti pubblici contro il governo: attese 160 manifestazioni
    di Luana De Micco
    Il voto per il rinnovo del Senato di domenica in Francia ha consegnato una nuova vittoria al Rassemblement National: con almeno 14 seggi, per la prima volta nella sua storia, il partito può costituire un gruppo al Senato, insieme agli alleati dell’Udr di Éric Ciotti, rafforzando ulteriormente la sua presenza istituzionale a pochi mesi dalle […] L'articolo Francia, nuova vittoria di Le Pen alle elezioni per il Senato. Anche i dipendenti pubblici contro il governo: attese 160 manifestazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Un’enorme distesa di macerie: le nuove immagini satellitari di Gaza mostrano la città di Rafah rasa al suolo – video
    di Giulia Zaccariello
    Una distesa senza fine di macerie. Polvere dove c’erano scuole, ristoranti, moschee, ospedali. Cumuli grigi di detriti dove c’erano case e vita. Le immagini satellitari aggiornate a febbraio 2026 di Google Maps consegnano una fotografia impietosa di ciò che rimane di Rafah, città del sud della Striscia di Gaza vicino al confine con l’Egitto, dopo […] L'articolo Un’enorme distesa di macerie: le nuove immagini satellitari di Gaza mostrano la città di Rafah rasa al suolo – video proviene da Il Fatto Quotidiano.
  • Il colosso ucraino della Difesa Fire Point lancia la campagna “Milftech”: “Donne, entrate nell’industria bellica”
    di Marco Pasciuti
    “Quando altre aziende si definiscono ‘miltech’, noi ci definiamo ‘Milftech‘”. Iryna Terek non scherza affatto. L’amministratore delegato di Fire Point, la più importante azienda ucraina della Difesa, è seria al punto che “il termine è diventato un marchio registrato“. Terek punta a usare l’espressione, coniata combinando il termine usato per indicare le industrie specializzate in […] L'articolo Il colosso ucraino della Difesa Fire Point lancia la campagna “Milftech”: “Donne, entrate nell’industria bellica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

LA STAMPA

Fondata a Torino il 9 febbraio 1867 con il nome di Gazzetta Piemontese, assunse l’attuale denominazione nel 1895. Storico quotidiano legato alla famiglia Agnelli e al gruppo FIAT, ha una forte radice territoriale sabauda ma una diffusione e un prestigio di livello internazionale.

IL MESSAGGERO

Fondato a Roma il 16 dicembre 1878 da Luigi Cesana e Francesco Adriani, è lo storico quotidiano della Capitale. Con una forte vocazione locale unita alla copertura dei fatti nazionali, rappresenta una delle testate più radicate e diffuse nell’area dell’Italia centrale e del Lazio.

IL GIORNALE

Fondato a Milano il 25 giugno 1974 da Indro Montanelli come alternativa conservatrice e liberale al Corriere della Sera. Dagli anni Novanta è legato alla famiglia Berlusconi, mantenendo una linea editoriale di centro-destra e un’identità battagliera su temi di politica e attualità.

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LIBERO

Fondato a Milano il 18 luglio 2000 da Vittorio Feltri, è un quotidiano di orientamento liberale e conservatore. Noto per i suoi titoli provocatori e uno stile comunicativo diretto e graffiante, si occupa principalmente di politica italiana, rivolgendosi a un elettorato di area destra.

IL MANIFESTO

Fondato a Roma il 28 aprile 1971 da un gruppo di intellettuali fuoriusciti dal PCI, si definisce “quotidiano comunista”. Gestito come cooperativa giornalistica, è celebre per le sue prime pagine iconiche, i titoli creativi e l’attenzione ai movimenti sociali e internazionali.

  • Musk va in orbita con Starship: ecco il monopolio sopra il cielo
    di Aurora Mocci
    Nella sua quattordicesima missione il mega razzo Starship ha raggiunto ieri per la prima volta l’orbita terrestre. Nel corso del volo attorno al pianeta la nave spaziale ha “partorito” 26 […] The post Musk va in orbita con Starship: ecco il monopolio sopra il cielo first appeared on il manifesto.
  • Fallisce l’operazione Sassonia. Fn non sfonda alle suppletive
    di Valeria Marzano
    Quando Fabio Roscioli, il tesoriere di Forza Italia eletto ieri deputato nelle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei pochissimi voti espressi, è arrivato al suo Comitato elettorale, i […] The post Fallisce l’operazione Sassonia. Fn non sfonda alle suppletive first appeared on il manifesto.
  • «Decine di migliaia» i casi di Ai ribelle. Nvidia: ecco il software che li fermerà
    di Aurora Mocci
    Tenere sotto controllo i modelli avanzati di Ai è possibile? Secondo Nvidia, sì. L’azienda leader nella produzione di chip per lo sviluppo e la gestione dell’intelligenza artificiale cerca di mettere […] The post «Decine di migliaia» i casi di Ai ribelle. Nvidia: ecco il software che li fermerà first appeared on il manifesto.
  • Onda antirazzista al municipio Roma V contro Carabella e Welcome to Favelas
    di Giuliano Santoro
    «’A Carabe’, manco er Tevere t’ha voluto!»: alle volte l’invettiva romanesca contiene la feroce capacità di sintesi necessaria. Carabe’, in questo caso, è Simone Carabella da Ardea, che da fenomeno […] The post Onda antirazzista al municipio Roma V contro Carabella e Welcome to Favelas first appeared on il manifesto.
  • Gorilla, un popolo animale che ha in sé qualità uniche
    di alessandra pigliaru
    La primatologa italiana Shelly Masi, che interverrà al festival BergamoScienza sabato 3 ottobre, lavora al Museo nazionale di storia naturale di Parigi e da anni coordina il programma di abituazione […] The post Gorilla, un popolo animale che ha in sé qualità uniche first appeared on il manifesto.

Agenzie di stampa

ANSA

Fondata a Roma il 15 gennaio 1945, l’Agenzia Nazionale Stampa Associata è la principale agenzia d’informazione in Italia. Organizzata come cooperativa tra gli editori dei maggiori quotidiani, garantisce una copertura capillare dei fatti nazionali e mondiali attraverso i suoi dispacci.

ADNKRONOS

Fondata a Roma nel 1963 dalla fusione delle agenzie Adn e Kronos, è un’importante agenzia di stampa privata. Parte del Gruppo GMC, offre notizie in tempo reale su politica, esteri e cronaca, producendo inoltre rassegne stampa e contenuti multimediali per diversi settori editoriali.

Rassegna stampa

Questa rassegna stampa racchiude le prime pagine e le principali notizie di quotidiani e agenzie stampa nazionali. Le agenzie stampa italiane producono un flusso continuo di notizie utilizzato da giornali, radio, televisioni e piattaforme digitali, mentre le testate nazionali selezionano, verificano e approfondiscono i temi di maggiore interesse pubblico. (La redazione)

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