lunedì 5 ottobre 2026
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Concerti e festival in programma
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
Milano HC vs HC TIWAG Innsbruck - Die Haie
Fiera Ice Arena - Rho
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
Fiera Ice Arena - Rho
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
Christian Gate$
Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
Teatro Colosseo di Torino - Torino
Ott09
venerdì 09 Ottobre 2026
Marco Tiraboschi Trio - “In a New World”
Sala delle Muse - Aulla
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Pro Sesto Giovanili - 10/10/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Visita della Poesia
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Visita con Degustazione
Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
LIVE LOUNGE | Emozioni Senza Tempo
Inalpi Arena - Torino
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
Unipol Forum - Assago
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Abbonamento Stagione 2026/27 - Robur Basket Saronno (13 partite)
PalaRonchi - Saronno
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
GUY DAVIS - MATT PASCALE BAND
Circolo ADMR Chiari - Chiari (Brescia)
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Willie Peyote - Club Tour 2026
VOX Club - Nonantola
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
MONDO MARCIO - Solo Un Uomo XX Anniversary
Vidia Club - Cesena
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Amii Stewart
Gran Teatro GEOX - Padova
Ott10
sabato 10 Ottobre 2026
Valentina Nibid, Alessia Martegiani e Massimiliano Coclite - “E così rimpolpò"
Cinema Teatro Città di Villafranca - Villafranca in Lunigiana
Ott11
domenica 11 Ottobre 2026
Pro Sesto Giovanili - 11/10/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Ott11
domenica 11 Ottobre 2026
ATP 125 Olbia Challenger | Abbonamento All Days
Tennis Club Terranova - Olbia
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Astro (Chile) at Hall (07 Oct 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
Fiorella Mannoia at Gran Teatro Geox (08 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
Jozef Van Wissem at Villa Di Massenzio (08 Oct 26)
Villa Di Massenzio, 153 Via Appia Antica, 00179, Rome, Italy
Benji & Fede at Teatro Duse (08 Oct 26)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
Julie's Haircut at Lizard Club (09 Oct 26)
Lizard Club, SS7 Appia 12, 81100, Caserta, Italy
Il Rumore del Lutto 2026
APE Parma Museo, via Farini, 32/a, Parma, Italy
Jax at Fabrique (10 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Venerus at Tevere Art Gallery (TAG) (10 Oct 26)
Tevere Art Gallery (TAG), via di santa passera 25, 00146, Rome\
Astro (Chile) at Locomotiv Club (10 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
Modena City Ramblers at Vibra (10 Oct 26)
Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy
Gazebo Penguins and Asino at der MAST (10 Oct 26)
der MAST, Via Giosuè Carducci1 17/E, 25126, Brescia, Italy
Jax at Fabrique (11 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
Astro (Chile) at Off Topic (14 Oct 26)
Off Topic, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere
La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento. 🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti
News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web
lunedì, 5 ottobre 2026
Il calendario dei concerti
Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.
Date divise per settimana
Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.
Date divise per mese corrente
Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.
Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita
Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.
Suggerimenti per organizzarsi
Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:
- segnare in agenda le date con anticipo,
- acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
- controllare eventuali cambi di programma,
- valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
- monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.
Conclusione
Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)
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