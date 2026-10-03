XIV Targa Mei Musicletter, a Faenza premiati Freak Out Magazine, MySpiace e Voci per la libertà

Sabato 3 ottobre, alle 17:30, nella Sala del Consiglio comunale di Faenza, si è tenuta la cerimonia di premiazione della XIV edizione della Targa Mei Musicletter, il premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web. L’appuntamento si è svolto nell’ambito del Forum del giornalismo musicale del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Il premio è stato ideato da Luca D’Ambrosio, fondatore di Musicletter.it, con la collaborazione di Giordano Sangiorgi, patron del MEI. L’edizione 2026 ha assegnato riconoscimenti al miglior sito web, al miglior blog personale e a un progetto musicale dedicato ai temi della libertà e della pace.

I vincitori della XIV Targa Mei Musicletter

Il riconoscimento come Miglior sito web è andato a Freak Out Magazine, realtà editoriale indipendente nata nel 1989 a Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Il premio per il Miglior blog personale è stato invece assegnato a MySpiace di Paolo Albera, giornalista musicale e autore del blog nato nel 2010.

Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter 2026, dedicato al Miglior progetto musicale per la libertà e la pace, ha premiato Voci per la libertà, associazione impegnata nella promozione dei diritti umani attraverso la musica, la cultura e la partecipazione giovanile.

Freak Out Magazine, una storia iniziata nel 1989

Freak Out Magazine rappresenta una delle esperienze più longeve dell’editoria indipendente italiana. La rivista nacque nel 1989 come fanzine fotocopiata. In seguito passò alla produzione ciclostilata e quindi alla stampa a colori in offset.

Nel corso degli anni, il magazine ha seguito i cambiamenti della scena musicale e del panorama editoriale. La distribuzione gratuita e capillare ha rappresentato uno degli elementi distintivi del progetto. Un contributo importante arrivò anche dalle società di distribuzione discografica indipendenti, che inserirono numerose copie della rivista nei pacchi destinati ai negozi di dischi italiani.

La pubblicazione raggiunse una tiratura massima di 20.000 copie. Nel suo percorso editoriale trovò spazio anche la copertura di festival musicali. Per cinque edizioni, in particolare, Freak Out Magazine raccontò direttamente il Neapolis Festival.

Il magazine sviluppò inoltre numerose media partnership con club e artisti. Queste collaborazioni contribuirono alla diffusione del progetto nel circuito del free press.

Da circa quindici anni la rivista opera esclusivamente come web magazine, anche se la sua presenza online risale al 2005, anno di nascita del sito. Oggi il database della testata comprende oltre 20.000 articoli.

MySpiace, il blog musicale di Paolo Albera

Il riconoscimento come Miglior blog personale è andato a Paolo Albera, classe 1979, giornalista musicale e autore di MySpiace.

Nato nel 2010, il blog propone contenuti dedicati a dischi, eventi e canzoni, con un linguaggio pensato anche per chi non possiede una preparazione tecnica o una formazione specifica nel campo musicale.

Nel tempo, al progetto principale si sono affiancati altri canali. La pagina Instagram raccoglie ispirazioni musicali quotidiane, mentre il canale Telegram propone informazioni sugli appuntamenti live a Torino.

Albera collabora inoltre con RadioOhm per l’organizzazione delle selezioni piemontesi di Arezzo Wave. Il suo percorso comprende anche collaborazioni con Rockerilla, per l’edizione cartacea, e con PolvereMag, per quella online.

Voci per la libertà, musica e diritti umani

Il Premio speciale – Targa Mei Musicletter 2026 ha riconosciuto il lavoro di Voci per la libertà, rappresentato dal direttore artistico Michele Lionello, realtà impegnata nella promozione dei diritti umani attraverso la cultura musicale e l’aggregazione giovanile.

L’associazione opera al fianco di Amnesty International Italia e ha sviluppato negli anni attività culturali e sociali nel territorio polesano. Gli eventi e i progetti promossi hanno contribuito alla creazione di reti locali e alla partecipazione al mondo del volontariato.

La programmazione dell’associazione ha inoltre favorito la costruzione di un punto di riferimento per le attività artistiche e culturali della provincia di Rovigo. Il lavoro dei volontari ha accompagnato questo percorso, sostenendo iniziative legate alla musica, alla partecipazione e alla tutela dei diritti umani.

La Targa Mei Musicletter e il giornalismo musicale sul web

Con la XIV edizione, la Targa Mei Musicletter ha confermato la propria attenzione verso realtà diverse dell’informazione musicale online. Il riconoscimento ha infatti coinvolto una rivista nata nel mondo della stampa indipendente, un blog personale e un progetto che unisce musica, cultura e impegno sui diritti umani.

La cerimonia di Faenza si è inserita nel programma del Forum del giornalismo musicale, curato da Enrico Deregibus, all’interno del MEI. L’appuntamento ha così riunito esperienze differenti del panorama musicale e dell’informazione sul web, valorizzando percorsi editoriali e culturali sviluppati nel corso degli anni. (La redazione)