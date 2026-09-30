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⛽ Prezzi carburanti: dove conviene fare rifornimento di benzina e diesel? 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 mercoledì 30 settembre 2026

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30 Settembre 2026

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📰 Carburanti, da accise a sconti Eni, Ip e Q8: cosa cambia per chi guida - tg24.sky.it

Carburanti, da accise a sconti Eni, Ip e Q8: cosa cambia per chi guida  tg24.sky.it (leggi di più)

📰 Nuovo balzo dell'inflazione: a settembre prezzi su del 4,2% su base annua. Pesano i costi dell'energia: gas +47%, diesel +34% - Il Fatto Quotidiano

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📰 "Benzina esaurita": a Como è assalto ai distributori che fanno sconti su diesel e super. I prezzi e quali sono - ComoZero

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📰 Caro carburanti, fonti: "Alcuni operatori indipendenti a prezzi sotto sconti di Eni e Ip" - Adnkronos

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📰 Benzina sotto i 2 euro col price cap: diesel a 2,19 euro - Motori.it

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📰 Prezzi carburanti a settembre 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL - Fleet Magazine

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🏋️ Trump valuta il blocco del diesel: possibile divieto di esportazione, prezzi alle stelle negli Usa - TGLA7

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📰 Eni, dopo i carburanti arrivano i tagli anche per gas e luce: fino al 30% - HDblog.it

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📰 Carburanti, Mimit: in calo prezzo medio self benzina e gasolio - la Repubblica

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📰 Caro carburanti, distributore indipendente abruzzese abbassa i prezzi - ChietiToday

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📰 Prezzi carburanti e accise: cosa può succedere in Italia - SICURAUTO.it

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📰 Benzina e diesel, prezzi in calo: giù le quotazioni internazionali - Economy Magazine

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📰 Costantin prima pompa bianca ad abbassare il costo dei carburanti - Il Mattino di Padova

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