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🏟️​👥🎸 Concerti 2026: live, festival e date da non perdere 📆 lunedì 5 ottobre 2026

Scopri il calendario completo dei concerti e festival in Italia nel 2026: tutte le date aggiornate degli eventi musicali più attesi, dai grandi live ai festival estivi. Rimani aggiornato su artisti, tour e appuntamenti imperdibili in tutta Italia.

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5 Ottobre 2026

Concerti e Festival

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Concerti e festival in programma

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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
    MapVerifica evento
  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Milano HC vs HC TIWAG Innsbruck - Die Haie
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Milano Hockey Club - Season Pass 2026/2027
    Fiera Ice Arena - Rho
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Christian Gate$
    Slaughter Club - Paderno Dugnano (Milano)
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    FABIO DE LUIGI - BIOL - In Carne e Ossa Tour
    Teatro Colosseo di Torino - Torino
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  • Ott09
    venerdì 09 Ottobre 2026
    Marco Tiraboschi Trio - “In a New World”
    Sala delle Muse - Aulla
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 10/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita della Poesia
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita Collezione Arte Ambientale e Giardini Storici
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Visita con Degustazione
    Collezione Gori - Fattoria di Celle - Santomato (Pistoia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    LIVE LOUNGE | Emozioni Senza Tempo
    Inalpi Arena - Torino
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    KID YUGI - Anche gli Eroi Muoiono Tour - Palasport 2026
    Unipol Forum - Assago
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Abbonamento Stagione 2026/27 - Robur Basket Saronno (13 partite)
    PalaRonchi - Saronno
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    GUY DAVIS - MATT PASCALE BAND
    Circolo ADMR Chiari - Chiari (Brescia)
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Willie Peyote - Club Tour 2026
    VOX Club - Nonantola
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    MONDO MARCIO - Solo Un Uomo XX Anniversary
    Vidia Club - Cesena
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Amii Stewart
    Gran Teatro GEOX - Padova
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  • Ott10
    sabato 10 Ottobre 2026
    Valentina Nibid, Alessia Martegiani e Massimiliano Coclite - “E così rimpolpò"
    Cinema Teatro Città di Villafranca - Villafranca in Lunigiana
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  • Ott11
    domenica 11 Ottobre 2026
    Pro Sesto Giovanili - 11/10/2026
    Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
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  • Ott11
    domenica 11 Ottobre 2026
    ATP 125 Olbia Challenger | Abbonamento All Days
    Tennis Club Terranova - Olbia
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CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO

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Oct
07
Astro (Chile) at Hall (07 Oct 26)
Hall, Via Nona Strada 11b, 35129, Padua, Italy
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Oct
08
Fiorella Mannoia at Gran Teatro Geox (08 Oct 26)
Gran Teatro Geox, Via Tassinari, 1, 35136, Padua, Italy
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Oct
08
Jozef Van Wissem at Villa Di Massenzio (08 Oct 26)
Villa Di Massenzio, 153 Via Appia Antica, 00179, Rome, Italy
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Oct
08
Benji & Fede at Teatro Duse (08 Oct 26)
Teatro Duse, via Cartoleria 42, 40124, Bologna, Italy
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Oct
09
Julie's Haircut at Lizard Club (09 Oct 26)
Lizard Club, SS7 Appia 12, 81100, Caserta, Italy
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Oct
09
Il Rumore del Lutto 2026
APE Parma Museo, via Farini, 32/a, Parma, Italy
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Oct
10
Jax at Fabrique (10 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
10
Venerus at Tevere Art Gallery (TAG) (10 Oct 26)
Tevere Art Gallery (TAG), via di santa passera 25, 00146, Rome\
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Oct
10
Astro (Chile) at Locomotiv Club (10 Oct 26)
Locomotiv Club, 25/2 Via Sebastiano Serlio, 40128, Bologna, It
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Oct
10
Modena City Ramblers at Vibra (10 Oct 26)
Vibra, Via IV Novembre, 40/A, 41100, Modena, Italy
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Oct
10
Gazebo Penguins and Asino at der MAST (10 Oct 26)
der MAST, Via Giosuè Carducci1 17/E, 25126, Brescia, Italy
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Oct
11
Jax at Fabrique (11 Oct 26)
Fabrique, 9 Via Gaudenzio Fantoli, 20138, Milan, Italy
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Oct
14
Astro (Chile) at Off Topic (14 Oct 26)
Off Topic, 35 Via Giorgio Pallavicino, 10153, Turin, Italy
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Oct
15
Leo Middea at Monk (15 Oct 26)
Monk, Via Giuseppe Mirri 35, 00159, Rome, Italy
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Oct
15
Emis Killa at Magazzini Generali (15 Oct 26)
Magazzini Generali, 16 Via Pietrasanta, 20141, Milan, Italy
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Oct
16
Benji & Fede at Teatro dal Verme (16 Oct 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
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Oct
16
Immanuel Casto at Alcatraz Milano (16 Oct 26)
Alcatraz Milano, Via Valtellina 25, 20159, Milan, Italy
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Oct
16
Astro (Chile) at Largo Venue (16 Oct 26)
Largo Venue, Via Biordo Michelotti 2, 00176, Rome, Italy
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Oct
17
Deep Purple at Unipol Forum (17 Oct 26) with JAYLER
Unipol Forum, Via G. di Vittorio, 6, 20090, Assago, Italy
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Oct
17
Alex Cameron and Fat White Family at Unipol Arena (17 Oct 26)
Unipol Arena, Via Gino Cervi, 2, 40033, Casalecchio di Reno,
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Concerti e festival della settimana e di oggi: gli eventi musicali da non perdere

La scena musicale italiana è sempre in fermento, e tra concerti live, festival estivi e rassegne culturali, ogni giorno offre nuove opportunità per vivere la musica dal vivo. Se ti stai chiedendo quali concerti e festival ci sono oggi o questa settimana, sei nel posto giusto: ecco una guida aggiornata agli eventi musicali più interessanti del momento.

🎸 Clicca qui per il calendario dei concerti

News su concerti, festival, eventi, spettacoli e live dal web

lunedì, 5 ottobre 2026

Il calendario dei concerti

Il calendario raccoglie tutte le date degli spettacoli musicali dal vivo, in Italia e all’estero. È uno strumento pratico e semplice da consultare, che mostra in un unico spazio eventi di artisti emergenti e grandi nomi della musica internazionale. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per fornire un quadro sempre affidabile e ordinato.

Date divise per settimana

Per rendere la consultazione immediata, le date vengono presentate anche per settimana. Questo formato è pensato per chi desidera pianificare la propria agenda nel breve periodo. La divisione settimanale aiuta a confrontare gli eventi nelle diverse città e a capire subito quali spettacoli sono in programma nei giorni successivi.

Date divise per mese corrente

Chi preferisce una visione più ampia può consultare le date distribuite per mese. Questa suddivisione consente di programmare viaggi, weekend fuori porta e partecipazioni a festival. È particolarmente utile per chi intende assistere a più concerti nello stesso periodo o seguire un tour che attraversa diverse città.

Come usare la ricerca per trovare la tua band preferita

Il calendario integra un motore di ricerca che consente di inserire il nome dell’artista, della band o del genere musicale desiderato. In questo modo si accede subito alle date e alle location disponibili, senza dover scorrere l’intero elenco. Si tratta di una funzione pensata per chi ha già un obiettivo preciso e vuole acquistare i biglietti in modo rapido.

Suggerimenti per organizzarsi

Per vivere al meglio l’esperienza dei concerti e dei festival, conviene seguire alcune semplici regole:

  • segnare in agenda le date con anticipo,
  • acquistare i biglietti solo su canali ufficiali,
  • controllare eventuali cambi di programma,
  • valutare spese di viaggio e pernottamento per eventi fuori città,
  • monitorare le condizioni meteo per spettacoli all’aperto.

Conclusione

Un calendario aggiornato di concerti e festival è il compagno ideale per chi ama la musica dal vivo. Con la possibilità di consultare le date per settimana o mese e con un motore di ricerca interno, trovare gli eventi desiderati diventa semplice e immediato. In questo modo ogni appassionato può pianificare con sicurezza e non perdere nessuna occasione di vivere la magia dei live. Le date degli eventi sono caricate tramite Songkick e potrebbero subire variazioni. Si consiglia di verificare sempre con l’organizzatore ufficiale. (La redazione)

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La redazione cura quotidianamente articoli, recensioni e approfondimenti sul panorama musicale italiano e internazionale, con particolare attenzione alla musica indipendente, agli artisti emergenti e ai fenomeni culturali contemporanei. Si occupa inoltre di informazione e approfondimento sull’attualità, sulla cultura, sullo sport e su altri temi di interesse pubblico. Il lavoro redazionale segue un approccio informativo, critico e indipendente, con l’obiettivo di offrire contenuti affidabili, aggiornati e di qualità. Musicletter.it collabora con autori, blogger, giornalisti e contributori per raccontare il presente attraverso prospettive diverse, valorizzando la pluralità delle voci e delle esperienze. Per contatti e informazioni: redazione@musicletter.it oppure musicletter@gmail.com.

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